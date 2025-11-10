https://sarabic.ae/20251110/لماذا-لم-يفز-أديب-عربي-بجائزة-نوبل-سوى-نجيب-محفوظ-1106939306.html

لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟

لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟

منذ عام 1988، حين أعلن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الآداب، لم يتكرر المشهد عربيا، ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، وظهور عشرات الأسماء العربية

فهل كان فوز محفوظ استثناء؟ أم أن العالم لم يعد يرى الأدب العربي كما كان؟محفوظ فاز عن ثلاثية ترجمت بعمق حياة المجتمع المصري وتحولاته، بلغة محلية حملت روحا إنسانية عالمية.بعض المتابعين يربطون الغياب العربي بنقص الترجمة إلى اللغات الكبرى، فيما يرى آخرون أن المؤسسات الثقافية العربية ما زالت بعيدة عن دوائر الترشيح والتأثير في الجوائز الدولية. وهناك من يذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن الموقف السياسي أو الاجتماعي للكاتب العربي قد يلعب دورا خفيا في ترجيح أو استبعاد الأسماء.وفي المقابل، شهدت القارة الأفريقية حضورا لافتا في نوبل خلال العقود الأخيرة. فقد فاز النيجيري وولي سوينكا عام 1986، والجنوب أفريقي نادين غورديمر عام 1991، ثم جون كوتزي في العام 2003، وأخيرا الشاعر التنزاني عبد الرزاق قُرنح عام 2021.لكن النقاد يرون أن تلك الجوائز لم تكن استثناء أفريقيا، بل ثمرة تفاعل طويل مع مؤسسات النشر والترجمة العالمية، ما جعل الأدب الأفريقي حاضرا بلغات العالم الكبرى.ولفت عبد المجيد إلى أن الأديب الراحل نجيب محفوظ لم تترجم أعماله بشكل كبير قبل حصوله على نوبل بل جاء الاهتمام العالمي بمنتجه بشكل غزير بعد حصوله على الجائزة.وأضاف إمام أن هناك عددا كبيرا من الأدباء العرب ولكن لا بد من التوسع في الترجمات للغات أخرى لأن هذا هو السبيل لكي يرى الآخر أعمالنا الأدبية العربية ليس لنوبل فقط بل لجوائز أخرى عالمية.

