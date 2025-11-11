بيروت تستضيف للمرة الثالثة معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" للسيارات الكهربائيـة والهجينة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251111/بيروت-تستضيف-للمرة-الثالثة-معرض-e-motorshow-الشرق-الأوسط-للسيارات-الكهربائيـة-والهجينة-1106994698.html
بيروت تستضيف للمرة الثالثة معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" للسيارات الكهربائيـة والهجينة
بيروت تستضيف للمرة الثالثة معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" للسيارات الكهربائيـة والهجينة
سبوتنيك عربي
انطلق في بيروت معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" بنسخته الثالثة، وهو الحدث الأبرز في المنطقة المخصص للسيارات الكهربائية والهجينة، بمشاركة واسعة من كبرى العلامات... 11.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-11T20:49+0000
2025-11-11T20:54+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106993010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b5b61b2ff649e2900008ebce574f047.jpg
ويهدف المعرض إلى الترويج لاعتماد وسائل النقل المستدامة في لبنان وتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في قطاع السيارات، وسط مشاركة لافتة للشركات الصينية التي عرضت مجموعة من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات التنافسية.ويضم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة، من بينها عرض شامل للسيارات الكهربائية والهجينة التي تشارك فيها علامات معروفة مثل Baic, Audi, Arcfox, BMW, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Ben، Porsche, Zeekr, Xpeng, Voyah, Toyota, Smart، إلى جانب شركات متخصصة في حلول الشحن الكهربائي والطاقة المتجددة ووسائل التنقل الفردية، فضلاً عن مؤسسات مصرفية وتأمينية. كما يشهد المعرض نقاشات تقنية حول مستقبل النقل الكهربائي وسبل تطوير بنيته التحتية في لبنان، بالإضافة إلى تجربة قيادة تجريبية في الحلبة الخارجية تتيح للزوار اختبار السيارات الكهربائية "من دون ضجيج" و"من دون انبعاثات". ويختتم المعرض ببطولة للرالي الكهربائي على أجهزة محاكاة القيادة، بالتعاون مع فريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، حيث تمنح جوائز للفائزين بأفضل ثلاث نتائج.وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، أن السوق اللبناني لا يمكنه استيعاب عددا كبيرا من وكالات السيارات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التركيز على عدد محدود من العلامات التجارية بات ضرورياً نظراً لتقلص حجم السوق، وقال:وأضاف رسامني أن الشركات الصينية أظهرت تقدما ملحوظا في قطاع المركبات الكهربائية وتطورا سريعا في التكنولوجيا، لكنه توقع أن تؤدي كثرتها مستقبلا إلى اندماجات بين الشركات لضمان الاستمرار في المنافسة العالمية.من جهته، أشار محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، إلى أن نسبة كبيرة من التلوث في لبنان ناتجة عن السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها 15 أو 20 سنة، داعيا إلى وضع ضوابط صارمة لمنع إدخالها إلى البلاد، وقال:وشهد المعرض تصريحات من ممثلي الشركات المشاركة، حيث قال جوناس، مندوب شركة "Zeekr"، إن لبنان يشهد توسعا ملحوظا في شبكة محطات الشحن الكهربائي، مشيرا إلى أن المستهلك اللبناني بات يعتمد أكثر على الشحن المنزلي لسيارته الكهربائية طوال الأسبوع، مضيفاأن السيارات الكهربائية توفر قيادة هادئة وسهلة، وصيانتها أبسط وأقل كلفة من سيارات البنزين، ما يشجع على التحول نحو الطاقة النظيفة.بدوره، أوضح تاد مراد من بازرجي موتورز وكلاء "BAIC"، أن الطلب على السيارات الهجينة في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الناس بدأت تدرك مزايا هذه الفئة من السيارات من حيث القوة وتوفير الوقود ودعم البيئة.أما باتريك عودة ممثل "Arcfox"، أشار إلى أن الإقبال على السيارات الصينية في لبنان في ازدياد، قائلا إن "جميع السيارات الكهربائية تقريباً صينية المنشأ، والزبائن باتوا يثقون بجودتها لما توفره من أداء فعلي على الأرض وضمانات طويلة الأمد تشمل البطارية والمحرك والهيكل".والجدير بالذكر أن معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" يسهم في تحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ ينسجم مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء، ومع الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) عبر الترويج لاستخدام الطاقة الكهربائية في النقل. كما يدعم الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) من خلال تحفيز قطاعات جديدة في سوق العمل، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) من خلال تشجيع تطوير التكنولوجيا والبنى التحتية للشحن الكهربائي.ويتماشى المعرض كذلك مع الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة) عبر تعزيز التنقل الحضري الصديق للبيئة، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) من خلال الحد من الهدر والانبعاثات، وصولاً إلى الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره.
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106993010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_394a7130b2a8d89ec602d14924788c61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بيروت تستضيف للمرة الثالثة معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" للسيارات الكهربائيـة والهجينة

