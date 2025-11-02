https://sarabic.ae/20251102/نتنياهو-إسرائيل-لن-تسمح-بتحويل-لبنان-إلى-جبهة-جديدة-ضدها-1106660387.html

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوعد بإزالة أي خطر يهدد أمن إسرائيل. 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومية، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة لبنان ليكون مصدر تهديد لها"، مشدداً على أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.وأكد أن "حزب الله يحاول إعادة التسلح والتعافي"، مردفا: "لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف بحسب الحاجة".كما وصف نتنياهو، "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.وبشأن قطاع غزة، أوضح نتنياهو أن "حركة حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية في خان يونس ورفح داخل قطاع غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على القضاء على عناصر الحركة في تلك المواقع.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله"، على حد زعمه، وحذّر من أن "إسرائيل ستتحرك إذا لم تفعل بيروت ذلك"، وفق تعبيره.وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان"، وتابع متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وزعم الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة العنصر الإرهابي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

