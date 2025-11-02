عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوعد بإزالة أي خطر يهدد أمن إسرائيل. 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T14:30+0000
2025-11-02T14:31+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومية، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة لبنان ليكون مصدر تهديد لها"، مشدداً على أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.وأكد أن "حزب الله يحاول إعادة التسلح والتعافي"، مردفا: "لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف بحسب الحاجة".كما وصف نتنياهو، "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.وبشأن قطاع غزة، أوضح نتنياهو أن "حركة حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية في خان يونس ورفح داخل قطاع غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على القضاء على عناصر الحركة في تلك المواقع.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله"، على حد زعمه، وحذّر من أن "إسرائيل ستتحرك إذا لم تفعل بيروت ذلك"، وفق تعبيره.وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان"، وتابع متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وزعم الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة العنصر الإرهابي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها

14:30 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 14:31 GMT 02.11.2025)
© AP Photo / Alex Kolomoiskyالرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomoisky
تابعنا عبر
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التوعد بإزالة أي خطر يهدد أمن إسرائيل.
وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومية، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة لبنان ليكون مصدر تهديد لها"، مشدداً على أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.
وأكد أن "حزب الله يحاول إعادة التسلح والتعافي"، مردفا: "لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف بحسب الحاجة".
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
توم براك: لبنان دولة فاشلة وعليها حصر السلاح سريعا
أمس, 13:49 GMT
كما وصف نتنياهو، "أنصار الله" في اليمن بأنهم مصدر تهديد كبير لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما يلزم لإزالة هذا الخطر.
وبشأن قطاع غزة، أوضح نتنياهو أن "حركة حماس موجودة في مواقع خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية في خان يونس ورفح داخل قطاع غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على القضاء على عناصر الحركة في تلك المواقع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، "يماطل في جهود نزع سلاح "حزب الله"، على حد زعمه، وحذّر من أن "إسرائيل ستتحرك إذا لم تفعل بيروت ذلك"، وفق تعبيره.
وكتب كاتس عبر منصة "إكس"، بعد تأكيد الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارة جوية الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، و3 عناصر آخرين من القوة": "حزب الله يلعب بالنار، والرئيس اللبناني يماطل".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
قيادي في "أنصار الله" يتوعد إسرائيل برد قاس بعد تهديدات وزير دفاعها للجماعة
31 أكتوبر, 01:49 GMT
وأضاف: "يجب الوفاء بالتزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح "حزب الله" اللبناني، وإخراجه من جنوب لبنان"، وتابع متعهدًا: "سنواصل تطبيق أقصى درجات الصرامة، ولن نسمح بتهديد سكان شمالي إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان أمس السبت، تحييد عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه هاجم في وقت سابق من اليوم، منطقة كونين جنوبي لبنان، وقضى على "الإرهابي إبراهيم محمد رسلان، الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي، والذي كان يهمّ بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة العنصر الإرهابي شكلت تهديدًا على دولة إسرائيل ومواطنيها وخرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدًا أنه سيواصل "العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
مكتب الإعلام الحكومي في غزة يرد على فيديو للقيادة المركزية الأمريكية يضم اتهامات
06:38 GMT
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
