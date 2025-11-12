ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
بنغازي - سبوتنيك. ويعود الهدف من الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقال الغويل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا، وهي من الدول المتقدمة والرائدة في مجال المنافسة والممارسات الاحتكارية".وأكد أن "هذه المذكرة وقّعت في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية قائمة على المعرفة والتجارب الدولية الرائدة".وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن بنودا مهمة تركز على نقل الخبرة الروسية في تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية الليبية من خلال برامج متخصصة في الجوانب القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بعمل أجهزة المنافسة، بما يعزز من كفاءتها ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمجلس".وذكر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا أن "الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار تعد من أفضل المؤسسات العالمية العاملة في مجال تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار، وتمتلك خبرة واسعة في وضع السياسات الاقتصادية، والإشراف على تنظيم الأسواق، وضمان عدالة المنافسة التجارية داخل الاقتصاد الروسي، الذي يُعد أحد أقوى الاقتصادات الناشئة وأكثرها تنوعًا في العالم".وأشار الغويل إلى أن "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي الذي يخدم الاقتصاد الوطني الليبي، ويعزز من عدالة الأسواق وحماية المستهلك".يذكر أن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، قد أكد في وقت سابق، أن المجلس يعمل مع الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لدراسة إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، واصفا هذه الخطوة بأنها قد تشكل تحولا تاريخيا في الاقتصاد الليبي.وشهدت العلاقات الليبية الروسية تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد موسكو دعمها للحل السياسي في ليبيا، فيما تسعى الأخيرة إلى توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا ورغم التحديات السياسية تواصل ليبيا وروسيا تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

14:34 GMT 12.11.2025
المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وسفير روسيا لدى دولة ليبيا، حيدر أغانين
المكلف بتسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، وسفير روسيا لدى دولة ليبيا، حيدر أغانين
© Photo
أعلن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب الليبي، سلامة الغويل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا.
بنغازي - سبوتنيك. ويعود الهدف من الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
8 مايو, 09:52 GMT
وقال الغويل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا، وهي من الدول المتقدمة والرائدة في مجال المنافسة والممارسات الاحتكارية".
وأكد أن "هذه المذكرة وقّعت في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية قائمة على المعرفة والتجارب الدولية الرائدة".
وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن بنودا مهمة تركز على نقل الخبرة الروسية في تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية الليبية من خلال برامج متخصصة في الجوانب القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بعمل أجهزة المنافسة، بما يعزز من كفاءتها ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمجلس".
وذكر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا أن "الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار تعد من أفضل المؤسسات العالمية العاملة في مجال تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار، وتمتلك خبرة واسعة في وضع السياسات الاقتصادية، والإشراف على تنظيم الأسواق، وضمان عدالة المنافسة التجارية داخل الاقتصاد الروسي، الذي يُعد أحد أقوى الاقتصادات الناشئة وأكثرها تنوعًا في العالم".
وأشار الغويل إلى أن "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي الذي يخدم الاقتصاد الوطني الليبي، ويعزز من عدالة الأسواق وحماية المستهلك".
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
15 يناير, 11:51 GMT
يذكر أن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، قد أكد في وقت سابق، أن المجلس يعمل مع الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لدراسة إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، واصفا هذه الخطوة بأنها قد تشكل تحولا تاريخيا في الاقتصاد الليبي.
وشهدت العلاقات الليبية الروسية تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد موسكو دعمها للحل السياسي في ليبيا، فيما تسعى الأخيرة إلى توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا ورغم التحديات السياسية تواصل ليبيا وروسيا تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
