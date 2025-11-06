كازاخستان: انضمامنا لـ"اتفاقيات أبراهام" يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية للبلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
كازاخستان: انضمامنا لـ"اتفاقيات أبراهام" يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية للبلاد
وقالت حكومة كازاخستان، في بيان لها، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".وأفاد إعلام أمريكي، أمس الخميس، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة".وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
23:20 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 23:21 GMT 06.11.2025)
16 سبتمبر 2022. رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع في شكل ضيق لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند.
16 سبتمبر 2022. رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف في اجتماع في شكل ضيق لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في سمرقند.
أكدت كازاخستان، أنها "ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل".
وقالت حكومة كازاخستان، في بيان لها، إن "انضمامها المتوقع إلى الاتفاقات الإبراهيمية يمثل استمرارا طبيعيا ومنطقيا لمسار السياسة الخارجية الكازاخستانية القائم على الحوار والاحترام المتبادل والاستقرار الإقليمي".
وأفاد إعلام أمريكي، أمس الخميس، أن كازاخستان، التي تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل منذ عام 1992، ستكون الدولة الموقعة على اتفاقيات إبراهيم.
الجيش الكازاخستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
31 أكتوبر, 07:34 GMT
وتمتلك الدولة الواقعة في آسيا الوسطى سفارة في تل أبيب، ما يجعل انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات خطوة رمزية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وصرح مسؤولون أمريكيون لإعلام أمريكي، أن "إعلان انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم، يهدف إلى تحسين مكانة إسرائيل في العالمين العربي والإسلامي بعد حرب غزة".
وقال مسؤول: "سيُظهر هذا أن اتفاقيات إبراهيم عبارة عن نادي ترغب العديد من الدول في الانضمام إليه، وستكون خطوة لطي صفحة حرب غزة، والمضي قدما نحو مزيد من السلام والتعاون في المنطقة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقيات "أبراهام" سيجلب فوائد اقتصادية
29 سبتمبر, 19:15 GMT
وتشمل اتفاقيات إبراهيم دولا عربية وإسلامية طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، بوساطة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الأولى عام 2020، هي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، أن دولة جديدة ستنضم الليلة إلى اتفاقيات إبراهيم، إذ قال خلال كلمة في منتدى الأعمال الأمريكي بميامي بولاية فلوريدا الأمريكية: "سأعود لواشنطن هذا المساء.. لأننا سنعلن هذه الليلة عن انضمام دولة أخرى ألى اتفاقيات إبراهيم".
