صور ترصد الدمار الذي أحدثه إعصار "فونغ وونغ" في الفلبين

زوجان يخوضان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بسبب إعصار "فونغ وونغ" الذي جلب رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة.
زوجان يخوضان طريقهما عبر شارع غمرته المياه بسبب إعصار "فونغ وونغ" الذي جلب رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة.
زوجة تطعم زوجها داخل خيمة في أحد مراكز الإجلاء.
زوجة تطعم زوجها داخل خيمة في أحد مراكز الإجلاء.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني, يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان في سابليان، مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو في الفلبين.
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل الفلبيني, يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان في سابليان، مقاطعة أوكسيدنتال ميندورو في الفلبين.
أفراد خفر السواحل الفلبيني يقومون بإزالة الأشجار المتضررة جراء الإعصار في فيراك/كاتاندوانيس.
أفراد خفر السواحل الفلبيني يقومون بإزالة الأشجار المتضررة جراء الإعصار في فيراك/كاتاندوانيس.
بعض من الشباب المتطوعين يقومون بتوجبه حركة المركبات عبر شوارع غمرتها مياه الفيضانات، وسط انقطاع التيار الكهربائي.
بعض من الشباب المتطوعين يقومون بتوجبه حركة المركبات عبر شوارع غمرتها مياه الفيضانات، وسط انقطاع التيار الكهربائي.
امرأة تمشي بجانب الخيم في مراكز الإجلاء، تزامنا مع دخول إعصار فونغ وونغ البلاد.
امرأة تمشي بجانب الخيم في مراكز الإجلاء، تزامنا مع دخول إعصار فونغ وونغ البلاد.
صورة لأحد الطرق السريعة المدمرة التي سببها إعصار "فونغ وونغ".
صورة لأحد الطرق السريعة المدمرة التي سببها إعصار "فونغ وونغ".
فتاتان تنتظران انحسار المياه، في منطقة غمرتها الفيضانات، وسط انقطاع للتيار الكهربائي.
فتاتان تنتظران انحسار المياه، في منطقة غمرتها الفيضانات، وسط انقطاع للتيار الكهربائي.