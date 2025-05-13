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البيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
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عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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10:15 GMT
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
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برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
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الهند ترفض ابتزازها بالتهديد النووي وباكستان تحذرها من ‏أي هجوم مستقبلي
الهند ترفض ابتزازها بالتهديد النووي وباكستان تحذرها من ‏أي هجوم مستقبلي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن "باكستان هي من تقدمت بطلب لوقف إطلاق النار"، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة بين الجانبين على خلفية الهجوم... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T14:48+0000
2025-05-13T14:48+0000
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وأكدت الخارجية الهندية، في بيان لها، أن "نيودلهي لن تسمح بوقوع عمليات إرهابية عابرة للحدود، كما أنها ترفض أي محاولات لابتزازها عبر التهديد باستخدام السلاح النووي".وأضاف البيان أن "القوات الهندية نجحت في تدمير قواعد عسكرية باكستانية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بالكامل"، مشيرا إلى أن التحقيقات في هجوم كشمير لا تزال جارية حتى الآن.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، التزامها بالتفاهم الأخير لوقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن ‌‏"أي عدوان مستقبلي من الهند سيتم مواجهته".وأعلن الجيش الباكستاني، في وقت سابق، مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل للقصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
https://sarabic.ae/20250512/رئيس-الوزراء-الهندي-أوقفنا-عملياتنا-العسكرية-ضد-باكستان-مؤقتا-وسنراقب-تصرفاتها-1100445692.html
https://sarabic.ae/20250513/وزير-الخارجية-الباكستاني-الخيار-النووي-لم-يكن-مطروحا-في-المواجهة-مع-الهند-1100462630.html
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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, أخبار العالم الآن, العالم

الهند ترفض ابتزازها بالتهديد النووي وباكستان تحذرها من ‏أي هجوم مستقبلي

14:48 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الثلاثاء، أن "باكستان هي من تقدمت بطلب لوقف إطلاق النار"، وذلك في أعقاب التوترات المتصاعدة بين الجانبين على خلفية الهجوم الأخير في إقليم كشمير.
وأكدت الخارجية الهندية، في بيان لها، أن "نيودلهي لن تسمح بوقوع عمليات إرهابية عابرة للحدود، كما أنها ترفض أي محاولات لابتزازها عبر التهديد باستخدام السلاح النووي".
وأضاف البيان أن "القوات الهندية نجحت في تدمير قواعد عسكرية باكستانية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بالكامل"، مشيرا إلى أن التحقيقات في هجوم كشمير لا تزال جارية حتى الآن.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
رئيس الوزراء الهندي: أوقفنا عملياتنا العسكرية ضد باكستان مؤقتا وسنراقب تصرفاتها
أمس, 15:20 GMT
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، التزامها بالتفاهم الأخير لوقف إطلاق النار واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن ‌‏"أي عدوان مستقبلي من الهند سيتم مواجهته".
وأعلن الجيش الباكستاني، في وقت سابق، مقتل 11 جنديا وإصابة 78 آخرين خلال المواجهات التي خاضها مع الجيش الهندي قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ذكر ذلك موقع "داون" الباكستاني، اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الهجمات الهندية تسببت أيضا في مقتل 40 مدنيا، إضافة إلى 121 مصابا من المدنيين.
واندلعت المواجهات بين الدولتين إثر هجوم مسلح تسبب في مقتل 26 شخصا في بلدة باهالغام، الهندية، الشهر الماضي. وحملت الهند، باكستان مسؤولية الهجوم، وشنت سلسلة هجمات جوية على باكستان خلال ليلة 6ــ 7 مايو/ أيار الجاري.
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند
06:58 GMT
ونفت باكستان الاتهامات الهندية، وتطورت الأمور إلى تبادل للقصف الصاروخي والجوي، قبل أن تتدخل واشنطن لوقف التصعيد.
واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما نفت باكستان صحة تلك الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
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