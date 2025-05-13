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وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند
وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند
سبوتنيك عربي
نفى وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن خيار اللجوء إلى السلاح النووي كان مطروحا خلال المواجهة العسكرية الأخيرة لبلاده مع الهند. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T06:58+0000
2025-05-13T06:58+0000
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وأضاف آصف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن لدى بلاده أي خيار سوى "شن ضربات دفاعا عن النفس بعد الهجمات الهندية"، لافتًا إلى أن المفاوضات طويلة الأمد مع الهند لا تزال قائمة.وأعرب الوزير الباكستاني عن أمله في "تغليب لغة المنطق"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "وقف إطلاق النار مع الهند مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير"، كما وصف الفشل في حل قضية المياه بأنه سيكون "عملا من أعمال الحرب".وفي وقت سابق، نفت باكستان صحة اتهامات الهند لإسلام آباد بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي: "هناك، خلال الساعتين الماضيتين، انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
https://sarabic.ae/20250512/ترامب-يعلن-أنه-أوقف-حربا-نووية-بين-الهند-وباكستان-1100444288.html
https://sarabic.ae/20250511/باكستان-تعلق-على-بيان-ترامب-بشأن-حل-قضية-كشمير-مع-الهند-1100395463.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, الأخبار

وزير الخارجية الباكستاني: الخيار النووي لم يكن مطروحا في المواجهة مع الهند

06:58 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Richard Drewوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
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نفى وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف، بأن خيار اللجوء إلى السلاح النووي كان مطروحا خلال المواجهة العسكرية الأخيرة لبلاده مع الهند.
وأضاف آصف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لم يكن لدى بلاده أي خيار سوى "شن ضربات دفاعا عن النفس بعد الهجمات الهندية"، لافتًا إلى أن المفاوضات طويلة الأمد مع الهند لا تزال قائمة.
وأعرب الوزير الباكستاني عن أمله في "تغليب لغة المنطق"، محذرًا في الوقت ذاته من أن "وقف إطلاق النار مع الهند مهدد إذا لم تحل مشكلة المياه في كشمير"، كما وصف الفشل في حل قضية المياه بأنه سيكون "عملا من أعمال الحرب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
‌‏ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستان
أمس, 14:26 GMT
وفي وقت سابق، نفت باكستان صحة اتهامات الهند لإسلام آباد بـ"انتهاك وقف إطلاق النار"، الذي جرى التوصل إليه بين البلدين في وقت سابق من يوم السبت الماضي.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، في تصريحات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، إن "انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من جانبنا أمر غير وارد... الشعب الباكستاني يحتفل بانتصاره على الهند".
واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.
جبال هيمالايا في منطقة كشمير على الحدود بين الهند و باكستان، مارس/ آذار 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
باكستان تعلق على بيان ترامب بشأن حل قضية كشمير مع الهند
11 مايو, 08:43 GMT
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري، خلال مؤتمر صحفي: "هناك، خلال الساعتين الماضيتين، انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".
وأضاف: "نحث باكستان على اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع هذا الموقف بجدية ومسؤولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
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