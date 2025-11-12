عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
تابعنا عبر
حصري
في واحد من أكبر ثلاثة تجمعات لصناعة الكتاب عالميًا، يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب حراكًا ثقافيًا استثنائيًا يجمع بين التنوع المعرفي والاتساع الجغرافي، بمشاركة 2350 دار نشر من 118 دولة، منها 1224 دارًا عربية و1126 دارًا أجنبية، ما يعكس مكانة المعرض كمنصة دولية للحوار الثقافي وتبادل الخبرات في قطاع النشر.
ويستقطب المعرض أكثر من 250 كاتبًا ومفكرًا ومبدعًا من 66 دولة، يشاركون في برنامج ثقافي متكامل يتضمن جلسات نقاشية، ورش عمل، عروضًا فنية، ومنصات تفاعلية، إلى جانب فضاءات مخصصة للأطفال واليافعين، ما يرسّخ البعد المجتمعي للحدث ويعزز حضوره الجماهيري.
ويشكل المعرض نقطة التقاء بين مختلف مكونات المشهد الثقافي، حيث تتقاطع فيه تجارب النشر الورقي والرقمي، وتُعرض فيه أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية.
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
1/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
2/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
3/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
4/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
5/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
6/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
7/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
8/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
© Sputnik . basel shartouhمعرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
9/9
© Sputnik . basel shartouh
معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت عنوان "بينك وبين الكتاب"
كما يتضمن المعرض، مبادرات تفاعلية تستهدف تطوير العلاقة بين القارئ والكتاب، في ظل حضور جماهيري واسع يعكس مكانة الشارقة كمركز ثقافي إقليمي له امتداد عالمي.