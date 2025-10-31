https://sarabic.ae/20251031/كازاخستان-تعلن-توقيع-خطة-للتعاون-العسكري-لعام-2026-مع--وروسيا-وبيلاروسيا-1106582125.html

كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا

كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا

أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026، بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في ختام للمحادثات، تم التوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 ، بين وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان ووزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا".وأعرب كوسانوف عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه في تنظيم الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي "إيبين-2025" الذي عقد هذا العام في مقاطعة أكتوبي غرب كازاخستان، بمشاركة نحو 800 مشارك من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان. وقد خصص هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد بطلة الاتحاد السوفييتي علياء مولداغولوفا.ويأتي ذلك تزامناً مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان

