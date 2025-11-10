زلزال بقوة 4.1 درجات يهز الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-الخليج-1106941895.html
زلزال بقوة 4.1 درجات يهز الخليج
زلزال بقوة 4.1 درجات يهز الخليج
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة الخليج، اليوم الاثنين، حيث تم رصده من داخل المملكة العربية السعودية. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T15:45+0000
2025-11-10T15:45+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
زلزال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنه لم يتم تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل أراضي المملكة نتيجة الزلزال، الذي وقع مركزه داخل مياه الخليج.وأكدت أنها تستخدم وسائل تقنية متطورة تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد الزلزالي بصورة تمكنها من رصد وتحديد أي حركة جيولوجية في أسرع وقت ممكن وتحديد قوتها بدقة.كما أوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة لضمان دقة المتابعة وتحديث البيانات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في الخليج.
https://sarabic.ae/20251102/زلزال-بقوة-63-درجات-على-مقياس-ريختر-يضرب-وسط-أفغانستان-1106670615.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, زلزال

زلزال بقوة 4.1 درجات يهز الخليج

15:45 GMT 10.11.2025
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
تابعنا عبر
ضرب زلزال قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة الخليج، اليوم الاثنين، حيث تم رصده من داخل المملكة العربية السعودية.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنه لم يتم تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل أراضي المملكة نتيجة الزلزال، الذي وقع مركزه داخل مياه الخليج.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر عبر شبكة متكاملة من المحطات المنتشرة في أنحاء المملكة.
تداعيات زلزال مدينة هيرات، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب وسط أفغانستان
2 نوفمبر, 22:26 GMT
وأكدت أنها تستخدم وسائل تقنية متطورة تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد الزلزالي بصورة تمكنها من رصد وتحديد أي حركة جيولوجية في أسرع وقت ممكن وتحديد قوتها بدقة.
كما أوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة لضمان دقة المتابعة وتحديث البيانات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في الخليج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала