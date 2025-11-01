وفد من "حماس" يناقش مع وزير الخارجية التركي الخروقات الإسرائيلية وتشكيل لجنة إدارة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وجاء في بيان حركة "حماس" في "تلغرام": "التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة، خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت 1 نوفمبر /تشرين الثاني إسطنبول.وأضاف البيان: "سلم الوفد وزير الخارجية (التركي) مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم، كما استعرض صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع".وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة. واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.
التقى وفد من حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول، وبحث الجانبان التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، والخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف الحرب.
وجاء في بيان حركة "حماس" في "تلغرام": "التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة، خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت 1 نوفمبر /تشرين الثاني إسطنبول.

وتابع البيان: "بحث اللقاء آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية على مستوى التطبيق سواء القصف وقتل نحو 250 فلسطينيا وعدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى".

مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
‌‏"حماس" تؤكد جاهزيتها لاستخراج جثث كل المحتجزين الإسرائيليين خلف الخط الأصفر وفي وقت متزامن‌‏
10:57 GMT
وأضاف البيان: "سلم الوفد وزير الخارجية (التركي) مذكرة تفصيلية بالخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم، كما استعرض صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة، مشددا على التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها وضرورة استكمال باقي الخطوات التي سعت الحركة لتحقيقها على المستوى الوطني من تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع وما يستتبع ذلك من استحقاقات، وخاصة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الشامل من القطاع".

وتابع البيان: "أكد الحية أهمية الدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب، داعيا لمزيد من بذل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية وإمداد الناس بما يلزم للإغاثة العاجلة والإيواء، خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء، ىكما واستعرض الوفد الأوضاع الصعبة في الضفة والقدس واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمقدسات والأسرى، مشددا على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الجرائم والعدوان المستمر.

وكان ترامب أعلن، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن إسرائيل وحركة حماس، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ترامب: إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف النار ونريد من "حماس" أن تسرع من عملية تسليم الجثث
27 أكتوبر, 09:35 GMT
واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، في 13 أكتوبر، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبحضور قادة أكثر من 20 دولة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ووقع كل من ترامب والسيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة.

وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، في 13 أكتوبر، سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20 محتجزًا، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكدة أنها تواصل العمل لتحديد مواقع الجثث المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل، التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.
