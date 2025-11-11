بيروت تستضيف للمرة الثالثة معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" للسيارات الكهربائيـة والهجينة
20:49 GMT 11.11.2025 (تم التحديث: 20:54 GMT 11.11.2025)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
انطلق في بيروت معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" بنسخته الثالثة، وهو الحدث الأبرز في المنطقة المخصص للسيارات الكهربائية والهجينة، بمشاركة واسعة من كبرى العلامات العالمية في صناعة السيارات.
ويهدف المعرض إلى الترويج لاعتماد وسائل النقل المستدامة في لبنان وتشجيع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في قطاع السيارات، وسط مشاركة لافتة للشركات الصينية التي عرضت مجموعة من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات التنافسية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويضم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة، من بينها عرض شامل للسيارات الكهربائية والهجينة التي تشارك فيها علامات معروفة مثل Baic, Audi, Arcfox, BMW, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Ben، Porsche, Zeekr, Xpeng, Voyah, Toyota, Smart، إلى جانب شركات متخصصة في حلول الشحن الكهربائي والطاقة المتجددة ووسائل التنقل الفردية، فضلاً عن مؤسسات مصرفية وتأمينية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
كما يشهد المعرض نقاشات تقنية حول مستقبل النقل الكهربائي وسبل تطوير بنيته التحتية في لبنان، بالإضافة إلى تجربة قيادة تجريبية في الحلبة الخارجية تتيح للزوار اختبار السيارات الكهربائية "من دون ضجيج" و"من دون انبعاثات". ويختتم المعرض ببطولة للرالي الكهربائي على أجهزة محاكاة القيادة، بالتعاون مع فريق Toyota Gazoo Racing Lebanon، حيث تمنح جوائز للفائزين بأفضل ثلاث نتائج.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، فايز رسامني، أن السوق اللبناني لا يمكنه استيعاب عددا كبيرا من وكالات السيارات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التركيز على عدد محدود من العلامات التجارية بات ضرورياً نظراً لتقلص حجم السوق، وقال:
في المعارض السابقة، كانت المصارف تشكل عنصرا أساسيا في دعم المبيعات من خلال قروض بفوائد منخفضة تصل إلى 0.5 أو 1 %ومن دون دفعة أولى. أما اليوم، فنقف في غيابها التام، ومع ذلك المعرض قائم. فكيف سيكون المشهد لو عادت المصارف إلى التمويل؟ عندها ستكون السماء حدودنا.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف رسامني أن الشركات الصينية أظهرت تقدما ملحوظا في قطاع المركبات الكهربائية وتطورا سريعا في التكنولوجيا، لكنه توقع أن تؤدي كثرتها مستقبلا إلى اندماجات بين الشركات لضمان الاستمرار في المنافسة العالمية.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أشار محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، إلى أن نسبة كبيرة من التلوث في لبنان ناتجة عن السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها 15 أو 20 سنة، داعيا إلى وضع ضوابط صارمة لمنع إدخالها إلى البلاد، وقال:
لا نريد أن يتحول لبنان إلى مستودع للسيارات المستعملة أو المتضررة من الخارج. يجب أن نمنع استقدام سيارات يزيد عمرها عن أربع سنوات، حفاظاً على السلامة العامة وصورة لبنان.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشهد المعرض تصريحات من ممثلي الشركات المشاركة، حيث قال جوناس، مندوب شركة "Zeekr"، إن لبنان يشهد توسعا ملحوظا في شبكة محطات الشحن الكهربائي، مشيرا إلى أن المستهلك اللبناني بات يعتمد أكثر على الشحن المنزلي لسيارته الكهربائية طوال الأسبوع، مضيفاأن السيارات الكهربائية توفر قيادة هادئة وسهلة، وصيانتها أبسط وأقل كلفة من سيارات البنزين، ما يشجع على التحول نحو الطاقة النظيفة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدوره، أوضح تاد مراد من بازرجي موتورز وكلاء "BAIC"، أن الطلب على السيارات الهجينة في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الناس بدأت تدرك مزايا هذه الفئة من السيارات من حيث القوة وتوفير الوقود ودعم البيئة.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أما باتريك عودة ممثل "Arcfox"، أشار إلى أن الإقبال على السيارات الصينية في لبنان في ازدياد، قائلا إن "جميع السيارات الكهربائية تقريباً صينية المنشأ، والزبائن باتوا يثقون بجودتها لما توفره من أداء فعلي على الأرض وضمانات طويلة الأمد تشمل البطارية والمحرك والهيكل".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
والجدير بالذكر أن معرض "e-MotorShow الشرق الأوسط" يسهم في تحقيق سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إذ ينسجم مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من خلال الحد من الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء، ومع الهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) عبر الترويج لاستخدام الطاقة الكهربائية في النقل. كما يدعم الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) من خلال تحفيز قطاعات جديدة في سوق العمل، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية) من خلال تشجيع تطوير التكنولوجيا والبنى التحتية للشحن الكهربائي.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
بيروت تستضيف النسخة الثالثة من "e-MotorShow الشرق الأوسط"
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ويتماشى المعرض كذلك مع الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات مستدامة) عبر تعزيز التنقل الحضري الصديق للبيئة، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) من خلال الحد من الهدر والانبعاثات، وصولاً إلى الهدف الثالث عشر (العمل المناخي) الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّر المناخ وآثاره.