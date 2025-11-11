عربي
القوات الروسية تحرر الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
صور مذهلة للقوات الجوية في الجيش الصيني
صور مذهلة للقوات الجوية في الجيش الصيني
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطت للقوات الجوية خلال عروض عسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني. 11.11.2025, سبوتنيك عربي
صور مذهلة للقوات الجوية في الجيش الصيني

09:22 GMT 11.11.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة التي التقطت للقوات الجوية خلال عروض عسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني.
© Getty Images / VCG

عرض جوي خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

عرض جوي خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / VCG

عرض جوي خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

© AP Photo / Kin Cheung

طائرة مقاتلة شبحية من طراز "J-20" تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضًا خلال معرض الصين الدولي 12 للطيران والفضاء، المعروف أيضًا باسم معرض الصين الجوي 2018.

طائرة مقاتلة شبحية من طراز &quot;J-20&quot; تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضًا خلال معرض الصين الدولي 12 للطيران والفضاء، المعروف أيضًا باسم معرض الصين الجوي 2018. - سبوتنيك عربي
2/12
© AP Photo / Kin Cheung

طائرة مقاتلة شبحية من طراز "J-20" تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تقدم عرضًا خلال معرض الصين الدولي 12 للطيران والفضاء، المعروف أيضًا باسم معرض الصين الجوي 2018.

© Getty Images / VCG

أحد المصورين يلتقط صورًا لطائرات الإنذار المبكر "KJ-500 "ومقاتلات "J-20" أثناء تدريب طيران استعدادًا لمعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.

 أحد المصورين يلتقط صورًا لطائرات الإنذار المبكر &quot;KJ-500 &quot;ومقاتلات &quot;J-20&quot; أثناء تدريب طيران استعدادًا لمعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / VCG

أحد المصورين يلتقط صورًا لطائرات الإنذار المبكر "KJ-500 "ومقاتلات "J-20" أثناء تدريب طيران استعدادًا لمعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.

© Getty Images / VCG/Yu Hongchun

مقاتلة "J-10C" التابعة لسلاح الجو الصيني تستعد للمشاركة في التدريب الجوي المشترك بين الصين ومصر، المسمى "نسور الحضارة 2025"، داخل قاعدة جوية في مصر.

مقاتلة &quot;J-10C&quot; التابعة لسلاح الجو الصيني تستعد للمشاركة في التدريب الجوي المشترك بين الصين ومصر، المسمى &quot;نسور الحضارة 2025&quot;، داخل قاعدة جوية في مصر. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / VCG/Yu Hongchun

مقاتلة "J-10C" التابعة لسلاح الجو الصيني تستعد للمشاركة في التدريب الجوي المشترك بين الصين ومصر، المسمى "نسور الحضارة 2025"، داخل قاعدة جوية في مصر.

© AP Photo / Andy Wong

طائرات مقاتلة صينية من طراز" J-16 " وطائرات مقاتلة شبح من طراز "J-35A" تحلق فوق برج تشاينا زون، أطول ناطحة سحاب في العاصمة بكين، خلال "بروفة" العرض العسكري.

طائرات مقاتلة صينية من طراز&quot; J-16 &quot; وطائرات مقاتلة شبح من طراز &quot;J-35A&quot; تحلق فوق برج تشاينا زون، أطول ناطحة سحاب في العاصمة بكين، خلال &quot;بروفة&quot; العرض العسكري. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Andy Wong

طائرات مقاتلة صينية من طراز" J-16 " وطائرات مقاتلة شبح من طراز "J-35A" تحلق فوق برج تشاينا زون، أطول ناطحة سحاب في العاصمة بكين، خلال "بروفة" العرض العسكري.

© Getty Images / VCG

طيار في طائرة مقاتلة من "طراز J-10" يُحيي القوات الجوية خلال عرض تشانغتشون الجوي لعام 2022 في مطار تشانغتشون دافانغشين.

 طيار في طائرة مقاتلة من &quot;طراز J-10&quot; يُحيي القوات الجوية خلال عرض تشانغتشون الجوي لعام 2022 في مطار تشانغتشون دافانغشين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / VCG

طيار في طائرة مقاتلة من "طراز J-10" يُحيي القوات الجوية خلال عرض تشانغتشون الجوي لعام 2022 في مطار تشانغتشون دافانغشين.

© Getty Images / VCG/Diao Xiaolin

أشخاص يلتقطون صورًا خلال بروفة طيران استعدادًا لعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.

 أشخاص يلتقطون صورًا خلال بروفة طيران استعدادًا لعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / VCG/Diao Xiaolin

أشخاص يلتقطون صورًا خلال بروفة طيران استعدادًا لعرض تشانغتشون الجوي لعام 2025 في تشانغتشون.

© Getty Images / Anadolu/Aleksandar Plavevski

طائرات صنية تجري عرضًا بهلوانيًا في معرض الصين الجوي 2014 في تشوهاي.

طائرات صنية تجري عرضًا بهلوانيًا في معرض الصين الجوي 2014 في تشوهاي. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Anadolu/Aleksandar Plavevski

طائرات صنية تجري عرضًا بهلوانيًا في معرض الصين الجوي 2014 في تشوهاي.

© Getty Images / VCG

مقاتلة الشبح "J-20" تجذب الحشود خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومعرض تشانغتشون الجوي، في تشانغتشون.

 مقاتلة الشبح &quot;J-20&quot; تجذب الحشود خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومعرض تشانغتشون الجوي، في تشانغتشون. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / VCG

مقاتلة الشبح "J-20" تجذب الحشود خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني، ومعرض تشانغتشون الجوي، في تشانغتشون.

© Getty Images / VCG

طائرة تزويد بالوقود من طراز "YY-20A"، وطائرات مقاتلة من طراز "J-16"، تحلق في السماء خلال عرض جوي ضمن فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع لسلاح جو جيش التحرير الشعبي الصيني.

 طائرة تزويد بالوقود من طراز &quot;YY-20A&quot;، وطائرات مقاتلة من طراز &quot;J-16&quot;، تحلق في السماء خلال عرض جوي ضمن فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع لسلاح جو جيش التحرير الشعبي الصيني. - سبوتنيك عربي
10/12
© Getty Images / VCG

طائرة تزويد بالوقود من طراز "YY-20A"، وطائرات مقاتلة من طراز "J-16"، تحلق في السماء خلال عرض جوي ضمن فعاليات اليوم المفتوح للطيران التابع لسلاح جو جيش التحرير الشعبي الصيني.

© Getty Images / VCG/Zhou Guoqiang

فريق "سكاي وينغ" للاستعراضات الجوية يقدم عرضًا جويًا خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 .

 فريق &quot;سكاي وينغ&quot; للاستعراضات الجوية يقدم عرضًا جويًا خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 . - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / VCG/Zhou Guoqiang

فريق "سكاي وينغ" للاستعراضات الجوية يقدم عرضًا جويًا خلال فعاليات اليوم المفتوح للطيران لعام 2025 .

© AP Photo / Ng Han Guan

أعضاء فريق الاستعراض الجوي "الأول من أغسطس" التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون عرضًا جويًا بالقرب من طائرة حربية إلكترونية صينية من طراز "J-16D" خلال معرض الصين الدولي 13 للطيران والفضاء، في تشوهاي جنوبي الصين.

أعضاء فريق الاستعراض الجوي &quot;الأول من أغسطس&quot; التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون عرضًا جويًا بالقرب من طائرة حربية إلكترونية صينية من طراز &quot;J-16D&quot; خلال معرض الصين الدولي 13 للطيران والفضاء، في تشوهاي جنوبي الصين. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Ng Han Guan

أعضاء فريق الاستعراض الجوي "الأول من أغسطس" التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني يؤدون عرضًا جويًا بالقرب من طائرة حربية إلكترونية صينية من طراز "J-16D" خلال معرض الصين الدولي 13 للطيران والفضاء، في تشوهاي جنوبي الصين.