20:49 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 11.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
انطلق في بيروت معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" بنسخته الثالثة، وهو الحدث الأبرز في المنطقة المخصص للسيارات الكهربائية والهجينة، بمشاركة واسعة من كبرى العلامات العالمية في صناعة السيارات.
ويهدف المعرض إلى الترويج لاعتماد وسائل النقل المستدامة في لبنان وتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في قطاع السيارات، وسط مشاركة لافتة للشركات الصينية التي عرضت مجموعة من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات التنافسية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويضم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة، من بينها عرض شامل للسيارات الكهربائية والهجينة التي تشارك فيها علامات معروفة مثل Baic, Audi, Arcfox, BMW, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Ben، Porsche, Zeekr, Xpeng, Voyah, Toyota, Smart، إلى جانب شركات متخصصة في حلول الشحن الكهربائي والطاقة المتجددة ووسائل التنقل الفردية، فضلاً عن مؤسسات مصرفية وتأمينية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما يشهد المعرض نقاشات تقنية حول مستقبل النقل الكهربائي وسبل تطوير بنيته التحتية في لبنان، بالإضافة إلى تجربة قيادة تجريبية في الحلبة الخارجية تتيح للزوار اختبار السيارات الكهربائية "من دون ضجيج" و"من دون انبعاثات". ويختتم المعرض ببطولة للرالي الكهربائي على أجهزة محاكاة القيادة، بالتعاون مع فريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، حيث تمنح جوائز للفائزين بأفضل ثلاث نتائج.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، أن السوق اللبناني لا يمكنه استيعاب عددا كبيرا من وكالات السيارات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التركيز على عدد محدود من العلامات التجارية بات ضرورياً نظراً لتقلص حجم السوق، وقال:

في المعارض السابقة، كانت المصارف تشكل عنصرا أساسيا في دعم المبيعات من خلال قروض بفوائد منخفضة تصل إلى 0.5 أو 1 %ومن دون دفعة أولى. أما اليوم، فنقف في غيابها التام، ومع ذلك المعرض قائم. فكيف سيكون المشهد لو عادت المصارف إلى التمويل؟ عندها ستكون السماء حدودنا.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف رسامني أن الشركات الصينية أظهرت تقدما ملحوظا في قطاع المركبات الكهربائية وتطورا سريعا في التكنولوجيا، لكنه توقع أن تؤدي كثرتها مستقبلا إلى اندماجات بين الشركات لضمان الاستمرار في المنافسة العالمية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أشار محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، إلى أن نسبة كبيرة من التلوث في لبنان ناتجة عن السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها 15 أو 20 سنة، داعيا إلى وضع ضوابط صارمة لمنع إدخالها إلى البلاد، وقال:

لا نريد أن يتحول لبنان إلى مستودع للسيارات المستعملة أو المتضررة من الخارج. يجب أن نمنع استقدام سيارات يزيد عمرها عن أربع سنوات، حفاظاً على السلامة العامة وصورة لبنان.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشهد المعرض تصريحات من ممثلي الشركات المشاركة، حيث قال جوناس، مندوب شركة "Zeekr"، إن لبنان يشهد توسعا ملحوظا في شبكة محطات الشحن الكهربائي، مشيرا إلى أن المستهلك اللبناني بات يعتمد أكثر على الشحن المنزلي لسيارته الكهربائية طوال الأسبوع، مضيفاأن السيارات الكهربائية توفر قيادة هادئة وسهلة، وصيانتها أبسط وأقل كلفة من سيارات البنزين، ما يشجع على التحول نحو الطاقة النظيفة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدوره، أوضح تاد مراد من بازرجي موتورز وكلاء "BAIC"، أن الطلب على السيارات الهجينة في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الناس بدأت تدرك مزايا هذه الفئة من السيارات من حيث القوة وتوفير الوقود ودعم البيئة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أما باتريك عودة ممثل "Arcfox"، أشار إلى أن الإقبال على السيارات الصينية في لبنان في ازدياد، قائلا إن "جميع السيارات الكهربائية تقريباً صينية المنشأ، والزبائن باتوا يثقون بجودتها لما توفره من أداء فعلي على الأرض وضمانات طويلة الأمد تشمل البطارية والمحرك والهيكل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
والجدير بالذكر أن معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" يسهم في تحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ ينسجم مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء، ومع الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) عبر الترويج لاستخدام الطاقة الكهربائية في النقل. كما يدعم الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) من خلال تحفيز قطاعات جديدة في سوق العمل، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) من خلال تشجيع تطوير التكنولوجيا والبنى التحتية للشحن الكهربائي.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من e-MotorShow الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويتماشى المعرض كذلك مع الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة) عبر تعزيز التنقل الحضري الصديق للبيئة، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) من خلال الحد من الهدر والانبعاثات، وصولاً إلى الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала