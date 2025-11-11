https://sarabic.ae/20251111/إس-في-دي-إس-بندقية-قنص-روسية-قابلة-للطي-1106970645.html
إس في دي إس"... بندقية قنص روسية قابلة للطي
إس في دي إس"... بندقية قنص روسية قابلة للطي
يطلق على هذه البندقية الروسية "دراغونوف" وهي مزودة بـ "دبشك" قابل للطي يساعد في زيادة قدرة القناص على التحكم بالسلاح خلال الإطلاق سواء ضد الأفراد أو أي أهداف...
وتختلف هذه البندقية التي تحمل الاسم الكودي "إس في دي إس" عن بنادق القنص الأخرى في أنها مصممة بنظام دفع نصف آلي يسمح لها بالتعمير ذاتيا، ما يوفر الوقت على القناص خلال الاشتباك مع العدو في نطاق تغطيتها.
إس في دي إس"... بندقية قنص روسية قابلة للطي
يطلق على هذه البندقية الروسية "دراغونوف" وهي مزودة بـ "دبشك" قابل للطي يساعد في زيادة قدرة القناص على التحكم بالسلاح خلال الإطلاق سواء ضد الأفراد أو أي أهداف أخرى.
وتختلف هذه البندقية التي تحمل الاسم الكودي "إس في دي إس" عن بنادق القنص الأخرى في أنها مصممة بنظام دفع نصف آلي يسمح لها بالتعمير ذاتيا، ما يوفر الوقت على القناص خلال الاشتباك مع العدو في نطاق تغطيتها.