https://sarabic.ae/20251105/السقوطري-لـسبوتنيك-مصراتة-بوابة-ليبيا-نحو-المتوسط-وأفريقيا-ونتطلع-إلى-شراكات-روسية-واعدة-1106753588.html
السقوطري لـ"سبوتنيك": مصراتة بوابة ليبيا نحو المتوسط وأفريقيا.. ونتطلع إلى شراكات روسية واعدة
السقوطري لـ"سبوتنيك": مصراتة بوابة ليبيا نحو المتوسط وأفريقيا.. ونتطلع إلى شراكات روسية واعدة
سبوتنيك عربي
تُعدّ المنطقة الحرة بمصراتة حلقة وصلٍ محورية بين أوروبا وأفريقيا، تتوسط ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتمتلك جذورًا تاريخية عميقة في مجال التجارة والملاحة. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T07:45+0000
2025-11-05T07:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
حصري
حوارات
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/05/1106753002_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_4cf1747814e83cdbbb5694ea1ed414f9.jpg
وفي إطار تسليط الضوء على أبرز التجارب الاقتصادية الواعدة في ليبيا، أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارًا خاصًا مع رئيس لجنة الإدارة في المنطقة الحرة بمصراتة، المهندس محسن السقوطري، الذي تحدّث عن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الحرة، وخططها المستقبلية، ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعزز مكانة ليبيا كمركز تجاري ولوجستي في حوض المتوسط.إلى نص الحوار...ما الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت منها المنطقة الحرة في مصراتة منذ تأسيسها، وما أبرز أهدافها التنموية على المدى القريب والبعيد؟نضع نصب أعيننا أن تصبح المنطقة الحرة في مصراتة المركز القيادي الأبرز للتجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط. رؤيتنا تقوم على الاستدامة والابتكار والإسهام في التنمية الشاملة لليبيا، انطلاقًا من العمل التراكمي طويل المدى.نسعى لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر شراكات دولية متنوعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية النشاطين الصناعي واللوجستي، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين.على المدى القريب نهدف لاستكمال البنية التحتية اللوجستية مثل ساحة الحاويات الأولى من نوعها في ليبيا، وتنفيذ مشاريع استراتيجية من بينها أرض المعارض، والفندق فئة خمس نجوم، والمجمع الإداري، والمنطقة اللوجستية، إلى جانب مشروع توسعة الميناء وإنشاء أرصفة بحرية جديدة لمضاعفة القدرة التشغيلية ثلاث مرات.على المدى البعيد نسعى إلى إنجاز هذه المشاريع وربطها بشبكات نقل إقليمية ودولية، وتنفيذ منطقة لوجستية جوية بمطار مصراتة عبر اتفاق طويل الأجل مع مصلحة المطارات، لدمج النقل البحري والجوي بشكل متكامل..ما أبرز القطاعات التي تركز عليها المنطقة الحرة وما الذي يميزها عن غيرها؟نركز على قطاعات التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الصناعي، والتخزين وإعادة التصدير، والطاقة والنقل.وتتميز المنطقة الحرة بمصراتة بموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للشحن والنقل بين أوروبا وإفريقيا.كما تمتلك محطة حاويات متكاملة وخدمات عبور متقدمة (ترانزيت) إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتولي اهتمامًا خاصًا بالربط البحري والتصدير إلى إفريقيا، وليس فقط بالسوق المحلي.ما التسهيلات والامتيازات التي تقدمونها للمستثمرين المحليين والدوليين؟نقدّم إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الواردات والصادرات داخل المنطقة الحرة، مع السماح بـ ملليبيا روسياكية أجنبية كاملة (100%) للشركات، وعدم فرض ضرائب على الدخل أو القيمة المضافة، ولا قيود على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.كما نوفر تسهيلات كبيرة لتسجيل الشركات الأجنبية وفتح فروعها، مما يجعل المنطقة بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.ما طبيعة الأعمال القائمة داخل المنطقة الحرة حاليًا؟تتنوع الأعمال بين التجميع، والتخزين، والشحن، والتصنيع المتعدد، والتغليف، وخدمات الترانزيت، إضافة إلى مشروع المخازن المبردة لتخزين السلع الغذائية والأدوية.كما توجد أنشطة في الطاقة النظيفة، والقطاع التجاري، والصناعي، والرقمي، ما يعكس تنوع المجالات داخل المنطقة الحرة بمصراتة.‏كيف تصفون طبيعة الأعمال والبنية التحتية داخل المنطقة الحرة بمصراتة؟