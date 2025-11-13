https://sarabic.ae/20251113/-اتفاقية-ليبية-روسية-لتعزيز-التعاون-في-مجال-مكافحة-الاحتكار-1107083750.html

نناقش في حلقة، اليوم الخميس، من "ملفات ساخنة" خطوة اقتصادية مهمة تجمع بين ليبيا وروسيا، إذ وقّعت الدولتان اتفاقية تعاون لتعزيز مكافحة الممارسات الاحتكارية. 13.11.2025

هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وقّعه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي، سلامة الغويل، مع الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تعد استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.تهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات ونقل التجربة الروسية المتقدمة في تنظيم الأسواق وحماية المنافسة، مع التركيز على تدريب الكوادر الليبية وتطوير الأداء المؤسسي.وتأتي هذه الخطوة في سياق تطور العلاقات الليبية - الروسية، التي تشهد تقاربا ملحوظا في مجالات الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا، وسط تأكيد موسكو على دعمها للحلول السياسية في ليبيا.وقال الجبو في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "مكافحة الاحتكار باتت ضرورة ملحة في ظل التوجه العالمي نحو التجارة الحرة والسوق المفتوح"، مشددا على أن "الممارسات الاحتكارية تعزز هيمنة الدول المتقدمة وتحرم الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات، سواء في الاقتصاد المعرفي أو التقنيات الصناعية والزراعية".وأضاف: "ليبيا اليوم تفتح أبوابها أمام المستثمرين من مختلف دول العالم، وتسعى إلى خلق بيئة اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز من جودة المنتجات والأسعار لصالح المستهلك الليبي".وأوضح الجبو أن "الاتفاقية مع الجانب الروسي تهدف إلى الاستفادة من خبرات موسكو في مجال مكافحة الاحتكار، عبر تنظيم دورات تدريبية لموظفي المجلس الليبي، وتبادل الخبرات في اتخاذ القرارات الاقتصادية الفاعلة، بما يسهم في بناء منظومة رقابية قوية قادرة على حماية السوق المحلي".وقال إغنية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "مكافحة الاحتكار باتت ضرورة وطنية في ظل التوجه نحو الانفتاح التجاري والسوق العالمي لليبيا"، مؤكدا أن "الممارسات الاحتكارية تعيق الدول النامية عن الوصول إلى التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي، وتكرس الفجوة الاقتصادية بين الدول".وأضاف: "ليبيا اليوم أمام فرصة تاريخية لفتح أسواقها أمام المستثمرين، وتفعيل شراكات اقتصادية قائمة على التنافسية والشفافية، بما يحقق مصالح مشتركة ويعزز من جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطن الليبي".وأوضح أن الاتفاقية مع الجانب الروسي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال مكافحة الاحتكار خاصة أنها رائدة في هذا المجال، عبر تنظيم برامج تدريبية وتبادل الخبرات، ما يسهم في بناء منظومة رقابية فعالة قادرة على حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة.

