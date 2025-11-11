عربي
نعيم قاسم: الدولة اللبنانية مسؤولة عن إخراج إسرائيل من أراضي لبنان بكل الوسائل المتاحة
الجزائر والصومال توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات من بينها النفط والغاز والتعدين
الجزائر والصومال توقعان اتفاقيات تعاون في عدة مجالات من بينها النفط والغاز والتعدين
سبوتنيك عربي
وقعت الجزائر والصومال، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون ثنائية شملت عدة مجالات من بينها النفط والغاز والتعدين إضافة إلى الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر...
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "رئيس الجمهورية (الجزائري) عبد المجيد تبون ترأس رفقة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، مراسم التوقيع على عدة اتفاقات تعاون بين البلدين تخص العديد من القطاعات".وأضافت: أنه "تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الجزائر والصومال يتعلق بمجالات النفط والغاز والتعدين، كما تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي البلدين في مجال الفلاحة والصيد البحري، واتفاق آخر في مجال الصحة الحيوانية".ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية هي الثانية له بعد مشاركته في القمة العربية فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور
وقعت الجزائر والصومال، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون ثنائية شملت عدة مجالات من بينها النفط والغاز والتعدين إضافة إلى الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "رئيس الجمهورية (الجزائري) عبد المجيد تبون ترأس رفقة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن شيخ محمود، مراسم التوقيع على عدة اتفاقات تعاون بين البلدين تخص العديد من القطاعات".

وتابعت: "تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي للصومال تتعلق بمجال التعليم العالي، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي بين الوزارتين لسنوات 2026-2027- 2028 و2029".

وأضافت: أنه "تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الجزائر والصومال يتعلق بمجالات النفط والغاز والتعدين، كما تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي البلدين في مجال الفلاحة والصيد البحري، واتفاق آخر في مجال الصحة الحيوانية".

وأكدت أن الجانبين وقعا على اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

ووصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الجزائر، يوم أمس الاثنين، في زيارة رسمية هي الثانية له بعد مشاركته في القمة العربية فيها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
