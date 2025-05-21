https://sarabic.ae/20250521/باكستان-تتهم-الهند-بالوقوف-خلف-تفجير-حافلة-مدرسية-في-بلوشستان-1100806859.html

باكستان تتهم الهند بالوقوف خلف تفجير حافلة مدرسية في بلوشستان

باكستان تتهم الهند بالوقوف خلف تفجير حافلة مدرسية في بلوشستان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، "مقتل 4 أطفال وجرح 26 في انفجار حافلة مدرسة تقلهم في منطقة خوزدار بإقليم بلوشستان". 21.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-21T07:45+0000

2025-05-21T07:45+0000

2025-05-21T07:45+0000

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وحسب بيان العلاقات العامة للجيش الباكستاني، فإن "الهند هي المسؤولة عن الهجوم على الحافلة المدرسية بعد فشلها في الميدان، وذلك من خلال استخدامها وكلاء إرهابيين"، حسب وصف البيان.ووصف البيان الهجوم بـ"الجبان والوحشي"، مؤكدا أن "استخدام الإرهاب كسياسة دولة هو مظهر من مظاهر الانحطاط الأخلاقي للقيادة السياسية الهندية وإنكار القيم الإنسانية الأساسية".وأضافت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أنه "سيتم تقديم المخططين والمنظمين والمهاجمين لهذا الهجوم إلى العدالة"، متابعة: "القوات الباكستانية، بدعم من الأمة بأكملها، عازمة على القضاء على الإرهاب الذي ترعاه الهند من كل جانب". يأتي ذلك، عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة 3 عقود، بإعلان وقف لإطلاق النار، الأسبوع الماضي.وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي.وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطنًا نيباليًا واحدًا. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم. ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتهامات الهند لباكستان بالارتباط بالهجوم الإرهابي في كشمير.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية.وقالت الوزارة إنه لم يتم استهداف أي أهداف عسكرية باكستانية خلال العملية. بدورها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت خمس بلدات في باكستان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطات البلاد تحتفظ بالحق في تقديم رد مناسب.وبعد أربعة أيام من العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف القصف والعمليات العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر اعتبارًا من يوم 10 مايو. وقال الجيش الهندي في وقت لاحق، إنه بعد محادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين، تقرر النظر في اتخاذ تدابير فورية لضمان انسحاب القوات من الحدود والمناطق الأمامية.

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https://sarabic.ae/20250515/روسيا-ترحب-باتفاق-خفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-وتأمل-في-تطبيع-الوضع-على-المدى-الطويل-1100557762.html

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