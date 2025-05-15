https://sarabic.ae/20250515/روسيا-ترحب-باتفاق-خفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-وتأمل-في-تطبيع-الوضع-على-المدى-الطويل-1100557762.html

روسيا ترحب باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل

روسيا ترحب باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل

سبوتنيك عربي

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن روسيا رحبت باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T08:56+0000

2025-05-15T08:56+0000

2025-05-15T08:56+0000

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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خفض التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، ونأمل أن يكون التطبيع الناشئ للوضع طويل الأمد ومستدامًا، ونرى هذا هو الشرط الأكثر أهمية لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونتوقع أن تستمر الأطراف المعنية في إظهار ضبط النفس ولن تسمح بتصعيد جديد للوضع".وأضافت زاخاروفا أن روسيا دعت باستمرار إلى استئناف الحوار وزيادة مستوى الثقة المتبادلة بين الهند وباكستان.وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية.وقالت الوزارة إنه لم يتم استهداف أي أهداف عسكرية باكستانية خلال العملية. بدورها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت خمس بلدات في باكستان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطات البلاد تحتفظ بالحق في تقديم رد مناسب.وبعد أربعة أيام من العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف القصف والعمليات العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر اعتبارًا من يوم 10 مايو. وقال الجيش الهندي في وقت لاحق، إنه بعد محادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين، تقرر النظر في اتخاذ تدابير فورية لضمان انسحاب القوات من الحدود والمناطق الأمامية.‌‏ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستانالهند تعيد فتح 32 مطارا بعد ليلة هادئة في كشمير

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