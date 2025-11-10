لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
راديو
مساحة حرة
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
فهل كان فوز محفوظ استثناء؟ أم أن العالم لم يعد يرى الأدب العربي كما كان؟محفوظ فاز عن ثلاثية ترجمت بعمق حياة المجتمع المصري وتحولاته، بلغة محلية حملت روحا إنسانية عالمية.بعض المتابعين يربطون الغياب العربي بنقص الترجمة إلى اللغات الكبرى، فيما يرى آخرون أن المؤسسات الثقافية العربية ما زالت بعيدة عن دوائر الترشيح والتأثير في الجوائز الدولية. وهناك من يذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الموقف السياسي أو الاجتماعي للكاتب العربي قد يلعب دورا خفيا في ترجيح أو استبعاد الأسماء.وفي المقابل، شهدت القارة الأفريقية حضورا لافتا في نوبل خلال العقود الأخيرة. فقد فاز النيجيري وولي سوينكا عام 1986، والجنوب أفريقي نادين غورديمر عام 1991، ثم جون كوتزي في العام 2003، وأخيرا الشاعر التنزاني عبد الرزاق قُرنح عام 2021.لكن النقاد يرون أن تلك الجوائز لم تكن استثناء أفريقيا، بل ثمرة تفاعل طويل مع مؤسسات النشر والترجمة العالمية، ما جعل الأدب الأفريقي حاضرا بلغات العالم الكبرى.ولفت عبد المجيد إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ لم تترجم أعماله بشكل كبير قبل حصوله على نوبل بل جاء الاهتمام العالمي بمنتجه بشكل غزير بعد حصوله على الجائزة.وأضاف إمام أن هناك عددا كبيرا من الأدباء العرب ولكن لا بد من التوسع في الترجمات للغات أخرى لأن هذا هو السبيل لكي يرى الآخر أعمالنا الأدبية العربية ليس لنوبل فقط بل لجوائز أخرى عالمية.
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟

راديو
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
دينا يحيى
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
كل المواضيع
منذ عام 1988، حين أعلن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الآداب، لم يتكرر المشهد عربيا، ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، وظهور عشرات الأسماء العربية اللامعة في السرد والشعر والمسرح، بقيت نوبل بعيدة المنال عن الأدب العربي.
فهل كان فوز محفوظ استثناء؟ أم أن العالم لم يعد يرى الأدب العربي كما كان؟
محفوظ فاز عن ثلاثية ترجمت بعمق حياة المجتمع المصري وتحولاته، بلغة محلية حملت روحا إنسانية عالمية.
ويقول النقاد إن نوبل لم تكافئ وقتها "أديبا مصريا"، بل "ضميرا إنسانيا يتحدث بالعربية". لكن بعد محفوظ، لم ينجح أي كاتب عربي في كسر الحاجز ذاته رغم حضور أسماء لامعة مثل أدونيس، خيري شلبي، الطيب صالح، إبراهيم الكوني، وإدوار الخراط وغيرهم.
بعض المتابعين يربطون الغياب العربي بنقص الترجمة إلى اللغات الكبرى، فيما يرى آخرون أن المؤسسات الثقافية العربية ما زالت بعيدة عن دوائر الترشيح والتأثير في الجوائز الدولية. وهناك من يذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الموقف السياسي أو الاجتماعي للكاتب العربي قد يلعب دورا خفيا في ترجيح أو استبعاد الأسماء.
وفي المقابل، شهدت القارة الأفريقية حضورا لافتا في نوبل خلال العقود الأخيرة. فقد فاز النيجيري وولي سوينكا عام 1986، والجنوب أفريقي نادين غورديمر عام 1991، ثم جون كوتزي في العام 2003، وأخيرا الشاعر التنزاني عبد الرزاق قُرنح عام 2021.
لكن النقاد يرون أن تلك الجوائز لم تكن استثناء أفريقيا، بل ثمرة تفاعل طويل مع مؤسسات النشر والترجمة العالمية، ما جعل الأدب الأفريقي حاضرا بلغات العالم الكبرى.

قال الكاتب إبراهيم عبد المجيد لراديو "سبوتنك"، إن كثيرا من الروايات العربية تنشر في أوروبا بعدد محدود من النسخ، مضيفا أن الهيئات الخاصة بالترشيح للجائزة في مصر والعالم العربي لا تعمل جاهدة لترشيح أحد من الكتاب المهمين.

ولفت عبد المجيد إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ لم تترجم أعماله بشكل كبير قبل حصوله على نوبل بل جاء الاهتمام العالمي بمنتجه بشكل غزير بعد حصوله على الجائزة.

من جهته، قال الروائي طارق إمام إن جائزه نوبل فى الأصل جائزة أوروبية وتذهب كل حين وآخر إلى أطراف أخرى مثل شرق آسيا أو العالم العربي وهكذا حتى أوروبا الشرقية مهمشة وكذلك أمريكا في العقود الأخيرة تكاد تكون مستبعدة من الجائزة.

وأضاف إمام أن هناك عددا كبيرا من الأدباء العرب ولكن لا بد من التوسع في الترجمات للغات أخرى لأن هذا هو السبيل لكي يرى الآخر أعمالنا الأدبية العربية ليس لنوبل فقط بل لجوائز أخرى عالمية.
