https://sarabic.ae/20251031/كازاخستان-تعلن-توقيع-خطة-للتعاون-العسكري-لعام-2026-مع--وروسيا-وبيلاروسيا-1106582125.html
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026، بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T07:34+0000
2025-10-31T07:34+0000
2025-10-31T07:34+0000
كازاخستان
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101960/18/1019601894_0:79:1201:754_1920x0_80_0_0_674357ed278410b74abc6c6066e80157.jpg
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في ختام للمحادثات، تم التوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 ، بين وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان ووزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا".وأعرب كوسانوف عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه في تنظيم الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي "إيبين-2025" الذي عقد هذا العام في مقاطعة أكتوبي غرب كازاخستان، بمشاركة نحو 800 مشارك من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان. وقد خصص هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد بطلة الاتحاد السوفييتي علياء مولداغولوفا.ويأتي ذلك تزامناً مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
https://sarabic.ae/20250924/زيلينسكي-يبدي-استعداده-للقاء-بوتين-في-دول-مختلفة-بما-في-ذلك-كازاخستان-1105190669.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101960/18/1019601894_46:0:1154:831_1920x0_80_0_0_fe7b9401dab20e510fc9de8afd979a65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كازاخستان, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
كازاخستان, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026، بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في ختام للمحادثات، تم التوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 ، بين وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان ووزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا".
وأشار البيان أيضاً، إلى أن وزيري الدفاع، في كازاخستان وروسيا، بحثا مسائل الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في مجال التدريب العسكري والتربية العسكرية- الوطنية.
وأعرب كوسانوف عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه في تنظيم الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي "إيبين-2025" الذي عقد هذا العام في مقاطعة أكتوبي غرب كازاخستان، بمشاركة نحو 800 مشارك من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان. وقد خصص هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد بطلة الاتحاد السوفييتي علياء مولداغولوفا.
ووفقا لكوسانوف، من المقرر عقد الملتقى المقبل لعام 2026 في مدينة شتشوتشينسك شمال كازاخستان.
ويأتي ذلك تزامناً مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.