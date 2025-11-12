https://sarabic.ae/20251112/روبيو-أمريكا-تمنح-المجر-استثناء-لمدة-عام-من-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1107058972.html

روبيو: أمريكا تمنح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات المفروضة على روسيا

روبيو: أمريكا تمنح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات المفروضة على روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن قررت منح المجر استثناء لمدة عام من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، في خطوة تهدف إلى تجنيب بودابست... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T22:49+0000

2025-11-12T22:49+0000

2025-11-12T22:49+0000

روبيو

المجر

روسيا

أخبار روسيا

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102558981_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d45e9f4b8df570199c2f2afbe25911f4.jpg

وقال روبيو في تصريح للصحافيين: "فيما يتعلق بخطوط أنابيب النفط والغاز، تم تمديد الاستثناء لمدة عام".وأضاف أن "إيقافها الفوري سيلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المجري".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.وقال أوربان في مؤتمر صحفي:وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم في إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم في إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".

https://sarabic.ae/20251107/أوربان-إمدادات-الطاقة-عبر-أنابيب-الغاز-من-روسيا-إلى-المجر-معفاة-من-العقوبات-الأمريكية-1106857343.html

المجر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روبيو, المجر, روسيا, أخبار روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية