الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

من اليسار، رئيس تشيلي غابرييل بوريك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحاكم بارا هيلدر باربالو، ونائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، يمسكون بأيدي بعضهم بعضا خلال الصورة الجماعية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)
أثناء استعداد روزلين سانشيز، لحضور حفل توزيع جوائز "غرامي" اللاتينية لعام 2025، في لاس فيغاس
صورة توثق معاناة الفلسطينيين وسط أنقاض المباني، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من حي "الشجاعية"، شرقي مدينة غزة
السكان الأصليون يستجمون أثناء مشاركتهم في فعالية "قمة الشعوب" في خليج غواخارا، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)
سكان يعملون على إزالة مركبة مدفونة جزئيًا في أعقاب إعصار "ميليسا" في هايتي
عرض صواريخ إيرانية حاملة للأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي على البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، في مركز المعارض الدائم داخل حديقة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران
فنانون يؤدون عروضًا فنية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الوطنية 15 في مركز "جانجدونع" الأولمبي الرياضي في غوانغتشو، الصين
أثناء إخماد فرق الإطفاء الهندية حريقا اندلع في محطة مترو "ريد فورت" في نيودلهي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، خلال حضورهما حفلا موسيقيا كبيرا لفنانين كازاخستانيين في مسرح الـ"بولشوي"، في العاصمة موسكو
سكان محليون متضررون من الفيضانات يرمون شباك صيد (دراي) على الطريق السريع 33، في مقاطعة باموك، المغلقة مؤقتًا بسبب غمر الطريق السريع بمياه الفيضانات، تايلاند
وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفرجًا، بينما يساعد الحاضرون أحد الضيوف بعد أن انهار خلال فعالية حول خفض أسعار الأدوية في البيت الأبيض.
صورة توثق توهج الشفق القطبي المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، في السماء فوق منارة "سانت ماري" في وايتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى "G4"
زائر يقف بجانب عمل "الشن"، للفنان التركي ميرت آغي كوس، خلال النسخة الخامسة من معرض "إلى الأبد الآن"، للفن المعاصر في موقع أهرامات الجيزة التاريخي، مصر
خلال قيام روبرت بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسطن ديناميكس"، بمصافحة روبوت، خلال اليوم الثاني من قمة "ويب 2025" في البرتغال
خلال قيام سكان ديباكولاو في الفلبين، بتفقد طريق سريع دمره إعصار "فونغ-وونغ"
ناشطون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)
عائلات الأطفال المفقودين منذ ثوران بركان "نيفادو ديل رويز"، يطلقون قوارب صغيرة تحمل صور الأطفال المفقودين، في نهر "غوالي" بمدينة هوندا، في كولومبيا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُحيي أنصاره خلال تجمع شبابي مؤيد للحكومة في العاصمة كاراكاس
اختباء أحد المتظاهرين، خلال قيام الشرطة البنغلاديشية، باستخدام قنابل الصوت ومدافع المياه والهراوات لتفريق المعلمين، أثناء توجههم نحو الأمانة العامة للمطالبة بإدراجهم في نظام الأجور الشهرية في دكا
صورة تظهر لحظة مرور حمامة أمام القمر، حيث تبدو وكأنها تمسك بالقمر بين جناحيها، في ساعات الصباح الأولى، العاصمة التركية أنقرة
