ليبيا وروسيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
بنغازي - سبوتنيك. ويعود الهدف من الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقال الغويل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تشرفت اليوم بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا، وهي من الدول المتقدمة والرائدة في مجال المنافسة والممارسات الاحتكارية".وأكد أن "هذه المذكرة وقّعت في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين في مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في بناء مؤسسات قوية قائمة على المعرفة والتجارب الدولية الرائدة".وأوضح أن "الاتفاقية تتضمن بنودا مهمة تركز على نقل الخبرة الروسية في تنظيم الأسواق ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية الليبية من خلال برامج متخصصة في الجوانب القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بعمل أجهزة المنافسة، بما يعزز من كفاءتها ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمجلس".وذكر رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا أن "الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار تعد من أفضل المؤسسات العالمية العاملة في مجال تنظيم المنافسة ومكافحة الاحتكار، وتمتلك خبرة واسعة في وضع السياسات الاقتصادية، والإشراف على تنظيم الأسواق، وضمان عدالة المنافسة التجارية داخل الاقتصاد الروسي، الذي يُعد أحد أقوى الاقتصادات الناشئة وأكثرها تنوعًا في العالم".وأشار الغويل إلى أن "توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي الذي يخدم الاقتصاد الوطني الليبي، ويعزز من عدالة الأسواق وحماية المستهلك".يذكر أن رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في ليبيا، قد أكد في وقت سابق، أن المجلس يعمل مع الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان لدراسة إمكانية انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس"، واصفا هذه الخطوة بأنها قد تشكل تحولا تاريخيا في الاقتصاد الليبي.وشهدت العلاقات الليبية الروسية تطورا ملحوظا، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تؤكد موسكو دعمها للحل السياسي في ليبيا، فيما تسعى الأخيرة إلى توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا ورغم التحديات السياسية تواصل ليبيا وروسيا تعزيز الحوار الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.
