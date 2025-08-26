https://sarabic.ae/20250826/وزير-الثقافة-المصري-لـسبوتنيك-التبادل-الثقافي-بين-القاهرة-وموسكو-يحتل-مكانة-هامة-1104160476.html

وزير الثقافة المصري لـ"سبوتنيك": التبادل الثقافي بين القاهرة وموسكو يحتل مكانة هامة

وزير الثقافة المصري لـ"سبوتنيك": التبادل الثقافي بين القاهرة وموسكو يحتل مكانة هامة

سبوتنيك عربي

قال وزير الثقافة المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، بمناسبة مرور 82 عامة على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إن التبادل الثقافي الكبير بين مصر وروسيا متواصل... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T15:13+0000

2025-08-26T15:13+0000

2025-08-26T15:13+0000

مصر

روسيا

العالم

محطة الضبعة النووية

وزارة الثقافة المصرية

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104160319_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_4ca7b3eff79141656311c523a0646100.jpg

وأضاف في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذا التبادل شمل العديد من المناحي مثل البعثات التعليمية والأكاديمية والفنية، وتبادل الفرق الموسيقية والفن الحركي، فضلاً عن دور الخبراء الروس في فترات كثيرة ومساعدة الجانب المصري في بداية العمل الثقافي، سواء في إنشاء قصور الثقافة أو في العمل كمخرجين في دار الأوبرا والأوركسترا السيمفوني.أوضح الوزير المصري، ردا على سؤال حول إمكانية وجود طفرة ثقافية توازي الطفرة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أن هناك تفعيلا كبيرا لاستضافة الفرق الروسية، خاصة الموسيقيين، وكذلك الكتاب والشعراء والفاعلين في العمل الثقافي من الجانب الروسي.مشيرا إلى أن مصر تشرف أيضاً على تفعيل الثقافة في مجموعة البريكس، ولها دور محوري وتتعاون عن قرب شديد جدا مع الجانب الروسي في هذه المحاور الثقافية والفنية والمعرفية.وفي وقت سابق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن روسيا ومصر تعززان التفاعل والمشاورات السياسية بينهما. وقال السيسي، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو على هامش احتفالات عيد النصر، في مايو 2025: "نحن نعزز تفاعلنا ومشاوراتنا السياسية. ولذلك، آمل بشدة أن يعقد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية بين بلدينا بنجاح".وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لنظيره الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهنأه بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيّز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة "الضبعة" 4 مفاعلات من الجيل "3 +" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

https://sarabic.ae/20250807/مصر-تناقش-مع-روسيا-تصنيع-معدات-نووية-داخل-أراضيها-1103484849.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, روسيا, العالم, محطة الضبعة النووية, وزارة الثقافة المصرية, حصري