أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تعلن فتح معبر "زيكيم" شمال قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات
إسرائيل تعلن فتح معبر "زيكيم" شمال قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "فتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر مؤسسات الأمم المتحدة". 12.11.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، المشرفة على تدفق المساعدات، في بيان لها، إن "الأمم المتحدة ومنظمات دولية ستتولى مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، وذلك بعد شهرين من إغلاق المعبر. وطالبت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين الماضي، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإلزام إسرائيل بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الأردن، دون أي قيود أو تعطيل.وفي بيان، دعت الحركة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان إلزام إسرائيل "بفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المملكة الأردنية الهاشمية دون قيود أو تعطيل". كما طالبت "حماس"، بـ"السماح الفوري لوكالة الأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة، وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الأكثر خبرة وقدرة على ذلك، إضافة إلى تشغيل معبر رفح وفتحه في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، مع رفع القيود المفروضة عليه".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
إسرائيل تعلن فتح معبر "زيكيم" شمال قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات

08:09 GMT 12.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergجندي إسرائيلي يقف بجانب طرود مساعدات إنسانية تنتظر الاستلام على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، 24 يوليو/ تموز 2025.
جندي إسرائيلي يقف بجانب طرود مساعدات إنسانية تنتظر الاستلام على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم في قطاع غزة، 24 يوليو/ تموز 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "فتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر مؤسسات الأمم المتحدة".
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، المشرفة على تدفق المساعدات، في بيان لها، إن "الأمم المتحدة ومنظمات دولية ستتولى مهمة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة"، وذلك بعد شهرين من إغلاق المعبر.
وطالبت حركة حماس الفلسطينية، الاثنين الماضي، الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإلزام إسرائيل بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الأردن، دون أي قيود أو تعطيل.
اليونيسف: المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة لا تكفي وقطرة في محيط _ بريد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
"يونيسف": إسرائيل تمنع وصول حليب الأطفال واللقاحات إلى غزة
أمس, 17:04 GMT
وفي بيان، دعت الحركة الوسطاء والضامنين والدول والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل لضمان إلزام إسرائيل "بفتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المملكة الأردنية الهاشمية دون قيود أو تعطيل".
كما طالبت "حماس"، بـ"السماح الفوري لوكالة الأونروا بالعمل بحرية كاملة داخل قطاع غزة، وتمكينها من إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الأكثر خبرة وقدرة على ذلك، إضافة إلى تشغيل معبر رفح وفتحه في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين، مع رفع القيود المفروضة عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
