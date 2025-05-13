https://sarabic.ae/20250513/وزير-الخارجية-الباكستاني-الخيار-النووي-لم-يكن-مطروحا-في-المواجهة-مع-الهند-1100462630.html

وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند

وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند

سبوتنيك عربي

نفى وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن خيار اللجوء إلى السلاح النووي كان مطروحا خلال المواجهة العسكرية الأخيرة لبلاده مع الهند. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T06:58+0000

2025-05-13T06:58+0000

2025-05-13T06:58+0000

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وأضاف آصف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن لدى بلاده أي خيار سوى "شن ضربات دفاعا عن النفس بعد الهجمات الهندية"، لافتًا إلى أن المفاوضات طويلة الأمد مع الهند لا تزال قائمة.وأعرب الوزير الباكستاني عن أمله في "تغليب لغة المنطق"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "وقف إطلاق النار مع الهند مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير"، كما وصف الفشل في حل قضية المياه بأنه سيكون "عملا من أعمال الحرب".وفي وقت سابق، نفت باكستان صحة اتهامات الهند لإسلام آباد بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي: "هناك، خلال الساعتين الماضيتين، انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.

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