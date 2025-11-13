أطرف الصور لهذا الإسبوع

من الحديقة الرئيسية لمقر إقامة الحاكم في قصر "بوتشر"، حيث عفا الحاكم بوليس عن ديكين روميين، خلال حفل العفو السنوي الثالث للديك الرومي في "كولورادو".
جيف كاهلو، مشجع فريق "غرين باي باكرز"، يشاهد مباراة كرة قدم أمريكية بين غرين باي باكرز وفيلادلفيا إيجلز.
باربارا فيلدباوير، وكلبها من فصيلة بوردر كولي "وينستون"، يؤديان عرضًا في بطولة رقص الكلاب الألمانية بمعرض "هوند آند بفرد".
من فعاليات المعرض الزراعي الشتوي الملكي، الذي يعد أكبر فعالية زراعية وفروسية داخلية في العالم، ويظهر في الصورة طلاب الفنون، وهم يقضون يومهم في رسم وتلوين الماشية.
صورة تظهر حيوان "الكسلان" في متحف "إميليو جولدي" في بيليم، البرازيل.
قطة تظهر بجانب امرأة، وتنظرمن نافذة منزل قديم في بوخارست.
محتفلون يرتدون أزياء، ويضعون أواني السقاية على رؤوسهم في سوق "هوماركت" المركزي بمدينة كولونيا، ألمانيا.
صورة تظهر باندا عملاقة تلعب بالثلج في حديقة حيوان "تشونغتشينغ" الصينية.
التقطت جانا كريج، صورة سيلفي مع كايزن، وهو كلب من فصيلة جولدن ريتريفر، أثناء عملها في خدمة السيارات خلال فعالية "كل لتعيش. تبنَّ، أحب".
من المعرض الشتوي الزراعي الملكي السنوي، حيث تظهر صورة "للماعز"، وهو يأكل الحشائش.
