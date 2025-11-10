https://sarabic.ae/20251110/زلزال-بقوة-41-درجات-يهز-الخليج-1106941895.html
زلزال بقوة 4.1 درجات يهز الخليج
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنه لم يتم تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل أراضي المملكة نتيجة الزلزال، الذي وقع مركزه داخل مياه الخليج.وأكدت أنها تستخدم وسائل تقنية متطورة تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد الزلزالي بصورة تمكنها من رصد وتحديد أي حركة جيولوجية في أسرع وقت ممكن وتحديد قوتها بدقة.كما أوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة لضمان دقة المتابعة وتحديث البيانات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في الخليج.
ضرب زلزال قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة الخليج، اليوم الاثنين، حيث تم رصده من داخل المملكة العربية السعودية.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إنه لم يتم تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل أراضي المملكة نتيجة الزلزال، الذي وقع مركزه داخل مياه الخليج.
ولفتت الهيئة إلى أنها تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر عبر شبكة متكاملة من المحطات المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأكدت أنها تستخدم وسائل تقنية متطورة تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في مجال الرصد الزلزالي بصورة تمكنها من رصد وتحديد أي حركة جيولوجية
في أسرع وقت ممكن وتحديد قوتها بدقة.
كما أوضحت الهيئة أنها تتابع باستمرار مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة لضمان دقة المتابعة وتحديث البيانات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي
في الخليج.