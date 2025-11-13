اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
ملفات ساخنة, روسيا, أخبار ليبيا اليوم, аудио

اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

14:33 GMT 13.11.2025
راديو
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
نناقش في حلقة، اليوم الخميس، من "ملفات ساخنة" خطوة اقتصادية مهمة تجمع بين ليبيا وروسيا، إذ وقّعت الدولتان اتفاقية تعاون لتعزيز مكافحة الممارسات الاحتكارية.
هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وقّعه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، سلامة الغويل، مع الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تعد استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات ونقل التجربة الروسية المتقدمة في تنظيم الأسواق وحماية المنافسة، مع التركيز على تدريب الكوادر الليبية وتطوير الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطور العلاقات الليبية - الروسية، التي تشهد تقاربا ملحوظا في مجالات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا، وسط تأكيد موسكو على دعمها للحلول السياسية في ليبيا.

في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي د. وحيد الجبو، أن "الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين مجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار الليبي والهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا تمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين"، مشيرا إلى "أنها تأتي في إطار الاحتفال بسبعين عاما من العلاقات الليبية-الروسية منذ أسبوع والتي تشهد حاليا زخما متجددا".

وقال الجبو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مكافحة الاحتكار باتت ضرورة ملحة في ظل التوجه العالمي نحو التجارة الحرة والسوق المفتوح"، مشددا على أن "الممارسات الاحتكارية تعزز هيمنة الدول المتقدمة وتحرم الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، سواء في الاقتصاد المعرفي أو التقنيات الصناعية والزراعية".
وأضاف: "ليبيا اليوم تفتح أبوابها أمام المستثمرين من مختلف دول العالم، وتسعى إلى خلق بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز من جودة المنتجات والأسعار لصالح المستهلك الليبي".
وأوضح الجبو أن "الاتفاقية مع الجانب الروسي تهدف إلى الاستفادة من خبرات موسكو في مجال مكافحة الاحتكار، عبر تنظيم دورات تدريبية لموظفي المجلس الليبي، وتبادل الخبرات في اتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة، بما يسهم في بناء منظومة رقابية قوية قادرة على حماية السوق المحلي".
في شأن ذي صلة، اعتبر المحلل السياسي، عبد العزيز إغنية، أن "الاتفاقية الموقعة بين مجلس المنافسة ومكافحة الاحتكار الليبي ونظيره الروسي تمثل خطوة استراتيجية في إطار تعزيز التعاون الثنائي"، لافتا إلى أنها "تأتي بعد مرور 70 عاما على تأسيس العلاقات الليبية - الروسية، والتي تشهد حاليا تطورا ملحوظا في مختلف المجالات".
وقال إغنية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "مكافحة الاحتكار باتت ضرورة وطنية في ظل التوجه نحو الانفتاح التجاري والسوق العالمي لليبيا"، مؤكدا أن "الممارسات الاحتكارية تعيق الدول النامية عن الوصول إلى التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي، وتكرس الفجوة الاقتصادية بين الدول".
وأضاف: "ليبيا اليوم أمام فرصة تاريخية لفتح أسواقها أمام المستثمرين، وتفعيل شراكات اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز من جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن الليبي".
وأوضح أن الاتفاقية مع الجانب الروسي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال مكافحة الاحتكار خاصة أنها رائدة في هذا المجال، عبر تنظيم برامج تدريبية وتبادل الخبرات، ما يسهم في بناء منظومة رقابية فعالة قادرة على حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة.
