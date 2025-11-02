عربي
مكتب الإعلام الحكومي في غزة يرد على فيديو للقيادة المركزية الأمريكية يضم اتهامات
مكتب الإعلام الحكومي في غزة يرد على فيديو للقيادة المركزية الأمريكية يضم اتهامات
سبوتنيك عربي
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بيانًا قال فيه إن "الاتهامات الأمريكية لحركة حماس الفلسطينية، بنهب قافلة مساعدات في غزة، باطلة". 02.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-02T06:38+0000
2025-11-02T06:38+0000
غزة
حركة حماس
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وأفاد البيان الصادر عن المكتب، أمس السبت، بأن "اتهامات القيادة المركزية الأمريكية باطلة، وتفتقر إلى الأدلة الميدانية، وهي جزء من حملة تضليل إعلامي ممنهجة".وأردف: "ندين بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية، التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة، والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، ونحمّل أمريكا والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة، التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي".ويأتي هذا البيان، بعد أن نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقطع فيديو صُور من طائرة مسيرة، يُظهر ما وصفته القيادة بأنه "عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات في جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية".وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، ومقره كريات جات جنوبي إسرائيل، لاحظ عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات كانت تسير ضمن قافلة إنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال خان يونس".وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر الماضي، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الماضي، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
غزة
إسرائيل
المساعدات الإنسانية في غزة بين مطرقة السرقة وسندان قلة الإمدادات الغذائية
أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بيانًا قال فيه إن "الاتهامات الأمريكية لحركة حماس الفلسطينية، بنهب قافلة مساعدات في غزة، باطلة".
وأفاد البيان الصادر عن المكتب، أمس السبت، بأن "اتهامات القيادة المركزية الأمريكية باطلة، وتفتقر إلى الأدلة الميدانية، وهي جزء من حملة تضليل إعلامي ممنهجة".
وأردف: "ندين بأشد العبارات هذه الأكاذيب والحملة التضليلية، التي تستهدف تشويه الواقع الإنساني في غزة، والتغطية على جرائم الاحتلال المتواصلة، ونحمّل أمريكا والقيادة المركزية الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المزاعم الكاذبة، التي تقوّض مصداقية العمل الإنساني والإعلامي".

وتابع: "ندعو الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التضليلية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماته كاملة، بما في ذلك إدخال المساعدات والوقود والمستلزمات الإنسانية دون عوائق، وضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة".

ويأتي هذا البيان، بعد أن نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقطع فيديو صُور من طائرة مسيرة، يُظهر ما وصفته القيادة بأنه "عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات في جنوب قطاع غزة، يوم الجمعة الماضية".
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة، ومقره كريات جات جنوبي إسرائيل، لاحظ عناصر يُشتبه في أنهم من "حماس" ينهبون شاحنة مساعدات كانت تسير ضمن قافلة إنسانية لتوصيل مساعدات ضرورية من شركاء دوليين إلى سكان غزة في شمال خان يونس".
وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.
وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر الماضي، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووقّع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.
وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر الماضي، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
