https://sarabic.ae/20250515/الهند-تطالب-برقابة-دولية-على-ترسانة-باكستان-النووية-بعد-التصعيد-في-كشمير-1100558501.html

الهند تطالب برقابة دولية على ترسانة باكستان النووية بعد التصعيد في كشمير

الهند تطالب برقابة دولية على ترسانة باكستان النووية بعد التصعيد في كشمير

سبوتنيك عربي

رأى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، اليوم الخميس، أن "الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، بعد المواجهة العسكرية... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T09:22+0000

2025-05-15T09:22+0000

2025-05-15T09:22+0000

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وقال سينغ، خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، "أريد أن أطرح سؤالا على دول العالم ... هل الترسانة النووية لباكستان آمنة؟".وتأتي تصريحات سينغ، عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة 3 عقود، بإعلان وقف لإطلاق النار، السبت الماضي.وعادت العلاقات بين الهند وباكستان إلى التوتر مرة أخرى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/ نيسان الماضي.وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 25 هنديًا ومواطنًا نيباليًا واحدًا. وقالت الهند إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم. ورفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اتهامات الهند لباكستان بالارتباط بالهجوم الإرهابي في كشمير.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية.وقالت الوزارة إنه لم يتم استهداف أي أهداف عسكرية باكستانية خلال العملية. بدورها، قالت السلطات الباكستانية إن الهند هاجمت خمس بلدات في باكستان، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين. وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن سلطات البلاد تحتفظ بالحق في تقديم رد مناسب.وبعد أربعة أيام من العملية، اتفقت الهند وباكستان على وقف القصف والعمليات العسكرية على الأرض وفي الجو وفي البحر اعتبارًا من يوم 10 مايو. وقال الجيش الهندي في وقت لاحق، إنه بعد محادثات بين كبار المسؤولين العسكريين من البلدين، تقرر النظر في اتخاذ تدابير فورية لضمان انسحاب القوات من الحدود والمناطق الأمامية.

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https://sarabic.ae/20250513/الهند-ترفض-ابتزازها-بالتهديد-النووي-وباكستان-تحذرها-من-أي-هجوم-مستقبلي-1100492383.html

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