https://sarabic.ae/20250513/الهند-ترفض-ابتزازها-بالتهديد-النووي-وباكستان-تحذرها-من-أي-هجوم-مستقبلي-1100492383.html

الهند ترفض ابتزازها بالتهديد النووي وباكستان تحذرها من ‏أي هجوم مستقبلي

الهند ترفض ابتزازها بالتهديد النووي وباكستان تحذرها من ‏أي هجوم مستقبلي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن "باكستان هي من تقدمت بطلب لوقف إطلاق النار"، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة بين الجانبين على خلفية الهجوم... 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T14:48+0000

2025-05-13T14:48+0000

2025-05-13T14:48+0000

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وأكدت الخارجية الهندية، في بيان لها، أن "نيودلهي لن تسمح بوقوع عمليات إرهابية عابرة للحدود، كما أنها ترفض أي محاولات لابتزازها عبر التهديد باستخدام السلاح النووي".وأضاف البيان أن "القوات الهندية نجحت في تدمير قواعد عسكرية باكستانية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بالكامل"، مشيرا إلى أن التحقيقات في هجوم كشمير لا تزال جارية حتى الآن.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، التزامها بالتفاهم الأخير لوقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن ‌‏"أي عدوان مستقبلي من الهند سيتم مواجهته".وأعلن الجيش الباكستاني، في وقت سابق، مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل للقصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.

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