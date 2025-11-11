صور مذهلة للقوات الجوية في الجيش الصيني

عرض جوي خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
طائرة مقاتلة شبحية من طراز "J-20" تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضًا خلال معرض الصين الدولي 12 للطيران والفضاء، المعروف أيضًا باسم معرض الصين الجوي 2018.
أحد المصورين يلتقط صورًا لطائرات الإنذار المبكر "KJ-500 "ومقاتلات "J-20" أثناء تدريب طيران استعدادًا لمعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.
مقاتلة "J-10C" التابعة لسلاح الجو الصيني تستعد للمشاركة في التدريب الجوي المشترك بين الصين ومصر، المسمى "نسور الحضارة 2025"، داخل قاعدة جوية في مصر.
طائرات مقاتلة صينية من طراز" J-16 " وطائرات مقاتلة شبح من طراز "J-35A" تحلق فوق برج تشاينا زون، أطول ناطحة سحاب في العاصمة بكين، خلال "بروفة" العرض العسكري.
طيار في طائرة مقاتلة من "طراز J-10" يُحيي القوات الجوية خلال عرض تشانغتشون الجوي لعام 2022 في مطار تشانغتشون دافانغشين.
أشخاص يلتقطون صورًا خلال بروفة طيران استعدادًا لعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.
طائرات صنية تجري عرضًا بهلوانيًا في معرض الصين الجوي 2014 في تشوهاي.
مقاتلة الشبح "J-20" تجذب الحشود خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومعرض تشانغتشون الجوي، في تشانغتشون.
طائرة تزويد بالوقود من طراز "YY-20A"، وطائرات مقاتلة من طراز "J-16"، تحلق في السماء خلال عرض جوي ضمن فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع لسلاح جو جيش التحرير الشعبي الصيني.
فريق "سكاي وينغ" للاستعراضات الجوية يقدم عرضًا جويًا خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 .
أعضاء فريق الاستعراض الجوي "الأول من أغسطس" التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون عرضًا جويًا بالقرب من طائرة حربية إلكترونية صينية من طراز "J-16D" خلال معرض الصين الدولي 13 للطيران والفضاء، في تشوهاي جنوبي الصين.
