فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء
فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء
سبوتنيك عربي
تواجه الحكومة البريطانية موجة انتقادات وضغوط متزايدة عقب الكشف عن إطلاق سراح أكثر من 90 سجينا عن طريق الخطأ، في سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا في البلاد. 12.11.2025
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن91 سجينا بالخطأ خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.وقدّم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارا رسميا أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن نظام الإفراج بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم ما زالوا طلقاء، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.وأوضح لامي، أن حالتين من بين هذه الحالات الثلاث وقعتا في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فيما سجلت الحالة الثالثة في يونيو/حزيران من العام الحالي.وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون وبدء تحقيقات مستقلة لمعرفة أسباب هذه الأخطاء.ومن بين المفرج عنهم بالخطأ، كان 87 سجينا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية.ووفق وزارة العدل، فإن هذه الأخطاء قد تنتج عن فقدان أوامر الحبس أو الحجز، أو أخطاء في حساب مدة العقوبة، أو في المستندات الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن91 سجينا بالخطأ خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن الوزراء يتعرضون لضغوط شديدة بعد سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا لتعقب المفرج عنهم بالخطأ.
وقدّم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارا رسميا أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن نظام الإفراج بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم ما زالوا طلقاء
، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.
وقال لامي أمام البرلمان: "إن الأرقام تمثل دليلاً واضحًا على نظام سجون يواجه ضغطًا هائلًا"، مشيرًا إلى أن حكومة حزب العمال ورثت "أزمة حقيقية" من سلفها المحافظ.
وأوضح لامي، أن حالتين من بين هذه الحالات الثلاث وقعتا في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فيما سجلت الحالة الثالثة في يونيو/حزيران من العام الحالي.
وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون
وبدء تحقيقات مستقلة لمعرفة أسباب هذه الأخطاء.
وأظهرت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في مثل هذه الحوادث، إذ تم تسجيل 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس/آذار 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 في المئة مقارنة بـ115 حالة فقط في العام السابق.
ومن بين المفرج عنهم بالخطأ
، كان 87 سجينا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية.
واعترف وزير العدل بأن النظام السجني في بريطانيا يعاني من ضغط كبير ونقص في التمويل والكوادر، مرجعا جزءا من المشكلة إلى سياسات الحكومات السابقة، موضحاً أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.
ووفق وزارة العدل، فإن هذه الأخطاء قد تنتج عن فقدان أوامر الحبس أو الحجز
، أو أخطاء في حساب مدة العقوبة، أو في المستندات الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة.