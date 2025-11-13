https://sarabic.ae/20251113/عاصفة-مغناطيسية-تحول-السماء-إلى-لوحة-فنية-مضيئة-1107067695.html
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة فنية مضيئة
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة فنية مضيئة
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" باقة من الصور المميزة التي توثق كيف حولت عاصفة مغناطيسية " أو كما يطلق عليها "الأضواء الشمالية"، السماء إلى لوحة فنية مضيئة... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة فنية مضيئة
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" باقة من الصور المميزة التي توثق كيف حولت عاصفة مغناطيسية " أو كما يطلق عليها "الأضواء الشمالية"، السماء إلى لوحة فنية مضيئة بألوان مبهرة تشده الأنظار.
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys
الشفق القطبي، يتوهج في السماء فوق منارة سانت ماري في وايتلي باي، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى G4، مقدّمًا عرضًا مذهلاً في الساعات الأولى من الصباح.
© Getty Images / VCG/Cao Xinjia
الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، يضيء سماء هامي، في الصين.
© Photo / Petr Mitrofanov
جزء من قوس الرادار ذي الفتحة الصناعية ومجرة درب التبانة فوق كنيسة القديس ميخائيل رئيس الملائكة في فيشيغورود.
© Getty Images / picture alliance/Markus Hibbeler
عاصفة شمسية قوية تتسبب بالشفق القطبي الذي يتوهج بألوان رائعة في سماء بحيرة زفيشينان.
© AP Photo / Charlie Riedel
انعكاس "الأضواء الشمالية" خلف بحيرة بيري بالقرب من بيري، كانساس.
© Getty Images / VCG
أضواء الشفق القطبي تضيء سماء داتشينغ، الصينية.
© Getty Images / Jeremy Hogan
صورة توثق توهج الشفق القطبي على طول طريق مابل غروف في ريف مقاطعة مونرو.
© Getty Images / VCG
"الأضواء الشمالية" تنعكس في السماء كأنها قوس قزح يضيء سماء داتشينغ، في الصين.
