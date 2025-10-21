مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251021/مهرجان-جزائري-يعنى-بإبداعات-الجنوب-لباس-المرأة-لدى-شعوب-الطوارق-تراث-وعراقة-صور-1106251821.html
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة.. صور
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة.. صور
سبوتنيك عربي
تستمر في الجزائر فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان الوطني لإبداعات المرأة، الذي خصص لنساء أقصى الجنوب الجزائري، ويركز على العمق الأفريقي للمرأة في الجنوب،... 21.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-21T16:00+0000
2025-10-21T16:00+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106250448_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_032129a94085127003df0bff167f49f4.jpg
وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر: "إبداع المرأة لا يعتبر فعلا هامشيا في الثقافة الجزائرية، بل أحد منابعها العميقة التي تزخر بها الجزائر، ورمزا من رموز الذاكرة، وهذا نتيجة لما يتركه هذا الإبداع، من أثر في الفكر الجمعي وفي وجدان كل المحيطين به وفي العالم ككل".وأضافت: "المرأة المبدعة رهان حضاري على المستقبل، حين تكون فيه المرأة أكثر حضورا وفاعلية مشيرة أن الرؤية الثقافية المعتمدة اليوم، تقوم على ترقية الإبداع النسوي وتثمينه في مختلف المحافظات الجزائرية، مع إعطاء الجنوب الجزائري، المكانة التي تليق بثرائه المادي واللامادي".وأكدت الوزيرة الجزائرية حرصها على التصنيف الوطني والدولي لهذا الفعل، الذي يبرز قيما جمالية وحضارية تثبت دائما كغيره من الفعاليات الثقافية العديدة، أن الجزائر كانت وسوف تبقى دوما فضاء للتميز والإبداع".من جهته، قال محافظ المهرجان سيد علي بن مرابط، لوكالة "سبوتنيك": "المهرجان ركز على العمق الأفريقي للنساء في الجنوب الجزائري، معربا عن افتخاره بالثقافة في تلك المنطقة، سواء في مجال الإبداع الأدبي أو الفني والعادات والتقاليد، وحتى اللباس والحلي وطريقة ارتداء النساء للملابس في تلك المنطقة، التي تعكس مشهدا ثقافيا ضاربا في العمق والأصالة والتاريخ المشترك في منطقة الساحل".وتم تنظيم مسابقة ماستر كلاس، لأجمل زي للمرأة في الجنوب، حيث عرف المهرجان مشاركة واسعة لمختلف المصممين سواء للأزياء أو للحلي التقليدية لعرض ما جادت به أناملهم في هذا المجال.الأزياء المعروضة تعددت وأبرزت المعاني الضمنية للباس المرأة الذي يجمع بين الجمال والحشمة كما يبرز التحديات التي عاشتها المرأة في أفريقيا، التي تتميز بقسوة طبيعتها.وفي سياق متصل، قالت مصممة الأزياء دنيا دوماق، لوكالة "سبوتنيك": "مشاركتي كمصممة أزياء في المهرجان، هي عبارة عن تكريم للمرأة في الجنوب وفي أفريقيا بشكل عام، حيث استوحيت ألوان تصاميمي من الطبيعة الأفريقية الحادة".وعلى غرار اللباس والحلي في الجنوب الجزائري، أظهر المهرجان التنوع والزخم الثقافي والفني الجزائري، من خلال تنظيم معارض فنية مع ورشات حية للرسم التشكيلي وصناعة الأثاث والتصوير الفوتوغرافي، مع معارض مختصة في المائدة في الجنوب بحضور طباخات من المنطقة.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106250448_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d69b22bb740b18e8c1677b51c8f15b46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, حصري, تقارير سبوتنيك

مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة.. صور

16:00 GMT 21.10.2025
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
حصري
تستمر في الجزائر فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان الوطني لإبداعات المرأة، الذي خصص لنساء أقصى الجنوب الجزائري، ويركز على العمق الأفريقي للمرأة في الجنوب، مبرزا أصالة تراثها في اللباس والحلي، وخصوصيتها في الملبس والمأكل، بحضور أكاديميين وحرفيين ومتخصصين.
وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، في تصريح لوسائل الإعلام نقلته مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر: "إبداع المرأة لا يعتبر فعلا هامشيا في الثقافة الجزائرية، بل أحد منابعها العميقة التي تزخر بها الجزائر، ورمزا من رموز الذاكرة، وهذا نتيجة لما يتركه هذا الإبداع، من أثر في الفكر الجمعي وفي وجدان كل المحيطين به وفي العالم ككل".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضافت: "المرأة المبدعة رهان حضاري على المستقبل، حين تكون فيه المرأة أكثر حضورا وفاعلية مشيرة أن الرؤية الثقافية المعتمدة اليوم، تقوم على ترقية الإبداع النسوي وتثمينه في مختلف المحافظات الجزائرية، مع إعطاء الجنوب الجزائري، المكانة التي تليق بثرائه المادي واللامادي".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأكدت الوزيرة الجزائرية حرصها على التصنيف الوطني والدولي لهذا الفعل، الذي يبرز قيما جمالية وحضارية تثبت دائما كغيره من الفعاليات الثقافية العديدة، أن الجزائر كانت وسوف تبقى دوما فضاء للتميز والإبداع".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
من جهته، قال محافظ المهرجان سيد علي بن مرابط، لوكالة "سبوتنيك": "المهرجان ركز على العمق الأفريقي للنساء في الجنوب الجزائري، معربا عن افتخاره بالثقافة في تلك المنطقة، سواء في مجال الإبداع الأدبي أو الفني والعادات والتقاليد، وحتى اللباس والحلي وطريقة ارتداء النساء للملابس في تلك المنطقة، التي تعكس مشهدا ثقافيا ضاربا في العمق والأصالة والتاريخ المشترك في منطقة الساحل".
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وتم تنظيم مسابقة ماستر كلاس، لأجمل زي للمرأة في الجنوب، حيث عرف المهرجان مشاركة واسعة لمختلف المصممين سواء للأزياء أو للحلي التقليدية لعرض ما جادت به أناملهم في هذا المجال.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
الأزياء المعروضة تعددت وأبرزت المعاني الضمنية للباس المرأة الذي يجمع بين الجمال والحشمة كما يبرز التحديات التي عاشتها المرأة في أفريقيا، التي تتميز بقسوة طبيعتها.
© Sputnik . Djahida Ramdaniمهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مهرجان جزائري يعنى بإبداعات الجنوب.. لباس المرأة لدى شعوب الطوارق تراث وعراقة
© Sputnik . Djahida Ramdani
وفي سياق متصل، قالت مصممة الأزياء دنيا دوماق، لوكالة "سبوتنيك": "مشاركتي كمصممة أزياء في المهرجان، هي عبارة عن تكريم للمرأة في الجنوب وفي أفريقيا بشكل عام، حيث استوحيت ألوان تصاميمي من الطبيعة الأفريقية الحادة".
وتابعت: "من لون الرمال والسماء، ومن صلابة الرجال لدى شعب الطوارق، قدمت لباسا عنوانه التحدي والصمود، لأعبر من خلاله عن أصالة المرأة وأنوثتها".
وعلى غرار اللباس والحلي في الجنوب الجزائري، أظهر المهرجان التنوع والزخم الثقافي والفني الجزائري، من خلال تنظيم معارض فنية مع ورشات حية للرسم التشكيلي وصناعة الأثاث والتصوير الفوتوغرافي، مع معارض مختصة في المائدة في الجنوب بحضور طباخات من المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала