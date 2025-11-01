https://sarabic.ae/20251101/وفد-من-حماس-يناقش-مع-وزير-الخارجية-التركي-الخروقات-الإسرائيلية-وتشكيل-لجنة-إدارة-غزة-1106645576.html

وفد من "حماس" يناقش مع وزير الخارجية التركي الخروقات الإسرائيلية وتشكيل لجنة إدارة غزة

وفد من "حماس" يناقش مع وزير الخارجية التركي الخروقات الإسرائيلية وتشكيل لجنة إدارة غزة

التقى وفد من حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، والخروقات...

أخبار فلسطين اليوم

وجاء في بيان حركة "حماس" في "تلغرام": "التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة، خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت 1 نوفمبر /تشرين الثاني إسطنبول.وأضاف البيان: "سلم الوفد وزير الخارجية (التركي) مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم، كما استعرض صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع".وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.

