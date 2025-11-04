نبيه بري: اللبنانيون سيقولون "لا" للتطبيع مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نبيه بري: اللبنانيون سيقولون "لا" للتطبيع مع إسرائيل
نبيه بري: اللبنانيون سيقولون "لا" للتطبيع مع إسرائيل
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، بأن"اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وقد نشر الجيش اللبناني أكثر من 9000 جندي وضابط في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".وشدد بري على أن الجيش اللبناني لديه القدرة على الانتشار على طول الحدود المعترف بها دوليا أمام إسرائيل، لكن ما يمنع ذلك هو استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الجنوب اللبناني، معتبرا إياها مسألة تؤكدها أيضا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) والتقارير الدولية.ولم يكتف رئيس مجلس النواب اللبناني بذلك، بل تساءل قائلا: "السؤال الذي يجب طرحه هو متى وأين وكيف التزمت إسرائيل حتى ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟"، مضيفا إن "البعض يعارض حتى ذكر كلمة المقاومة في الأدبيات السياسية والإعلامية. فهل هناك دولة في العالم تنكر أنظف فصل من تاريخها؟".وفي سياق متصل، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251103/قتيل-و7-جرحى-في-غارة-إسرائيلية-بين-بلدتي-الدوير-والشرقية-جنوبي-لبنان-1106693745.html
لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، بأن"اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وقد نشر الجيش اللبناني أكثر من 9000 جندي وضابط في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".
وشدد بري على أن الجيش اللبناني لديه القدرة على الانتشار على طول الحدود المعترف بها دوليا أمام إسرائيل، لكن ما يمنع ذلك هو استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الجنوب اللبناني، معتبرا إياها مسألة تؤكدها أيضا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) والتقارير الدولية.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان
أمس, 17:14 GMT
ولم يكتف رئيس مجلس النواب اللبناني بذلك، بل تساءل قائلا: "السؤال الذي يجب طرحه هو متى وأين وكيف التزمت إسرائيل حتى ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟"، مضيفا إن "البعض يعارض حتى ذكر كلمة المقاومة في الأدبيات السياسية والإعلامية. فهل هناك دولة في العالم تنكر أنظف فصل من تاريخها؟".
وتابع نبيه بري: "إن ما يدعيه الكيان الصهيوني بشأن تدفق الأسلحة من سوريا إلى لبنان كذبٌ محض، لأن الولايات المتحدة تراقب الوضع باستمرار عبر الأقمار الصناعية وغيرها من المعدات".
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
