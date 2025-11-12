https://sarabic.ae/20251112/وزير-الثقافة-المصري-السينما-قوة-ناعمة-تعبر-عن-الحضارة-ومهرجان-القاهرة-يعكس-دور-مصر-الإقليمي-1107054573.html
وزير الثقافة المصري: السينما قوة ناعمة تعبر عن الحضارة.. ومهرجان القاهرة يعكس دور مصر الإقليمي
وزير الثقافة المصري: السينما قوة ناعمة تعبر عن الحضارة.. ومهرجان القاهرة يعكس دور مصر الإقليمي
19:37 GMT 12.11.2025 (تم التحديث: 19:39 GMT 12.11.2025)
شدد وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، اليوم الأربعاء، على أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، معتبرا السينما قوة ناعمة تحمل رسائل مختلفة ومتعددة، وتعبر عن الحداثة والقوة والحضارة.
وقال الوزير
خلال احتفال انطلاق الفعاليات: "السينما هي عنوان الشعوب، وتعبر عن دور مصر الإقليمي كصانعة للحضارة".
وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.
ويشارك في الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد، وفقا لما ذكرته جريدة "الأهرام" المصرية.
وتتنافس الأفلام المعروضة ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامج المهرجان الموازية، ويأتي توزيعها كالتالي:
المسابقة الدولية: 14 فيلمًا، القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا، مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام، مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا، برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا، البانوراما الدولية: 18 فيلمًا، برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام، برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا، برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا، برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام.