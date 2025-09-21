https://sarabic.ae/20250921/هل-أغلق-بيان-المجلس-الرئاسي-اليمني-باب-الشراكة-مع-الانتقالي-الجنوبي-1105106320.html

هل أغلق بيان المجلس الرئاسي اليمني باب الشراكة مع الانتقالي الجنوبي؟

سبوتنيك عربي

يشهد معسكر الشرعية اليمنية حالة من الصراع الخفي بين مكوناته منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاث سنوات، على خلفية المرسوم الرئاسي الذي أعلنه الرئيس اليمني السابق عبد...

وخلال سنوات المجلس الرئاسي الثلاث الماضية نشبت العديد من الخلافات خاصة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشغل رئيسه نائبا لرئيس المجلس الرئاسي، وفي جميع المرات السابقة كانت دول التحالف وخاصة السعودية تحتوي الموقف في الشكل العام، لكن تظل النار مشتعلة تحت الرماد، إلى أن انفجرت الأزمة الأخيرة على خلفية القرارات الإدارية التي اتخذها رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي والتي اعتبرها المجلس الذي تسيطر عليه الأغلبية تجاوزنا غير مقبول، وعقد المجلس الرئاسي اجتماعا في الرياض لم يحضره رئيس الانتقالي وأصدر البيان الذي اعتبره البعض خنجرا في ظهر الانتقالي بمراجعة كافة قرارات المجلس منذ تأسيسه، حاولت الرياض أيضا هذه المرة تمديد عمر المجلس حتى تكون البدائل جاهزة.فهل يمثل بيان المجلس الرئاسي اليمني بشأن مراجعة قراراته منذ التأسيس نهاية الشراكة وبداية الصراع مع الانتقالي؟مرجعيات مختلفةبداية يقول، د.عبد الستار الشميري، رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "إن الخلافات في المجلس الرئاسي موجودة منذ تأسيسه، نظرا لأن مكونات المجلس تنتمي إلى مرجعيات قد تكون مختلفة الرؤى والأهداف، الجامع الوحيد بين كل هذه المكونات هو محاربة الحوثي (أنصار الله)، سواء كانت أحزابا سياسية أو تمثيلا جهويا ومناطقيا، الأعضاء الثمانية جميعهم متفقون على الوقوف ضد الحوثي، لكنهم مختلفون فيما عدا ذلك".وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك" :"مكونات المجلس الرئاسي كما هو معلوم منذ البداية مختلفون في رؤية الدولة أو في التقاسم أو الشراكة وغيرها من الأمور السياسية، هناك خلافات تصل أحيانا إلى مستوى القرارات وأحيانا تصعد إلى ما هو أكثر من ذلك".احتواء الخلافاتوأشار الشميري، إلى أن" المملكة العربية السعودية والإمارات قامت ولا تزال تقوم باحتواء كثير من هذه الخلافات وأحيانا تحل، وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة يمكن القول بإنه تم تجاوز الخلاف بشأن القرارات الأخيرة للمجلس الانتقالي وتوزيع الصلاحيات".وأوضح الشميري، "أن الفترة الأخيرة شهدت تحسينات جيدة في الجانب الاقتصادي جيدة ساعدتهم، كما أن هناك دعما سعوديا للاقتصاد اليمني في حدود 2 مليار ريال سعودي أو أقل تم ضخها هذا الأسبوع إلى الحكومة اليمنية".خارطة طريقوقال، "أعتقد أن الإشكاليات في اليمن داخل المجلس الرئاسي بعضها عصية على الحل، تحتاج إلى مكاشفة وتنازلات وخارطة طريق حقيقية يجمعون عليها، وأيضا التوافق على شكل الدولة القادم وموقع الجنوب والانتقالي في تلك الخارطة، إضافة إلى تعريف موقع الإخوان المسلمين وغيرها من الكيانات الموجودة مثل السلفيين والمؤتمر الشعبي العام والناصريين والاشتراكيين".وأكد الشميري، "أن الخلاف الأخير يبدو أنه قد تم تجاوزه قبل أيام، وهو ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي بالاتفاق على مراجعة كافة القرارات منذ التأسيس، وأعتقد أنه مخرج للأزمة و قد لا يتم مراجعة القرارات إنما مخرج أمام الشارع فقط".غياب الانسجاممن جانبه يقول، عبد العزيز قاسم، القيادي في الحراك الجنوبي باليمن، "بيان مجلس القيادة الرئاسي أدخل الانتقالي في ثلاجة الموتى وأخطر ما جاء فيه، تكليف اللجنة القانونية بمراجعة كافة القرارات التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي منذ 2022م حتى اللحظة وخلال فترة تسعين يوما، وهي فترة عادة ما تمنح لأعلى هرم في السلطة أما للعدول عن الاستقالة مثلا أو لإعلان إنتهاء فترة رئاسية والإعلان عن موعد انتخابات كأمثلة فقط، وهذا يفسر بقاء عيدروس الزبيدي تحت رحمة هذه اللجنة إلى أن تقرر مصيره".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تكليف ذات اللجنة بمراجعة القرارات التي اتخذها عضو المجلس عيدروس الزبيدي فورا والرفع بالتوصيات إلى المجلس، ومن مجلس القيادة الرئاسي نستخلص أن، هناك غيابا للانسجام والتوافق ليس بين عضو المجلس عيدروس الزبيدي ورئيسه رشاد العليمي، بل غياب التوافق والانسجام أيضا بينه وبقية أعضاء المجلس، خاصة المحسوبين على الجنوب".وتابع قاسم، "أن قبول عيدروس الزبيدي بأن يكون عضوا ضمن مجموعة أعضاء المجلس الخاضع لرأي الأغلبية كارثي، كما أن غياب الزبيدي عن حضور اجتماع المجلس لا يمس أو يلغي جوهر أي قرار يتخذ، علاوة على أن كلمة نائب الرئيس أو الرئيس عيدروس لا تمثل صفة رسمية بل مجرد شكلا ديكوريا لا تضيف شيء".قضية الجنوبوأشار القيادي بالحراك، إلى أن "قرار منح اللجنة القانونية فترة تسعون يوما لمراجعة قرارات المجلس منذ عام 2022م والرفع بالتوصيات إلى المجلس، هي إرضاء ومن باب جبر الخواطر بينما البدء بالقرارات التي اتخذها عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي البدء فورا والرفع بصورة سريعة، وهذا نوع من التقليل بأن عيدروس مجرد عضو لا يمثل وزنا ولا صفة رسمية له غير العضو فقط وخاضع لرأي الأغلبية".وتوجه قاسم بالنصح لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، "أن يتنحى عن عضويته في مجلس خاضع لرأي الأغلبية، وأن يقدم اعتذاره للشعب أو أن يحل المجلس الانتقالي ويكتفي بأن يكون قائدا أعلى لقوات المقاومة الجنوبية، وتشكيل هيئة وطنية عليا من 8 أعضاء بعدد عضو لكل محافظة جنوبية، على أن يكونوا من ذوي الخبرة السياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والوطنية وممن كان لهم دور بارز في خدمة الوطن والقضية الجنوبية، سيكون ذلك خدمة عظيمة للقضية الجنوبية إذا ما قرر ذلك".بيان الرئاسيقرر مجلس القيادة اليمني، الخميس الماضي، تكليف فريق قانوني تابع له بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله في نيسان/أبريل 2022، بما فيها تلك الصادرة عن عضو المجلس عيدروس الزبيدي، دون تنسيق مع قيادته، الأسبوع الماضي.وقال مجلس القيادة اليمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية حول اجتماع للمجلس برعاية السعودية، إن "المجلس اجتمع، اليوم، في الرياض، وأكد رئيس وأعضاء المجلس على وحدته وتماسكه، والالتزام بإعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (119) لسنة 2025".وأضاف أن "الجميع أكد التزامه بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس، وقرر قيام الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداء من العام 2022 حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (9) المشار إليه أعلاه خلال 90 يوما، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".وذكر البيان أن "المجلس قرر قيام الفريق القانوني المساند للمجلس بالبدء فورا بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو المجلس عيدروس الزبيدي الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".وسمح مجلس القيادة اليمني للفريق القانوني بـ"الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني".الخلافات والتبايناتوكان مصدر يمني أفاد لـ"سبوتنيك"، قبل أيام، بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي بصورة فردية.وحينها توقع المصدر توجيه الحكومة السعودية دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات والتباينات، والاتفاق على آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في مجلس القيادة.الانتقالي الجنوبيفي المقابل، برر المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي عبر صفحته في "فيسبوك"(محظور في روسيا لأنشطته المتطرفة)، أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".كان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أصدر قبل عدة أيام قرارات بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، ونائب لوزير الإعلام والثقافة، ونائبين لمدير شركة النفط، ووكلاء لمحافظات عدن وشبوة والمهرة ولحج وأبين والضالع وسقطرى، فيما صلاحيات إصدارها محصورة برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.أعقبه إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا اتهم فيه قيادة مجلس القيادة بـ"تجاهل حقوق الجنوب والانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والذي بدا من خلال تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه، إضافة إلى عرقلة تمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019"، معتبرًا أن ذلك "يمثل استهدافًا لجوهر الشراكة".وفي السابع من نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسوما رئاسيا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

