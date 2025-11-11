عربي
الجيش الإيراني: نلبي احتياجاتنا في الجيش بالاعتماد على الجامعات والشركات المعرفية
الجيش الإيراني: نلبي احتياجاتنا في الجيش بالاعتماد على الجامعات والشركات المعرفية
صرح مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء، بأن جيش بلاده يعمل على تلبية احتياجاته بالاعتماد على الشباب... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "إرنا" مساء اليوم الثلاثاء، عن سياري، أن ازدهار البلاد وتقدمها يعتمد على تسخير الطاقات البشرية النوعية، وإحداث التغيير في مختلف المجالات وتعزيز عناصر القوة الوطنية، يعتمد على جهود الشباب والنخب الذين يقفون في الصفوف الأمامية.وشدد على أن "تعزيز قوة الردع الوطنية ضرورة استراتيجية وتزويد القوات المسلحة الاعتدة والأسلحة المطلوبة يتم عبر خيارين، إما أن نطلب من الآخرين بدعوى أننا نفتقر إلى الكفاءات والعلم والقدرة على الابتكار، أو أن نعتمد على أنفسنا، وخيار الشعب الإيراني هو الاستقلال التام وعدم التبعية للآخرين، وأن الشباب النخبة والمبدعين هم الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف".وأشار الأدميرال حبيب الله سياري، إلى أن "الكيان الصهيوني بمفرده لا يشكل قوة يمكنها مواجهة إيران الإسلامية"، مضيفا أن "من حاربنا فعليا كان حلف الناتو، فيما كان الكيان الصهيوني مجرد أداة بيد الاستكبار العالمي".وذكر أن "هذا الكيان لا يقارن بإيران في أي من مقومات القوة، ومع ذلك فقد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم، ولهذا كانت إيران المنتصرة في الحرب الـ 12 يوما الأخيرة".ويشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
الجيش الإيراني: نلبي احتياجاتنا في الجيش بالاعتماد على الجامعات والشركات المعرفية

قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018.
قوات الجيش الإيراني تسير في موكب بمناسبة الاحتفال بيوم الجيش الوطني أمام ضريح المؤسس الثوري الراحل آية الله الخميني، خارج طهران، إيران، اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
صرح مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري، اليوم الثلاثاء، بأن جيش بلاده يعمل على تلبية احتياجاته بالاعتماد على الشباب النخبوي والجامعات والشركات المعرفية في البلاد.
ونقلت وكالة "إرنا" مساء اليوم الثلاثاء، عن سياري، أن ازدهار البلاد وتقدمها يعتمد على تسخير الطاقات البشرية النوعية، وإحداث التغيير في مختلف المجالات وتعزيز عناصر القوة الوطنية، يعتمد على جهود الشباب والنخب الذين يقفون في الصفوف الأمامية.
وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
قائد الجيش الإيراني: حرب الـ12 يوما كانت درسا يعادل 12 عاما لإيران
14 أكتوبر, 12:35 GMT
وشدد على أن "تعزيز قوة الردع الوطنية ضرورة استراتيجية وتزويد القوات المسلحة الاعتدة والأسلحة المطلوبة يتم عبر خيارين، إما أن نطلب من الآخرين بدعوى أننا نفتقر إلى الكفاءات والعلم والقدرة على الابتكار، أو أن نعتمد على أنفسنا، وخيار الشعب الإيراني هو الاستقلال التام وعدم التبعية للآخرين، وأن الشباب النخبة والمبدعين هم الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الهدف".
وأشار الأدميرال حبيب الله سياري، إلى أن "الكيان الصهيوني بمفرده لا يشكل قوة يمكنها مواجهة إيران الإسلامية"، مضيفا أن "من حاربنا فعليا كان حلف الناتو، فيما كان الكيان الصهيوني مجرد أداة بيد الاستكبار العالمي".
وذكر أن "هذا الكيان لا يقارن بإيران في أي من مقومات القوة، ومع ذلك فقد فشل الأعداء في تحقيق أهدافهم، ولهذا كانت إيران المنتصرة في الحرب الـ 12 يوما الأخيرة".
ويشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الدفاع المدني الإيراني: بنيتنا التحتية الصاروخية تحت الأرض سليمة ولم تمس
9 نوفمبر, 10:55 GMT
وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".