تُعد المنطقة بيئة استثمار وتشغيل متعددة الخدمات، تجمع بين التجاري والصناعي واللوجستي. نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة، ونشهد تطورًا ملحوظًا في القدرات التشغيلية للميناء، حيث ازدادت حركة الخطوط الملاحية الدولية مؤخرًا، وهو ما يعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في مستوى الأداء.ما الخطط التوسعية والتطويرية التي تعملون عليها حاليًا؟نعمل على استكمال محطة الحاويات المتكاملة، وإنشاء أرصفة جديدة وتعميق الميناء، إلى جانب صيانة منصتي الحوض الرافع والنقل الجانبي لتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات البحرية، ما يجعل المنطقة ركيزة أساسية للصناعة والصيانة البحرية في ليبيا.هل تعتمدون على كفاءات محلية أم هناك شراكات تدريبية دولية لتطوير المهارات؟جميع كوادرنا محلية بنسبة 100%، وتمتلك كفاءة عالية. استثمرنا في الإنسان كونه رأس المال الحقيقي، عبر برامج تدريب داخلية وخارجية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، أبرزها شركة سوربانا جورنج السنغافورية وميناء أنتويرب بروج البلجيكي.كما نعمل على التحول إلى الإدارة الإلكترونية الكاملة، مع تدريب الموظفين على الأنظمة الرقمية الحديثة.ما مدى ارتباط المنطقة الحرة بمصراتة بشبكات النقل الدولية؟لدينا اتفاقية طويلة الأجل مع مصلحة المطارات لإنشاء مخازن خاصة ودمج النقل البحري والجوي.كما يضم ميناء مصراتة التجاري الأكبر في ليبيا أكثر من 60% من تجارة البلاد غير النفطية، وتربطه شبكة طرق برية واسعة وأسطول نقل ضخم يمتد تاريخه لأكثر من خمسين عامًا، ما يجعلنا حلقة وصل رئيسية لحركة البضائع داخل ليبيا وخارجها.ماذا عن علاقاتكم الدولية واتفاقيات التعاون مع الموانئ والمناطق الحرة الأخرى؟لدينا علاقات تعاون قوية مع كبرى الموانئ العالمية، أبرزها ميناء أنتويرب بروج البلجيكي، وشراكات مع مستثمرين من تركيا، الصين، قطر، مصر، اليابان، وإيطاليا، فضلًا عن مذكرات تفاهم مع موانئ أوروبية لتبادل الخبرات.نسعى باستمرار لتوسيع هذه العلاقات وتعزيز التنافسية الإقليمية للمنطقة الحرة بمصراتة على مستوى حوض المتوسط.ما أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الحرة في الوقت الراهن؟من أبرز التحديات استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتطوير البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى تحقيق استقرار بيئة الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.كما نواجه تحدي التنافس الإقليمي مع مناطق حرة أخرى، والحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية وفق المعايير الدولية للحفاظ على جودة الأداء والتنافسية.هل توجد أي اتفاقيات بين المنطقة الحرة بمصراتة وشركات أو مستثمرين من دولة روسيا الاتحادية؟نتطلّع إلى التعاون مع المستثمرين والتجّار الروس، شأنهم شأن بقية المستثمرين من مختلف الدول، في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والصناعات التحويلية، وذلك ضمن رؤية المنطقة الحرة بمصراتة للتحوّل إلى مركز تجاري ولوجستي يربط شمال إفريقيا بأوروبا وآسيا.ونحن نرحّب بكل المبادرات الروسية الجادّة التي تتوافق مع معايير الشفافية والاستدامة التي نعتمدها في جميع مشاريعنا وتوجّهاتنا، بما يضمن تحقيق مصالح متبادلة تعود بالنفع على الجانبين.أخيرًا، كيف تعرّفون المنطقة الحرة بمصراتة في جملة واحدة؟المنطقة الحرة بمصراتة هي بوابة ليبيا للتجارة والاستثمار، تتميز بإعفاءات ضريبية وجمركية، وموقع استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها منصة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
السقوطري لـ"سبوتنيك": مصراتة بوابة ليبيا نحو المتوسط وأفريقيا.. ونتطلع إلى شراكات روسية واعدة

07:45 GMT 05.11.2025
© Photo / MAHER ALSHAERYرئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة، المهندس محسن السقوطري
رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة، المهندس محسن السقوطري - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Photo / MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
تُعدّ المنطقة الحرة بمصراتة حلقة وصلٍ محورية بين أوروبا وأفريقيا، تتوسط ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتمتلك جذورًا تاريخية عميقة في مجال التجارة والملاحة.
