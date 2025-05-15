https://sarabic.ae/20250515/روسيا-ترحب-باتفاق-خفض-التصعيد-بين-الهند-وباكستان-وتأمل-في-تطبيع-الوضع-على-المدى-الطويل-1100557762.html
روسيا ترحب باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل
روسيا ترحب باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل
سبوتنيك عربي
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن روسيا رحبت باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T08:56+0000
2025-05-15T08:56+0000
2025-05-15T08:56+0000
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وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خفض التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، ونأمل أن يكون التطبيع الناشئ للوضع طويل الأمد ومستدامًا، ونرى هذا هو الشرط الأكثر أهمية لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونتوقع أن تستمر الأطراف المعنية في إظهار ضبط النفس ولن تسمح بتصعيد جديد للوضع".وأضافت زاخاروفا أن روسيا دعت باستمرار إلى استئناف الحوار وزيادة مستوى الثقة المتبادلة بين الهند وباكستان.وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية.وقالت الوزارة إنه لم يتم استهداف أي أهداف عسكرية باكستانية خلال العملية. بدورها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت خمس بلدات في باكستان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطات البلاد تحتفظ بالحق في تقديم رد مناسب.وبعد أربعة أيام من العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف القصف والعمليات العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر اعتبارًا من يوم 10 مايو. وقال الجيش الهندي في وقت لاحق، إنه بعد محادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين، تقرر النظر في اتخاذ تدابير فورية لضمان انسحاب القوات من الحدود والمناطق الأمامية.ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستانالهند تعيد فتح 32 مطارا بعد ليلة هادئة في كشمير
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا
روسيا ترحب باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل
أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن روسيا رحبت باتفاق خفض التصعيد بين الهند وباكستان وتأمل في تطبيع الوضع على المدى الطويل.
وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية: "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن خفض التصعيد بين نيودلهي وإسلام آباد، ونأمل أن يكون التطبيع الناشئ للوضع طويل الأمد ومستدامًا، ونرى هذا هو الشرط الأكثر أهمية لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ونتوقع أن تستمر الأطراف المعنية في إظهار ضبط النفس ولن تسمح بتصعيد جديد للوضع".
وأضافت زاخاروفا أن روسيا دعت باستمرار إلى استئناف الحوار وزيادة مستوى الثقة المتبادلة بين الهند وباكستان.
واختتمت زاخاروفا، قائلة: "ندعو الدولتين إلى حل الخلافات بينهما بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس ثنائي".
وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير
الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي.
وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطنًا نيباليًا واحدًا. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم. ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتهامات الهند لباكستان بالارتباط بالهجوم الإرهابي في كشمير.
وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية
أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية.
وقالت الوزارة إنه لم يتم استهداف أي أهداف عسكرية باكستانية خلال العملية. بدورها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت خمس بلدات في باكستان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطات البلاد تحتفظ بالحق في تقديم رد مناسب.
وبعد أربعة أيام من العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف القصف والعمليات العسكرية
على الأرض وفي الجو وفي البحر اعتبارًا من يوم 10 مايو. وقال الجيش الهندي في وقت لاحق، إنه بعد محادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين، تقرر النظر في اتخاذ تدابير فورية لضمان انسحاب القوات من الحدود والمناطق الأمامية.