إسرائيل تهدد بضرب "الحصون"... هل تتعاظم قوة "حزب الله" أم أن مزاعم تل أبيب ذريعة لحرب جديدة؟

وذكر تقرير هيئة البث الإسرائيلية (كان)، نقلًا عن مصادر رفيعة، أنه "لن يكون هناك مكان منيع إذا استمر "حزب الله" اللبناني في تعزيز قدراته".وأوضحت الهيئة "ازدياد القلق في إسرائيل"، مما وصفته بـ"تعاظم سريع" لـ"حزب الله" شمالي لبنان.ووفقا للهيئة، وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإن "الحزب يركز جهوده على إصلاح مرافق لوجستية وتحصينات ميدانية، تضررت خلال المواجهات الأخيرة، كما يعيد نشر معدات عسكرية في محيط بيروت، ما تعتبره إسرائيل تحديًا مباشرًا لقواعد القرار 1701".وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس الاثنين، التوعد بـ"إزالة أي خطر يهدد أمن إسرائيل"، على حد قوله.وأكد أن "حزب الله" يحاول إعادة التسلح والتعافي"، مردفًا: "لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف بحسب الحاجة".وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي فياض، قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة "سبوتنيك"، أن "العدو الإسرائيلي يضغط على لبنان ويصعّد ميدانيًا وسياسيًا بالتعاون مع الأمريكيين بهدف إخضاعه للشروط الإسرائيلية، وبالتحديد ما يتصل بالمفاوضات المباشرة وصولًا إلى فرض اتفاقية أمنية".وتابع فياض: "نحن بحاجة إلى تضامن وطني شامل، فحق الدفاع عن النفس والسيادة لا يسقط بذريعة اختلال موازين القوى. واجبنا أن نتصدى مهما تكن تداعيات التصدي".بدوره، أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم في تصريح لـ"سبوتنيك": "موقف رئيس الجمهورية، موقف متقدم يبنى عليه"، مشيرًا إلى أن إسرائيل "قد تستمر في تصعيدها خصوصًا بعد إعلان لجنة الميكانيزم عن خطوات أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة".وختم هاشم بالقول: "المجتمع الدولي ودول الميكانيزم أمام مسؤولية تاريخية، وعليهم تحمل نتائج أي تصعيد قد تشهده المرحلة المقبلة".مسؤول أمريكي: لبنان اتخذ قرارا شجاعا بنزع سلاح "حزب الله" وندعمه بشكل كامل

