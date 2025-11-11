12 قتيلا و30 مصابا إثر هجوم انتحاري في إسلام أباد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
12 قتيلا و30 مصابا إثر هجوم انتحاري في إسلام أباد

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، في تفجير انتحاري وقع خارج مبنى المحكمة الجزئية والعامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق ما أكده مسؤولون محليون.
ذكرت ذلك صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في مؤتمر صحفي أمام موقع الحادث، أن التفجير وقع ظهر اليوم، مؤكدا أن الحادث "انتحاري"، وأن الجرحى يتلقون الرعاية الطبية بإشراف مباشر من رئيس الوزراء شهباز شريف.
وقال نقوي: "المهاجم حاول دخول مبنى المحكمة لمدة 12 دقيقة، قبل أن يفجر نفسه قرب مركبة للشرطة بعد فشله في الدخول".
وتابع: "تحديد هوية المنفذ يمثل أولوية قصوى"، متعهدا بالكشف عنها خلال ساعات.
وأكد الوزير أن التحقيقات تجري حاليا في جميع الاتجاهات لأن التفجير ليس حادثا عابرا، على حد وصفه، مضيفا: "الجيش وقوات الحرس والشرطة يعملون على ضمان أمن الفعاليات الدولية الجارية في العاصمة".
وبحسب الصحيفة، فقد أكد المتحدث باسم معهد العلوم الطبية الباكستاني الدكتور مبشر ضحى، أن عدد المصابين 30 شخصا، وفق بيان رسمي.
وفي تغريدات على منصة "إكس"، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، بينما وصف وزير الدفاع خواجة آصف الهجوم بأنه "جرس إنذار" وأن باكستان في حالة حرب.