وفي إطار تسليط الضوء على أبرز التجارب الاقتصادية الواعدة في ليبيا، أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارًا خاصًا مع رئيس لجنة الإدارة في المنطقة الحرة بمصراتة، المهندس محسن السقوطري، الذي تحدّث عن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الحرة، وخططها المستقبلية، ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما يعزز مكانة ليبيا كمركز تجاري ولوجستي في حوض المتوسط.
إلى نص الحوار...
ما الرؤية الاستراتيجية التي انطلقت منها المنطقة الحرة في مصراتة منذ تأسيسها، وما أبرز أهدافها التنموية على المدى القريب والبعيد؟
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وروسيا في مجال الطاقة تعزز الاستقرار الاقتصادي
18 يناير, 08:00 GMT
نضع نصب أعيننا أن تصبح المنطقة الحرة في مصراتة المركز القيادي الأبرز للتجارة والاستثمار في حوض البحر المتوسط. رؤيتنا تقوم على الاستدامة والابتكار والإسهام في التنمية الشاملة لليبيا، انطلاقًا من العمل التراكمي طويل المدى.
نسعى لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز الفرص الاستثمارية عبر شراكات دولية متنوعة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية النشاطين الصناعي واللوجستي، وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والدوليين.
على المدى القريب نهدف لاستكمال البنية التحتية اللوجستية مثل ساحة الحاويات الأولى من نوعها في ليبيا، وتنفيذ مشاريع استراتيجية من بينها أرض المعارض، والفندق فئة خمس نجوم، والمجمع الإداري، والمنطقة اللوجستية، إلى جانب مشروع توسعة الميناء وإنشاء أرصفة بحرية جديدة لمضاعفة القدرة التشغيلية ثلاث مرات.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
روسيا تحذر مواطنيها من زيارة ليبيا والأخيرة تطلب توضيحات
12 ديسمبر 2024, 19:51 GMT
على المدى البعيد نسعى إلى إنجاز هذه المشاريع وربطها بشبكات نقل إقليمية ودولية، وتنفيذ منطقة لوجستية جوية بمطار مصراتة عبر اتفاق طويل الأجل مع مصلحة المطارات، لدمج النقل البحري والجوي بشكل متكامل..
ما أبرز القطاعات التي تركز عليها المنطقة الحرة وما الذي يميزها عن غيرها؟
نركز على قطاعات التجارة الدولية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الصناعي، والتخزين وإعادة التصدير، والطاقة والنقل.
وتتميز المنطقة الحرة بمصراتة بموقعها الاستراتيجي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للشحن والنقل بين أوروبا وإفريقيا.
كما تمتلك محطة حاويات متكاملة وخدمات عبور متقدمة (ترانزيت) إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتولي اهتمامًا خاصًا بالربط البحري والتصدير إلى إفريقيا، وليس فقط بالسوق المحلي.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
روسيا وليبيا تخططان لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة
15 يناير, 11:51 GMT
ما التسهيلات والامتيازات التي تقدمونها للمستثمرين المحليين والدوليين؟
نقدّم إعفاءات جمركية وضريبية كاملة على الواردات والصادرات داخل المنطقة الحرة، مع السماح بـ ملليبيا روسياكية أجنبية كاملة (100%) للشركات، وعدم فرض ضرائب على الدخل أو القيمة المضافة، ولا قيود على تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
كما نوفر تسهيلات كبيرة لتسجيل الشركات الأجنبية وفتح فروعها، مما يجعل المنطقة بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار.
ما طبيعة الأعمال القائمة داخل المنطقة الحرة حاليًا؟
تتنوع الأعمال بين التجميع، والتخزين، والشحن، والتصنيع المتعدد، والتغليف، وخدمات الترانزيت، إضافة إلى مشروع المخازن المبردة لتخزين السلع الغذائية والأدوية.
كما توجد أنشطة في الطاقة النظيفة، والقطاع التجاري، والصناعي، والرقمي، ما يعكس تنوع المجالات داخل المنطقة الحرة بمصراتة.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر 2024, 18:28 GMT
‏كيف تصفون طبيعة الأعمال والبنية التحتية داخل المنطقة الحرة بمصراتة؟
تُعد المنطقة بيئة استثمار وتشغيل متعددة الخدمات، تجمع بين التجاري والصناعي واللوجستي. نحرص على تقديم خدمات عالية الجودة، ونشهد تطورًا ملحوظًا في القدرات التشغيلية للميناء، حيث ازدادت حركة الخطوط الملاحية الدولية مؤخرًا، وهو ما يعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في مستوى الأداء.
