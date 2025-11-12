فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251112/فضيحة-تهز-الحكومة-البريطانية-الإفراج-بالخطأ-عن-عشرات-السجناء-1107045280.html
فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء
فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء
سبوتنيك عربي
تواجه الحكومة البريطانية موجة انتقادات وضغوط متزايدة عقب الكشف عن إطلاق سراح أكثر من 90 سجينا عن طريق الخطأ، في سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا في البلاد. 12.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-12T16:27+0000
2025-11-12T16:27+0000
بريطانيا
المملكة المتحدة
سرقة
سجن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن91 سجينا بالخطأ خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.وقدّم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارا رسميا أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن نظام الإفراج بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم ما زالوا طلقاء، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.وأوضح لامي، أن حالتين من بين هذه الحالات الثلاث وقعتا في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فيما سجلت الحالة الثالثة في يونيو/حزيران من العام الحالي.وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون وبدء تحقيقات مستقلة لمعرفة أسباب هذه الأخطاء.ومن بين المفرج عنهم بالخطأ، كان 87 سجينا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية.ووفق وزارة العدل، فإن هذه الأخطاء قد تنتج عن فقدان أوامر الحبس أو الحجز، أو أخطاء في حساب مدة العقوبة، أو في المستندات الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة.
https://sarabic.ae/20251007/تفكيك-أكبر-شبكة-لسرقة-الهواتف-في-تاريخ-بريطانيا-1105738326.html
https://sarabic.ae/20180617/لصوص-دراجة-نارية-يسرقون-1033155011.html
https://sarabic.ae/20170102/1021541552.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, المملكة المتحدة, سرقة, سجن, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, المملكة المتحدة, سرقة, سجن, العالم, أخبار العالم الآن

فضيحة تهز الحكومة البريطانية... الإفراج بالخطأ عن عشرات السجناء

16:27 GMT 12.11.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowakالعاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
تواجه الحكومة البريطانية موجة انتقادات وضغوط متزايدة عقب الكشف عن إطلاق سراح أكثر من 90 سجينا عن طريق الخطأ، في سلسلة حوادث أثارت جدلا واسعا في البلاد.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل البريطانية، تم الإفراج عن91 سجينا بالخطأ خلال الفترة الممتدة من أبريل/نيسان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الماضي.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن الوزراء يتعرضون لضغوط شديدة بعد سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا لتعقب المفرج عنهم بالخطأ.
هواتف ذكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
7 أكتوبر, 19:19 GMT
وقدّم وزير العدل، ديفيد لامي، اعتذارا رسميا أمام مجلس العموم، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن نظام الإفراج بحاجة إلى إصلاح جذري، مشيرا إلى أن ثلاثة من السجناء المفرج عنهم ما زالوا طلقاء، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.
وقال لامي أمام البرلمان: "إن الأرقام تمثل دليلاً واضحًا على نظام سجون يواجه ضغطًا هائلًا"، مشيرًا إلى أن حكومة حزب العمال ورثت "أزمة حقيقية" من سلفها المحافظ.
وأوضح لامي، أن حالتين من بين هذه الحالات الثلاث وقعتا في أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، فيما سجلت الحالة الثالثة في يونيو/حزيران من العام الحالي.
جسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2018
لصوص على دراجة نارية يسرقون جوال وزير الداخلية البريطاني
17 يونيو 2018, 20:30 GMT
وأعلنت السلطات البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن تشديد الإجراءات الأمنية داخل السجون وبدء تحقيقات مستقلة لمعرفة أسباب هذه الأخطاء.

وأظهرت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في مثل هذه الحوادث، إذ تم تسجيل 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس/آذار 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 في المئة مقارنة بـ115 حالة فقط في العام السابق.

ومن بين المفرج عنهم بالخطأ، كان 87 سجينا مدانين بجرائم عنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرين بجرائم جنسية.
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2017
مجتمع
بريطانيا تتجسس على الأجهزة المنزلية الذكية لكشف الجرائم
2 يناير 2017, 14:21 GMT
واعترف وزير العدل بأن النظام السجني في بريطانيا يعاني من ضغط كبير ونقص في التمويل والكوادر، مرجعا جزءا من المشكلة إلى سياسات الحكومات السابقة، موضحاً أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.
ووفق وزارة العدل، فإن هذه الأخطاء قد تنتج عن فقدان أوامر الحبس أو الحجز، أو أخطاء في حساب مدة العقوبة، أو في المستندات الصادرة عن المحاكم أو الجهات المختصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала