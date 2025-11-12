عربي
روبيو: أمريكا تمنح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات المفروضة على روسيا
روبيو: أمريكا تمنح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات المفروضة على روسيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن قررت منح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تجنيب بودابست... 12.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال روبيو في تصريح للصحافيين: "فيما يتعلق بخطوط أنابيب النفط والغاز، تم تمديد الاستثناء لمدة عام".وأضاف أن "إيقافها الفوري سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المجري".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.وقال أوربان في مؤتمر صحفي:وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم في إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم في إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".
روبيو: أمريكا تمنح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات المفروضة على روسيا

22:49 GMT 12.11.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / mid.ru
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن قررت منح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تجنيب بودابست تداعيات اقتصادية خطيرة مرتبطة بقطاعي النفط والغاز.
وقال روبيو في تصريح للصحافيين: "فيما يتعلق بخطوط أنابيب النفط والغاز، تم تمديد الاستثناء لمدة عام".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
أوربان: إمدادات الطاقة عبر أنابيب الغاز من روسيا إلى المجر معفاة من العقوبات الأمريكية
7 نوفمبر, 21:32 GMT
وأضاف أن "إيقافها الفوري سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المجري".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي:
"حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".
وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم في إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات.
وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم في إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".
