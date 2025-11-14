https://sarabic.ae/20251114/الحرس-الثوري-الإيراني-مستمرون-في-تطوير-قدراتنا-الدفاعية-مهما-كانت-الظروف-1107108472.html

الحرس الثوري الإيراني: مستمرون في تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني في طهران الكبرى، العميد حسن حسن زادة، اليوم الجمعة، أن بلاده وصلت إلى نقطة اللاعودة في تطوير وتنمية قدراتها الدفاعية. 14.11.2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تصريحات العميد حسن حسن زادة، جاءت على هامش مراسم تكريم شهداء قوة الجوفضاء للحرس الثوري الإيراني.وقال العميد زادة: "إيران اليوم من أقوى دول العالم في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذه القوة مستمدة من القدرة الإلهية لمواجهة الاستكبار، ولن يستطيع العدو إيقافنا، وسيستمر تطوير قدراتنا الدفاعية مهما كانت الظروف".وأضاف أن "قدرات ردع مسيرات وصواريخ قوة الجوفضاء التابعة للحرس الثوري أجبرت العدو على الركوع والاستسلام في معركة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يوما [الحرب الإسرائيلية على إيران]".يشار إلى أنه في 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائما على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا لواشنطن، كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، "الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة العديد الأمريكية في قطر".

