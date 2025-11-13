عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة فنية مضيئة

عربي
الكرملين: كييف ستضطر للتفاوض من موقف أسوأ إذا رفضت الحوار
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" باقة من الصور المميزة التي توثق كيف حولت عاصفة مغناطيسية " أو كما يطلق عليها "الأضواء الشمالية"، السماء إلى لوحة فنية مضيئة بألوان مبهرة تشده الأنظار.
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

الشفق القطبي، يتوهج في السماء فوق منارة سانت ماري في وايتلي باي، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى G4، مقدّمًا عرضًا مذهلاً في الساعات الأولى من الصباح.

الشفق القطبي، يتوهج في السماء فوق منارة سانت ماري في وايتلي باي، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى G4، مقدّمًا عرضًا مذهلاً في الساعات الأولى من الصباح. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

الشفق القطبي، يتوهج في السماء فوق منارة سانت ماري في وايتلي باي، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى G4، مقدّمًا عرضًا مذهلاً في الساعات الأولى من الصباح.

© Getty Images / VCG/Cao Xinjia

الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، يضيء سماء هامي، في الصين.

 الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم &quot;الأضواء الشمالية&quot;، يضيء سماء هامي، في الصين. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / VCG/Cao Xinjia

الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، يضيء سماء هامي، في الصين.

© Photo / Petr Mitrofanov

جزء من قوس الرادار ذي الفتحة الصناعية ومجرة درب التبانة فوق كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة في فيشيغورود.

جزء من قوس الرادار ذي الفتحة الصناعية ومجرة درب التبانة فوق كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة في فيشيغورود. - سبوتنيك عربي
3/8
© Photo / Petr Mitrofanov

جزء من قوس الرادار ذي الفتحة الصناعية ومجرة درب التبانة فوق كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة في فيشيغورود.

© Getty Images / picture alliance/Markus Hibbeler

عاصفة شمسية قوية تتسبب بالشفق القطبي الذي يتوهج بألوان رائعة في سماء بحيرة زفيشينان.

 عاصفة شمسية قوية تتسبب بالشفق القطبي الذي يتوهج بألوان رائعة في سماء بحيرة زفيشينان. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / picture alliance/Markus Hibbeler

عاصفة شمسية قوية تتسبب بالشفق القطبي الذي يتوهج بألوان رائعة في سماء بحيرة زفيشينان.

© AP Photo / Charlie Riedel

انعكاس "الأضواء الشمالية" خلف بحيرة بيري بالقرب من بيري، كانساس.

انعكاس &quot;الأضواء الشمالية&quot; خلف بحيرة بيري بالقرب من بيري، كانساس. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Charlie Riedel

انعكاس "الأضواء الشمالية" خلف بحيرة بيري بالقرب من بيري، كانساس.

© Getty Images / VCG

أضواء الشفق القطبي تضيء سماء داتشينغ، الصينية.

أضواء الشفق القطبي تضيء سماء داتشينغ، الصينية. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / VCG

أضواء الشفق القطبي تضيء سماء داتشينغ، الصينية.

© Getty Images / Jeremy Hogan

صورة توثق توهج الشفق القطبي على طول طريق مابل غروف في ريف مقاطعة مونرو.

صورة توثق توهج الشفق القطبي على طول طريق مابل غروف في ريف مقاطعة مونرو. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Jeremy Hogan

صورة توثق توهج الشفق القطبي على طول طريق مابل غروف في ريف مقاطعة مونرو.

© Getty Images / VCG

"الأضواء الشمالية" تنعكس في السماء كأنها قوس قزح يضيء سماء داتشينغ، في الصين.

&quot;الأضواء الشمالية&quot; تنعكس في السماء كأنها قوس قزح يضيء سماء داتشينغ، في الصين. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / VCG

"الأضواء الشمالية" تنعكس في السماء كأنها قوس قزح يضيء سماء داتشينغ، في الصين.