ما الخطط التوسعية والتطويرية التي تعملون عليها حاليًا؟
نعمل على استكمال محطة الحاويات المتكاملة، وإنشاء أرصفة جديدة وتعميق الميناء، إلى جانب صيانة منصتي الحوض الرافع والنقل الجانبي لتعزيز كفاءة التشغيل والخدمات البحرية، ما يجعل المنطقة ركيزة أساسية للصناعة والصيانة البحرية في ليبيا.
هل تعتمدون على كفاءات محلية أم هناك شراكات تدريبية دولية لتطوير المهارات؟
جميع كوادرنا محلية بنسبة 100%، وتمتلك كفاءة عالية. استثمرنا في الإنسان كونه رأس المال الحقيقي، عبر برامج تدريب داخلية وخارجية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، أبرزها شركة سوربانا جورنج السنغافورية وميناء أنتويرب بروج البلجيكي.
رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي زايد هدية مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية حيدر أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
ليبيا وروسيا تبحثان دور موسكو في دعم التوافقات بين مجلسي النواب والدولة
4 يوليو 2024, 20:48 GMT
كما نعمل على التحول إلى الإدارة الإلكترونية الكاملة، مع تدريب الموظفين على الأنظمة الرقمية الحديثة.
ما مدى ارتباط المنطقة الحرة بمصراتة بشبكات النقل الدولية؟
لدينا اتفاقية طويلة الأجل مع مصلحة المطارات لإنشاء مخازن خاصة ودمج النقل البحري والجوي.
كما يضم ميناء مصراتة التجاري الأكبر في ليبيا أكثر من 60% من تجارة البلاد غير النفطية، وتربطه شبكة طرق برية واسعة وأسطول نقل ضخم يمتد تاريخه لأكثر من خمسين عامًا، ما يجعلنا حلقة وصل رئيسية لحركة البضائع داخل ليبيا وخارجها.
ماذا عن علاقاتكم الدولية واتفاقيات التعاون مع الموانئ والمناطق الحرة الأخرى؟
لدينا علاقات تعاون قوية مع كبرى الموانئ العالمية، أبرزها ميناء أنتويرب بروج البلجيكي، وشراكات مع مستثمرين من تركيا، الصين، قطر، مصر، اليابان، وإيطاليا، فضلًا عن مذكرات تفاهم مع موانئ أوروبية لتبادل الخبرات.
نسعى باستمرار لتوسيع هذه العلاقات وتعزيز التنافسية الإقليمية للمنطقة الحرة بمصراتة على مستوى حوض المتوسط.
محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
8 مايو, 09:52 GMT
ما أبرز التحديات التي تواجه المنطقة الحرة في الوقت الراهن؟
من أبرز التحديات استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتطوير البنية التحتية والفوقية، إضافة إلى تحقيق استقرار بيئة الاستثمار وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
كما نواجه تحدي التنافس الإقليمي مع مناطق حرة أخرى، والحاجة إلى تطوير الكفاءات البشرية وفق المعايير الدولية للحفاظ على جودة الأداء والتنافسية.
هل توجد أي اتفاقيات بين المنطقة الحرة بمصراتة وشركات أو مستثمرين من دولة روسيا الاتحادية؟
نتطلّع إلى التعاون مع المستثمرين والتجّار الروس، شأنهم شأن بقية المستثمرين من مختلف الدول، في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والصناعات التحويلية، وذلك ضمن رؤية المنطقة الحرة بمصراتة للتحوّل إلى مركز تجاري ولوجستي يربط شمال إفريقيا بأوروبا وآسيا.
ونحن نرحّب بكل المبادرات الروسية الجادّة التي تتوافق مع معايير الشفافية والاستدامة التي نعتمدها في جميع مشاريعنا وتوجّهاتنا، بما يضمن تحقيق مصالح متبادلة تعود بالنفع على الجانبين.
أخيرًا، كيف تعرّفون المنطقة الحرة بمصراتة في جملة واحدة؟
المنطقة الحرة بمصراتة هي بوابة ليبيا للتجارة والاستثمار، تتميز بإعفاءات ضريبية وجمركية، وموقع استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها منصة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
