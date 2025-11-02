https://sarabic.ae/20251102/مكتب-الإعلام-الحكومي-في-غزة-يرد-على-فيديو-للقيادة-المركزية-الأمريكية-يضم-اتهامات-1106653370.html

مكتب الإعلام الحكومي في غزة يرد على فيديو للقيادة المركزية الأمريكية يضم اتهامات

أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بيانًا قال فيه إن "الاتهامات الأمريكية لحركة حماس الفلسطينية، بنهب قافلة مساعدات في غزة، باطلة". 02.11.2025

وأفاد البيان الصادر عن المكتب، أمس السبت، بأن "اتهامات القيادة المركزية الأمريكية باطلة، وتفتقر إلى الأدلة الميدانية، وهي جزء من حملة تضليل إعلامي ممنهجة".وأردف: "ندين بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية، التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة، والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، ونحمّل أمريكا والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة، التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي".ويأتي هذا البيان، بعد أن نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقطع فيديو صُور من طائرة مسيرة، يُظهر ما وصفته القيادة بأنه "عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات في جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية".وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، ومقره كريات جات جنوبي إسرائيل، لاحظ عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات كانت تسير ضمن قافلة إنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال خان يونس".وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر الماضي، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الماضي، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

