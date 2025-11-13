أطرف الصور لهذا الإسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251113/أطرف-الصور-لهذا-الإسبوع-1107081592.html
أطرف الصور لهذا الإسبوع
أطرف الصور لهذا الإسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T15:12+0000
2025-11-13T15:12+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107081762_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_b7e32fb09a4eb7a5ce421da7afcb5e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0d/1107081762_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_2bc3ec31bbb7899ef760a08a34120b73.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أطرف الصور لهذا الإسبوع

15:12 GMT 13.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / The Denver Post/MediaNews Group/RJ Sangosti

من الحديقة الرئيسية لمقر إقامة الحاكم في قصر "بوتشر"، حيث عفا الحاكم بوليس عن ديكين روميين، خلال حفل العفو السنوي الثالث للديك الرومي في "كولورادو".

من الحديقة الرئيسية لمقر إقامة الحاكم في قصر &quot;بوتشر&quot;، حيث عفا الحاكم بوليس عن ديكين روميين، خلال حفل العفو السنوي الثالث للديك الرومي في &quot;كولورادو&quot;. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / The Denver Post/MediaNews Group/RJ Sangosti

من الحديقة الرئيسية لمقر إقامة الحاكم في قصر "بوتشر"، حيث عفا الحاكم بوليس عن ديكين روميين، خلال حفل العفو السنوي الثالث للديك الرومي في "كولورادو".

© AP Photo / Mike Roemer

جيف كاهلو، مشجع فريق "غرين باي باكرز"، يشاهد مباراة كرة قدم أمريكية بين غرين باي باكرز وفيلادلفيا إيجلز.

جيف كاهلو، مشجع فريق &quot;غرين باي باكرز&quot;، يشاهد مباراة كرة قدم أمريكية بين غرين باي باكرز وفيلادلفيا إيجلز. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Mike Roemer

جيف كاهلو، مشجع فريق "غرين باي باكرز"، يشاهد مباراة كرة قدم أمريكية بين غرين باي باكرز وفيلادلفيا إيجلز.

© Getty Images / Picture alliance/Bernd Thissen

باربارا فيلدباوير، وكلبها من فصيلة بوردر كولي "وينستون"، يؤديان عرضًا في بطولة رقص الكلاب الألمانية بمعرض "هوند آند بفرد".

باربارا فيلدباوير، وكلبها من فصيلة بوردر كولي &quot;وينستون&quot;، يؤديان عرضًا في بطولة رقص الكلاب الألمانية بمعرض &quot;هوند آند بفرد&quot;. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Picture alliance/Bernd Thissen

باربارا فيلدباوير، وكلبها من فصيلة بوردر كولي "وينستون"، يؤديان عرضًا في بطولة رقص الكلاب الألمانية بمعرض "هوند آند بفرد".

© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

من فعاليات المعرض الزراعي الشتوي الملكي، الذي يعد أكبر فعالية زراعية وفروسية داخلية في العالم، ويظهر في الصورة طلاب الفنون، وهم يقضون يومهم في رسم وتلوين الماشية.

من فعاليات المعرض الزراعي الشتوي الملكي، الذي يعد أكبر فعالية زراعية وفروسية داخلية في العالم، ويظهر في الصورة طلاب الفنون، وهم يقضون يومهم في رسم وتلوين الماشية. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / Toronto Star/Steve Russell

من فعاليات المعرض الزراعي الشتوي الملكي، الذي يعد أكبر فعالية زراعية وفروسية داخلية في العالم، ويظهر في الصورة طلاب الفنون، وهم يقضون يومهم في رسم وتلوين الماشية.

© Getty Images / PA Images/Aaron Chown

صورة تظهر حيوان "الكسلان" في متحف "إميليو جولدي" في بيليم، البرازيل.

صورة تظهر حيوان &quot;الكسلان&quot; في متحف &quot;إميليو جولدي&quot; في بيليم، البرازيل. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / PA Images/Aaron Chown

صورة تظهر حيوان "الكسلان" في متحف "إميليو جولدي" في بيليم، البرازيل.

© AP Photo / Vadim Ghirda

قطة تظهر بجانب امرأة، وتنظرمن نافذة منزل قديم في بوخارست.

قطة تظهر بجانب امرأة، وتنظرمن نافذة منزل قديم في بوخارست. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Vadim Ghirda

قطة تظهر بجانب امرأة، وتنظرمن نافذة منزل قديم في بوخارست.

© AP Photo / Martin Meissner

محتفلون يرتدون أزياء، ويضعون أواني السقاية على رؤوسهم في سوق "هوماركت" المركزي بمدينة كولونيا، ألمانيا.

محتفلون يرتدون أزياء، ويضعون أواني السقاية على رؤوسهم في سوق &quot;هوماركت&quot; المركزي بمدينة كولونيا، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Martin Meissner

محتفلون يرتدون أزياء، ويضعون أواني السقاية على رؤوسهم في سوق "هوماركت" المركزي بمدينة كولونيا، ألمانيا.

© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة تظهر باندا عملاقة تلعب بالثلج في حديقة حيوان "تشونغتشينغ" الصينية.

صورة تظهر باندا عملاقة تلعب بالثلج في حديقة حيوان &quot;تشونغتشينغ&quot; الصينية. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / NurPhoto/Costfoto

صورة تظهر باندا عملاقة تلعب بالثلج في حديقة حيوان "تشونغتشينغ" الصينية.

© Getty Images / David Becker

التقطت جانا كريج، صورة سيلفي مع كايزن، وهو كلب من فصيلة جولدن ريتريفر، أثناء عملها في خدمة السيارات خلال فعالية "كل لتعيش. تبنَّ، أحب".

التقطت جانا كريج، صورة سيلفي مع كايزن، وهو كلب من فصيلة جولدن ريتريفر، أثناء عملها في خدمة السيارات خلال فعالية &quot;كل لتعيش. تبنَّ، أحب&quot;. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / David Becker

التقطت جانا كريج، صورة سيلفي مع كايزن، وهو كلب من فصيلة جولدن ريتريفر، أثناء عملها في خدمة السيارات خلال فعالية "كل لتعيش. تبنَّ، أحب".

© Getty Images / Toronto Star/Arlyn McAdorey

من المعرض الشتوي الزراعي الملكي السنوي، حيث تظهر صورة "للماعز"، وهو يأكل الحشائش.

من المعرض الشتوي الزراعي الملكي السنوي، حيث تظهر صورة &quot;للماعز&quot;، وهو يأكل الحشائش. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / Toronto Star/Arlyn McAdorey

من المعرض الشتوي الزراعي الملكي السنوي، حيث تظهر صورة "للماعز"، وهو يأكل الحشائش.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала