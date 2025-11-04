https://sarabic.ae/20251104/نبيه-بري-اللبنانيون-سيقولون-لا-للتطبيع-مع-إسرائيل-1106734556.html

نبيه بري: اللبنانيون سيقولون "لا" للتطبيع مع إسرائيل

صرح رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، بأن"اللبنانيين سيقولون لا للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس مجلس النواب اللبناني، أن "المقاومة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وقد نشر الجيش اللبناني أكثر من 9000 جندي وضابط في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".وشدد بري على أن الجيش اللبناني لديه القدرة على الانتشار على طول الحدود المعترف بها دوليا أمام إسرائيل، لكن ما يمنع ذلك هو استمرار احتلال إسرائيل لأجزاء كبيرة من الجنوب اللبناني، معتبرا إياها مسألة تؤكدها أيضا قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) والتقارير الدولية.ولم يكتف رئيس مجلس النواب اللبناني بذلك، بل تساءل قائلا: "السؤال الذي يجب طرحه هو متى وأين وكيف التزمت إسرائيل حتى ببند واحد من اتفاق وقف إطلاق النار؟"، مضيفا إن "البعض يعارض حتى ذكر كلمة المقاومة في الأدبيات السياسية والإعلامية. فهل هناك دولة في العالم تنكر أنظف فصل من تاريخها؟".وفي سياق متصل، أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

