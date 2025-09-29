عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقيات "أبراهام" سيجلب فوائد اقتصادية
ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقيات "أبراهام" سيجلب فوائد اقتصادية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن "إيران قد تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" في المستقبل، وهو ما سيكون خطوة كبيرة للبلاد وسيجلب فوائد اقتصادية... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أؤكد منذ زمن طويل أنني على استعداد للمراهنة على أن إيران ستصبح طرفًا في اتفاقيات أبراهام في وقت ما".وتابع: "تفاوضت على إبرام اتفاقات "أبراهام" ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها، انضمام طهران لاتفاقات "أبراهام" سيكون أمرا رائعا"، مضيفا إلى أنه "لا رئيس أمريكيا كان أفضل لإسرائيل مني".وأكد ترامب، بالقول: "ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه اختتم مع نتنياهو، "اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام".وتابع: "ناقشت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة كجزء من صورة أوسع تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، ووافق على خطة إنهاء الحرب وتبادل الأسرى"، مؤكدًا: "بتنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة".ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقيات "أبراهام" سيجلب فوائد اقتصادية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن "إيران قد تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" في المستقبل، وهو ما سيكون خطوة كبيرة للبلاد وسيجلب فوائد اقتصادية كبيرة"، على حد قوله.
وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أؤكد منذ زمن طويل أنني على استعداد للمراهنة على أن إيران ستصبح طرفًا في اتفاقيات أبراهام في وقت ما".

وتابع: "أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على ذلك. ستكون خطوة كبيرة لهم اقتصاديًا".

وتابع: "تفاوضت على إبرام اتفاقات "أبراهام" ومن شأن خطتي توسيعها وقد تنضم إيران إليها، انضمام طهران لاتفاقات "أبراهام" سيكون أمرا رائعا"، مضيفا إلى أنه "لا رئيس أمريكيا كان أفضل لإسرائيل مني".
وأكد ترامب، بالقول: "ما نعمل عليه يحقق سلاما أبديا في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنه اختتم مع نتنياهو، "اجتماعا حيويا شمل كيفية إنهاء الحرب الدائرة في غزة وإيران وتوسعة اتفاقيات أبراهام".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للدول العربية والإسلامية على دورهم في تطوير مقترحه لتحقيق السلام، مضيفا: "أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "ناقشت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة كجزء من صورة أوسع تتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، ووافق على خطة إنهاء الحرب وتبادل الأسرى"، مؤكدًا: "بتنا قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
