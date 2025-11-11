https://sarabic.ae/20251111/12-قتيلا-و30-مصابا-إثر-هجوم-انتحاري-في-إسلام-أباد-1106968276.html
12 قتيلا و30 مصابا إثر هجوم انتحاري في إسلام أباد
12 قتيلا و30 مصابا إثر هجوم انتحاري في إسلام أباد
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون، في تفجير انتحاري وقع خارج مبنى المحكمة الجزئية والعامة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفق ما أكده مسؤولون...
ذكرت ذلك صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في مؤتمر صحفي أمام موقع الحادث، أن التفجير وقع ظهر اليوم، مؤكدا أن الحادث "انتحاري"، وأن الجرحى يتلقون الرعاية الطبية بإشراف مباشر من رئيس الوزراء شهباز شريف.وقال نقوي: "المهاجم حاول دخول مبنى المحكمة لمدة 12 دقيقة، قبل أن يفجر نفسه قرب مركبة للشرطة بعد فشله في الدخول".وتابع: "تحديد هوية المنفذ يمثل أولوية قصوى"، متعهدا بالكشف عنها خلال ساعات.وأكد الوزير أن التحقيقات تجري حاليا في جميع الاتجاهات لأن التفجير ليس حادثا عابرا، على حد وصفه، مضيفا: "الجيش وقوات الحرس والشرطة يعملون على ضمان أمن الفعاليات الدولية الجارية في العاصمة".وبحسب الصحيفة، فقد أكد المتحدث باسم معهد العلوم الطبية الباكستاني الدكتور مبشر ضحى، أن عدد المصابين 30 شخصا، وفق بيان رسمي.وفي تغريدات على منصة "إكس"، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، بينما وصف وزير الدفاع خواجة آصف الهجوم بأنه "جرس إنذار" وأن باكستان في حالة حرب.
12 قتيلا و30 مصابا إثر هجوم انتحاري في إسلام أباد
