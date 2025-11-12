https://sarabic.ae/20251112/فضيحة-تهز-الحكومة-البريطانية-الإفراج-بالخطأ-عن-عشرات-السجناء-1107045280.html

فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء

سبوتنيك عربي

تواجه الحكومة البريطانية موجة انتقادات وضغوط متزايدة عقب الكشف عن إطلاق سراح أكثر من 90 سجينا عن طريق الخطأ، في سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا في البلاد. 12.11.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن91 سجينا بالخطأ خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.وقدّم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارا رسميا أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن نظام الإفراج بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم ما زالوا طلقاء، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.وأوضح لامي، أن حالتين من بين هذه الحالات الثلاث وقعتا في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فيما سجلت الحالة الثالثة في يونيو/حزيران من العام الحالي.وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون وبدء تحقيقات مستقلة لمعرفة أسباب هذه الأخطاء.ومن بين المفرج عنهم بالخطأ، كان 87 سجينا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية.ووفق وزارة العدل، فإن هذه الأخطاء قد تنتج عن فقدان أوامر الحبس أو الحجز، أو أخطاء في حساب مدة العقوبة، أو في المستندات الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة.

