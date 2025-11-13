https://sarabic.ae/20251113/فلاح-الدلو-ينقذ-ما-تبقى-من-معرفة-ناجية-لم-تدمرها-القذائف-من-تحت-أنقاض-مكتبته-في-غزة-1107076677.html

فلاح الدلو ينقذ ما تبقى من "معرفة" ناجية لم تدمرها القذائف من تحت أنقاض مكتبته في غزة

بين المنازل المدمرة والأحياء السكنية التي تحولت إلى ركام، يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة إعادة الحياة التي سلبتها الحرب، فمنهم من عمل على ترميم بيته أو جزء منه،... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وبينما كان سكان غزة يعودون إلى ديارهم بعد توقف الحرب، ويتفقدون بيوتهم ويحاولون إنقاذ ما يمكن من مقتنياتهم، كان الباحث فلاح الدلو منهمكا في إنقاذ ما تبقى من مكتبته التي ضمت قرابة 20 ألف كتاب، جمعها على مدار أكثر من 4 عقود.معرفة ناجية لم تدمرها القذائفوبمساعدة زوجته وأحفاده يأتي فلاح الدلو كل يوم إلى منزله المكون من 5 طوابق والذي كان يضم مكتبة كبيرة، للبحث عما تبقى من كتب صامدة أمام ما أصاب المكتبة من دمار، وقد جمعها من بلدان عديدة، واليوم يحاول استعادتها من تحت الركام.ويقول الباحث فلاح الدلو لوكالة "سبوتنيك": "منذ زمن طويل وأنا مهتم بجمع الكتب الأدبية والعلمية وحتى المجلات القديمة للبحوث وخاصة الكتب الدينية، وقد درست في الجامعة الإسلامية بغزة وتخرجت بتخصص الشريعة والقانون، وقبل 45 سنة قمت بإنشاء مكتبة تفيدني في الدراسة وكذلك تنفع من يحتاج كتبها، وكلما حصلت على كتاب قيم أضفته للمكتبة، وليس فقط من قطاع غزة وإنما من بلدان عديدة مثل مصر والسعودية والسودان والأردن، وحتى كنت على تواصل مع مكتبات عريقة للحصول على كتب مهمة، وعلى مدار العقود الأربعة الماضية جمعت ما يقرب من 20 ألف كتاب، وأصبحت هذه المكتبة تقدم لكثير من الطلبة والباحثين كل ما يحتاجونه لوجود عدد كبير من الكتب وفي تخصصات عدة".وكان مكتبة الباحث الدلو قد عرفت في مدينة غزة بكتبها الغنية، قبل أن يدمرها القصف الإسرائيلي، وكانت بالنسبة للدلو عالمه الخاص الذي يلوذ إليه كل يوم، ويبحر داخل كتبه التي تضم مجلات عديدة في الدين وعناوين في الطب والأدب والفكر والفلسفة وغيرها.ويضيف الدلو: "عندما اشتد القصف على مدينة غزة استهدف منزلي وفيه المكتبة، وأصبح كل شيء كما ترى، دمار فوق بعضه وركام منتشر، ومن بين الركام تزهر كتب لا أستطيع تركها تحت الأنقاض، لذلك كل يوم أجمع بمساعدة زوجتي وأحفادي ما نستطيع من كتب لم تدمرها القذائف، وبأيدي أحفادي الصغيرة الناعمة ننقذ عمرا من المعرفة".ولم يتبق من مكتبة الدلو سوى القليل من الكتب المدفونة تحت الأنقاض، فالقصف الإسرائيلي دمر المكان بشكل كثيف، وأكثر الكتب يجدها متفحمة وأغلفتها ممزقة، ويدخل أحفاده بجسدهم الصغير بين ثنايات الركام الذي تشكل بعد القصف من وقع الانفجار، ويبحثون عن كنوز من المعرفة التي لم يلحقوا بعد أن يتعلموا ما بداخلها، ولكنهم كلما وجدوا كتابا ناجيا فرحوا وهم يسلمونه إلى جدهم الذي يبتسم ويمسح الغبار عن ذاكرة عمره.ويقول الطفل مراد الدلو لـ "سبوتنيك": "كل يوم أقوم بهذا العمل، لأنني أريد مساعدة جدي في استعادة مكتبته أو ما تبقـى منها، ولأن جسدي ما زال صغير وكذلك جسد أخي، نستطيع الوصول إلى المناطق الضيقة بين الركام، ولقد نجحنا في استعادة عدد من الكتب، وسنقوم غدا بهذا العمل وكذلك كل يوم".وأما ضحى الدلو التي تعرفت على زوجها بعدما استعانت بمكتبته للحصول على كتب وأبحاث، وتربطها أيضا علاقة وثيقة في هذه المكتبة، تقوم بمساعدة زوجها في جمع الكتب وإزالة الغبار العالق على صفحاتها.وتقول ضحى الدلو لوكالة "سبوتنيك": "كل يوم نأتي إلى هذا المكان الذي فيه ذكرياتنا، هنا منزلنا وهنا المكتبة، ونجمع الكتب ولكن بعدد قليل، لكننا لن نسمح لليأس أن يوقف جهودنا لجمع أكبر عدد من الكتب، ومنها كتب ذات أهمية كبيرة ونادرة، وما حصل للمكتبة خسارة كبيرة، فهناك أجيال تعلموا من كتبها واستفادوا منها على مدار عقود من الزمن، وكان أعدد كبيرة من طلاب جامعات القطاع تأتي بشكل يومي إلى المكتبة، لإعداد أبحاث أو الدراسة أو حتى إعداد رسالة الدكتوراة، وهناك كتب متواجدة في المكتبة منذ أكثر من 45 سنة ونحاول الوصول إليها لكن الركام كثيف، وأنا خائفة على أحفادي الذين يدخلون إلى مناطق ضيقة للبحث عن الكتب داخل الأنقاض.ورغم الألم وما أصاب بيته والمكتبة من دمار، ما زال الدلو يصر على إعادة بناء صرح العلم والمعرفة، ويسعى لإعادة مكتبته القيمة بعد جمع الكتب والأبحاث الناجية من القصف، من أجل استمرار تقديم العلم والمعرفة مجانا.ويقول فلاح الدلو لـ "سبوتنيك": "حتى لو احترقت معظم الكتب، يظل هناك أمل باسترجاع عدد مهم منها، وحفظها وبمساعدة بعض الجهات أطمح في بناء مكتبتي من جديد وتقديمها لطلبة العلم والمعرفة مجانا".وفي نهاية يوم شاق من البحث والتنقيب بين الركام وأنقاض المكتبة، استطاع فلاح الدلو وزوجته وأحفاده جمع عشرات الكتب والتي وضعوها على كرسي متحرك، وهم يتساعدون على دفعها ونقلها إلى مكان إقامتهم المؤقت في غزة.ووفقا للمكتب الحكومي في غزة، فقد تعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير، وتضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف، ودمر 170 مبنى تابعا للتربية والتعليم بشكل كامل، و118 مبنى دمر بشكل جزئي، وبالنسبة للمدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد دمر ما يزيد عن 100مبنى تعليمي خلال الحرب.وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة دماراً واسعاً طال كل شيء، وتشير تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تضرر نحو 90% من البنى التحتية كلياً أو جزئياً، وتسببت علميات القصف الإسرائيلية قرابة 70 مليون طن من الركام المنتشر في القطاع، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.ويوجد في قطاع غزة أقل من 20% من البيوت التي تصلح للسكن، وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية، وكانت حكومة غزة أعلنت الشهر الماضي أنَّ القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا.

