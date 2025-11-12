https://sarabic.ae/20251112/ليبيا-وروسيا-توقعان-اتفاقية-لتعزيز-التعاون-في-مجال-مكافحة-الاحتكار-1107040381.html

ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب الليبي، سلامة الغويل، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T14:34+0000

2025-11-12T14:34+0000

2025-11-12T14:34+0000

روسيا

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0d/1089833220_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7cc0e36db49ae41ce7336c51b02fdb08.jpg

بنغازي - سبوتنيك. ويعود الهدف من الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقال الغويل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا، وهي من الدول المتقدمة والرائدة في مجال المنافسة والممارسات الاحتكارية".وأكد أن "هذه المذكرة وقّعت في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية قائمة على المعرفة والتجارب الدولية الرائدة".وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن بنودا مهمة تركز على نقل الخبرة الروسية في تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية الليبية من خلال برامج متخصصة في الجوانب القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بعمل أجهزة المنافسة، بما يعزز من كفاءتها ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمجلس".وذكر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا أن "الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار تعد من أفضل المؤسسات العالمية العاملة في مجال تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار، وتمتلك خبرة واسعة في وضع السياسات الاقتصادية، والإشراف على تنظيم الأسواق، وضمان عدالة المنافسة التجارية داخل الاقتصاد الروسي، الذي يُعد أحد أقوى الاقتصادات الناشئة وأكثرها تنوعًا في العالم".وأشار الغويل إلى أن "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي الذي يخدم الاقتصاد الوطني الليبي، ويعزز من عدالة الأسواق وحماية المستهلك".يذكر أن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، قد أكد في وقت سابق، أن المجلس يعمل مع الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لدراسة إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، واصفا هذه الخطوة بأنها قد تشكل تحولا تاريخيا في الاقتصاد الليبي.وشهدت العلاقات الليبية الروسية تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد موسكو دعمها للحل السياسي في ليبيا، فيما تسعى الأخيرة إلى توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا ورغم التحديات السياسية تواصل ليبيا وروسيا تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

https://sarabic.ae/20250508/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-لـسبوتنيك-ليبيا-آمنة-وجاهزة-للاستثمار-والباب-مفتوح-أمام-روسيا-والعالم-1100303361.html

https://sarabic.ae/20250115/روسيا-وليبيا-تخططان-لتوسيع-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1096807063.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار