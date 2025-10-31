كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026، بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا.
2025-10-31T07:34+0000
2025-10-31T07:34+0000
كازاخستان
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في ختام للمحادثات، تم التوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 ، بين وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان ووزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا".وأعرب كوسانوف عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه في تنظيم الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي "إيبين-2025" الذي عقد هذا العام في مقاطعة أكتوبي غرب كازاخستان، بمشاركة نحو 800 مشارك من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان. وقد خصص هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد بطلة الاتحاد السوفييتي علياء مولداغولوفا.ويأتي ذلك تزامناً مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
كازاخستان
كازاخستان تعلن توقيع خطة للتعاون العسكري لعام 2026 مع وروسيا وبيلاروسيا

أفادت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الجمعة، بالتوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026، بين كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "في ختام للمحادثات، تم التوقيع على خطة للتعاون العسكري لعام 2026 ، بين وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان ووزارتي الدفاع في روسيا وبيلاروسيا".
وأشار البيان أيضاً، إلى أن وزيري الدفاع، في كازاخستان وروسيا، بحثا مسائل الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي في مجال التدريب العسكري والتربية العسكرية- الوطنية.
وأعرب كوسانوف عن امتنانه للجانب الروسي لدعمه في تنظيم الملتقى الشبابي العسكري الوطني الدولي "إيبين-2025" الذي عقد هذا العام في مقاطعة أكتوبي غرب كازاخستان، بمشاركة نحو 800 مشارك من كازاخستان وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وقرغيزستان وأوزبكستان. وقد خصص هذا الحدث للاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر العظيم والذكرى المئوية لميلاد بطلة الاتحاد السوفييتي علياء مولداغولوفا.
ووفقا لكوسانوف، من المقرر عقد الملتقى المقبل لعام 2026 في مدينة شتشوتشينسك شمال كازاخستان.
ويأتي ذلك تزامناً مع الاجتماع الـ85 لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الذي يعقد في مدينة ألماتي بكازاخستان، بمشاركة وزير الدفاع الكازاخستاني دورين كوسانوف، ووزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، ووزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين.
بوتين يبحث مع توكاييف التعاون بين روسيا وكازاخستان
