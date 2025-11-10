بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:03 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:44 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
17:29 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: لن يحضر أي مسؤول أمريكي "قمة العشرين" في جنوب أفريقيا .. والكشف عن سجن سري في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251110/بمشاركة-11-دولة-الجزائر-تستضيف-المعرض-الدولي-للحرف-التقليدية-فيديو-وصور-1106951252.html
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
تحتضن الجزائر فعاليات المعرض الدولي للحرف التقليدية في نسخته الـ26، وتنظمه وزارة السياحة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للفنان، الذي يصادف 9 نوفمبر/ تشرين... 10.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-10T19:25+0000
2025-11-10T19:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106949484_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_46b0ea57a09e92db5b959b32e2807e9e.jpg
وينظم المعرض بمشاركة 323 حرفيا جزائريا، من بينهم 70 حرفيا يمثلون 11 دولة، من مصر وفلسطين وليبيا وموريتانيا وسوريا والصين وغيرها.وقال بلعيد ماضوي، مدير غرفة الصناعة التقليدية بولاية بومرداس، لـ"سبوتنيك"، إن "بعث وترقية المنتوج التقليدي الجزائري، يتم من خلال تبادل الخبرات بين الحرفيين الجزائريين والأجانب، بهدف تحقيق التنافسية بصفة عامة".وأضاف أن "البعد الاقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية والحرف مهم جدا، خاصة شريحة الحرفيين الذين يعملون بالمهارة اليدوية، حيث يوفر قاع الصناعات التقليدية أكثر من 300 نشاط حرفي، كل منها يشمل فرصة للاستثمار لدى الشباب، خاصة أن الأمر لا يتطلب موارد مالية ضخمة أو معارف تكنولوجية معقدة".وسجلت الجزائر 470 ألف حرفي متحصل على البطاقة المهنية للحرفي، حيث تفيد الإحصائيات أن كل حرفي يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، وأحصى القطاع نحو مليون ونصف مليون منصب شغل سنويا وأكثر من 5 ملايين يعيشون على قطاع الحرف التقليدية.وقال ماضوي إن "الطبعة 26 تأتي تحت شعار الصناعة التقليدية تراث وأصالة، في إشارة إلى الجانب التاريخي والثقافي، حيث حافظ المجتمع الجزائري من خلالها على هويته وتاريخه في انتظار أن تحجز الحرف التقليدية مكانها في السوق العالمية".وقالت زهية مداغ، الحرفية والفنانة التشكيلية من ولاية وهران غربي الجزائر، أن مشاركتها في المعرض كعارضة تهدف إلى حماية التراث والتعريف به من خلال رسم اللباس التقليدي للمرأة، على اللوحات الفنية واستعمال لباس الحايك كرمز للأنوثة الجزائرية للحفاظ عليه من الاندثار.وأردفت أنها شاركت في هذا الصالون من قبل وأنها تواكب الأزياء والحداثة من خلال تصميمات جديدة تضفي جمالية أكثر على اللباس التقليدي، حيث استعملت صورة الأميرة زفيرة في العهد العثماني في لوحاتها الفنية لمواكبة التاريخ والتعريف به مع العصرنة ليبقى اللباس كتراث، فيما أكدت أن اليوم هناك إقبال كبير على تعلم الحرفة التقليدية من خلال مشاركتها في العديد من المعارض في العالم.العارضة الفلسطينية أسماء عنافي: هدفي حماية التراث الفلسطيني من السرقة التي يقوم بها الاحتلالوقالت عنافي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إنها تشارك في المعرض الدولي للصناعة التقليدية في الجزائر، من خلال جناح فلسطين، وهي متخصصة في صناعة الإكسسوارات الفلسطينية الفضية والذهبية.وأكدت عنافي أن هناك إقبال كبير من قبل الجزائريين على اقتناء الأزياء والحلي التقليدية الجزائرية، وهذا يعكس عمق الارتباط الثقافي والفني بين البلدين.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106949484_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24fb307525b08cba04f001d44f767d5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر

بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية.. فيديو وصور

19:25 GMT 10.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
تحتضن الجزائر فعاليات المعرض الدولي للحرف التقليدية في نسخته الـ26، وتنظمه وزارة السياحة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للفنان، الذي يصادف 9 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، ويستمر حتى الـ15 من الشهر ذاته.
وينظم المعرض بمشاركة 323 حرفيا جزائريا، من بينهم 70 حرفيا يمثلون 11 دولة، من مصر وفلسطين وليبيا وموريتانيا وسوريا والصين وغيرها.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقال بلعيد ماضوي، مدير غرفة الصناعة التقليدية بولاية بومرداس، لـ"سبوتنيك"، إن "بعث وترقية المنتوج التقليدي الجزائري، يتم من خلال تبادل الخبرات بين الحرفيين الجزائريين والأجانب، بهدف تحقيق التنافسية بصفة عامة".
وأضاف أن "البعد الاقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية والحرف مهم جدا، خاصة شريحة الحرفيين الذين يعملون بالمهارة اليدوية، حيث يوفر قاع الصناعات التقليدية أكثر من 300 نشاط حرفي، كل منها يشمل فرصة للاستثمار لدى الشباب، خاصة أن الأمر لا يتطلب موارد مالية ضخمة أو معارف تكنولوجية معقدة".
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وسجلت الجزائر 470 ألف حرفي متحصل على البطاقة المهنية للحرفي، حيث تفيد الإحصائيات أن كل حرفي يوفر فرص عمل كبيرة للشباب، وأحصى القطاع نحو مليون ونصف مليون منصب شغل سنويا وأكثر من 5 ملايين يعيشون على قطاع الحرف التقليدية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقال ماضوي إن "الطبعة 26 تأتي تحت شعار الصناعة التقليدية تراث وأصالة، في إشارة إلى الجانب التاريخي والثقافي، حيث حافظ المجتمع الجزائري من خلالها على هويته وتاريخه في انتظار أن تحجز الحرف التقليدية مكانها في السوق العالمية".
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وقالت زهية مداغ، الحرفية والفنانة التشكيلية من ولاية وهران غربي الجزائر، أن مشاركتها في المعرض كعارضة تهدف إلى حماية التراث والتعريف به من خلال رسم اللباس التقليدي للمرأة، على اللوحات الفنية واستعمال لباس الحايك كرمز للأنوثة الجزائرية للحفاظ عليه من الاندثار.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأردفت أنها شاركت في هذا الصالون من قبل وأنها تواكب الأزياء والحداثة من خلال تصميمات جديدة تضفي جمالية أكثر على اللباس التقليدي، حيث استعملت صورة الأميرة زفيرة في العهد العثماني في لوحاتها الفنية لمواكبة التاريخ والتعريف به مع العصرنة ليبقى اللباس كتراث، فيما أكدت أن اليوم هناك إقبال كبير على تعلم الحرفة التقليدية من خلال مشاركتها في العديد من المعارض في العالم.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani

العارضة الفلسطينية أسماء عنافي: هدفي حماية التراث الفلسطيني من السرقة التي يقوم بها الاحتلال

وقالت عنافي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إنها تشارك في المعرض الدولي للصناعة التقليدية في الجزائر، من خلال جناح فلسطين، وهي متخصصة في صناعة الإكسسوارات الفلسطينية الفضية والذهبية.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
بمشاركة 11 دولة.. الجزائر تستضيف المعرض الدولي للحرف التقليدية
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأكدت عنافي أن هناك إقبال كبير من قبل الجزائريين على اقتناء الأزياء والحلي التقليدية الجزائرية، وهذا يعكس عمق الارتباط الثقافي والفني بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала