الجيش الروسي يحرر بلدة أوريستوبول في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
بث مباشر
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:53 GMT 14.11.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 14.11.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة، التي التقطتها عدسات المصورين خلال الأسبوع الماضي.
© AP Photo / Fernando Llano

من اليسار، رئيس تشيلي غابرييل بوريك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحاكم بارا هيلدر باربالو، ونائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، يمسكون بأيدي بعضهم بعضا خلال الصورة الجماعية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)

من اليسار، رئيس تشيلي غابرييل بوريك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحاكم بارا هيلدر باربالو، ونائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، يمسكون بأيدي بعضهم بعضا خلال الصورة الجماعية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) - سبوتنيك عربي
1/20
© AP Photo / Fernando Llano

من اليسار، رئيس تشيلي غابرييل بوريك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وحاكم بارا هيلدر باربالو، ونائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، يمسكون بأيدي بعضهم بعضا خلال الصورة الجماعية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)

© AP Photo / John Locher

أثناء استعداد روزلين سانشيز، لحضور حفل توزيع جوائز "غرامي" اللاتينية لعام 2025، في لاس فيغاس

أثناء استعداد روزلين سانشيز، لحضور حفل توزيع جوائز &quot;غرامي&quot; اللاتينية لعام 2025، في لاس فيغاس - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / John Locher

أثناء استعداد روزلين سانشيز، لحضور حفل توزيع جوائز "غرامي" اللاتينية لعام 2025، في لاس فيغاس

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

صورة توثق معاناة الفلسطينيين وسط أنقاض المباني، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من حي "الشجاعية"، شرقي مدينة غزة

صورة توثق معاناة الفلسطينيين وسط أنقاض المباني، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من حي &quot;الشجاعية&quot;، شرقي مدينة غزة - سبوتنيك عربي
3/20
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

صورة توثق معاناة الفلسطينيين وسط أنقاض المباني، التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أعقاب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من حي "الشجاعية"، شرقي مدينة غزة

© AP Photo / Joshua A. Bickel

السكان الأصليون يستجمون أثناء مشاركتهم في فعالية "قمة الشعوب" في خليج غواخارا، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)

السكان الأصليون يستجمون أثناء مشاركتهم في فعالية &quot;قمة الشعوب&quot; في خليج غواخارا، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Joshua A. Bickel

السكان الأصليون يستجمون أثناء مشاركتهم في فعالية "قمة الشعوب" في خليج غواخارا، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)

© AP Photo / Odelyn Joseph

سكان يعملون على إزالة مركبة مدفونة جزئيًا في أعقاب إعصار "ميليسا" في هايتي

سكان يعملون على إزالة مركبة مدفونة جزئيًا في أعقاب إعصار &quot;ميليسا&quot; في هايتي - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Odelyn Joseph

سكان يعملون على إزالة مركبة مدفونة جزئيًا في أعقاب إعصار "ميليسا" في هايتي

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

عرض صواريخ إيرانية حاملة للأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي على البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، في مركز المعارض الدائم داخل حديقة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران

عرض صواريخ إيرانية حاملة للأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي على البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، في مركز المعارض الدائم داخل حديقة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران - سبوتنيك عربي
6/20
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

عرض صواريخ إيرانية حاملة للأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي على البلاد في يونيو/ حزيران الماضي، في مركز المعارض الدائم داخل حديقة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران

© Getty Images / VCG/VCG

فنانون يؤدون عروضًا فنية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الوطنية 15 في مركز "جانجدونع" الأولمبي الرياضي في غوانغتشو، الصين

 فنانون يؤدون عروضًا فنية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الوطنية 15 في مركز &quot;جانجدونع&quot; الأولمبي الرياضي في غوانغتشو، الصين - سبوتنيك عربي
7/20
© Getty Images / VCG/VCG

فنانون يؤدون عروضًا فنية خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الوطنية 15 في مركز "جانجدونع" الأولمبي الرياضي في غوانغتشو، الصين

© Getty Images / Hindustan Times/Sanjeev Verma

أثناء إخماد فرق الإطفاء الهندية حريقا اندلع في محطة مترو "ريد فورت" في نيودلهي

 أثناء إخماد فرق الإطفاء الهندية حريقا اندلع في محطة مترو &quot;ريد فورت&quot; في نيودلهي - سبوتنيك عربي
8/20
© Getty Images / Hindustan Times/Sanjeev Verma

أثناء إخماد فرق الإطفاء الهندية حريقا اندلع في محطة مترو "ريد فورت" في نيودلهي

© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، خلال حضورهما حفلا موسيقيا كبيرا لفنانين كازاخستانيين في مسرح الـ"بولشوي"، في العاصمة موسكو

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، خلال حضورهما حفلا موسيقيا كبيرا لفنانين كازاخستانيين في مسرح الـ&quot;بولشوي&quot;، في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
9/20
© Sputnik . POOL/Vyacheslav Prokofiev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، خلال حضورهما حفلا موسيقيا كبيرا لفنانين كازاخستانيين في مسرح الـ"بولشوي"، في العاصمة موسكو

© Getty Images / LightRocket/Thai News Pix/Arnun Chonmahatrakool

سكان محليون متضررون من الفيضانات يرمون شباك صيد (دراي) على الطريق السريع 33، في مقاطعة باموك، المغلقة مؤقتًا بسبب غمر الطريق السريع بمياه الفيضانات، تايلاند

سكان محليون متضررون من الفيضانات يرمون شباك صيد (دراي) على الطريق السريع 33، في مقاطعة باموك، المغلقة مؤقتًا بسبب غمر الطريق السريع بمياه الفيضانات، تايلاند - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / LightRocket/Thai News Pix/Arnun Chonmahatrakool

سكان محليون متضررون من الفيضانات يرمون شباك صيد (دراي) على الطريق السريع 33، في مقاطعة باموك، المغلقة مؤقتًا بسبب غمر الطريق السريع بمياه الفيضانات، تايلاند

© Getty Images / Andrew Harnik

وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفرجًا، بينما يساعد الحاضرون أحد الضيوف بعد أن انهار خلال فعالية حول خفض أسعار الأدوية في البيت الأبيض.

وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفرجًا، بينما يساعد الحاضرون أحد الضيوف بعد أن انهار خلال فعالية حول خفض أسعار الأدوية في البيت الأبيض. - سبوتنيك عربي
11/20
© Getty Images / Andrew Harnik

وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متفرجًا، بينما يساعد الحاضرون أحد الضيوف بعد أن انهار خلال فعالية حول خفض أسعار الأدوية في البيت الأبيض.

© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

صورة توثق توهج الشفق القطبي المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، في السماء فوق منارة "سانت ماري" في وايتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى "G4"

صورة توثق توهج الشفق القطبي المعروف أيضًا باسم &quot;الأضواء الشمالية&quot;، في السماء فوق منارة &quot;سانت ماري&quot; في وايتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى &quot;G4&quot; - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / PA Images/Owen Humphreys

صورة توثق توهج الشفق القطبي المعروف أيضًا باسم "الأضواء الشمالية"، في السماء فوق منارة "سانت ماري" في وايتلي باي على الساحل الشمالي الشرقي لإنجلترا، ليصل إلى عاصفة جيومغناطيسية من المستوى "G4"

© AP Photo / Mayar Mokhtar

زائر يقف بجانب عمل "الشن"، للفنان التركي ميرت آغي كوس، خلال النسخة الخامسة من معرض "إلى الأبد الآن"، للفن المعاصر في موقع أهرامات الجيزة التاريخي، مصر

زائر يقف بجانب عمل &quot;الشن&quot;، للفنان التركي ميرت آغي كوس، خلال النسخة الخامسة من معرض &quot;إلى الأبد الآن&quot;، للفن المعاصر في موقع أهرامات الجيزة التاريخي، مصر - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Mayar Mokhtar

زائر يقف بجانب عمل "الشن"، للفنان التركي ميرت آغي كوس، خلال النسخة الخامسة من معرض "إلى الأبد الآن"، للفن المعاصر في موقع أهرامات الجيزة التاريخي، مصر

© Getty Images / Lukas Schulze

خلال قيام روبرت بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسطن ديناميكس"، بمصافحة روبوت، خلال اليوم الثاني من قمة "ويب 2025" في البرتغال

خلال قيام روبرت بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة &quot;بوسطن ديناميكس&quot;، بمصافحة روبوت، خلال اليوم الثاني من قمة &quot;ويب 2025&quot; في البرتغال - سبوتنيك عربي
14/20
© Getty Images / Lukas Schulze

خلال قيام روبرت بلاتر، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسطن ديناميكس"، بمصافحة روبوت، خلال اليوم الثاني من قمة "ويب 2025" في البرتغال

© Getty Images / Ezra Acayan

خلال قيام سكان ديباكولاو في الفلبين، بتفقد طريق سريع دمره إعصار "فونغ-وونغ"

خلال قيام سكان ديباكولاو في الفلبين، بتفقد طريق سريع دمره إعصار &quot;فونغ-وونغ&quot; - سبوتنيك عربي
15/20
© Getty Images / Ezra Acayan

خلال قيام سكان ديباكولاو في الفلبين، بتفقد طريق سريع دمره إعصار "فونغ-وونغ"

© AP Photo / Fernando Llano

ناشطون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)

ناشطون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30) - سبوتنيك عربي
16/20
© AP Photo / Fernando Llano

ناشطون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح ناشطين معتقلين من جميع أنحاء العالم، خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب30)

© AP Photo / Fernando Vergara

عائلات الأطفال المفقودين منذ ثوران بركان "نيفادو ديل رويز"، يطلقون قوارب صغيرة تحمل صور الأطفال المفقودين، في نهر "غوالي" بمدينة هوندا، في كولومبيا

عائلات الأطفال المفقودين منذ ثوران بركان &quot;نيفادو ديل رويز&quot;، يطلقون قوارب صغيرة تحمل صور الأطفال المفقودين، في نهر &quot;غوالي&quot; بمدينة هوندا، في كولومبيا - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Fernando Vergara

عائلات الأطفال المفقودين منذ ثوران بركان "نيفادو ديل رويز"، يطلقون قوارب صغيرة تحمل صور الأطفال المفقودين، في نهر "غوالي" بمدينة هوندا، في كولومبيا

© Getty Images / Picture alliance/Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُحيي أنصاره خلال تجمع شبابي مؤيد للحكومة في العاصمة كاراكاس

 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُحيي أنصاره خلال تجمع شبابي مؤيد للحكومة في العاصمة كاراكاس - سبوتنيك عربي
18/20
© Getty Images / Picture alliance/Jesus Vargas

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يُحيي أنصاره خلال تجمع شبابي مؤيد للحكومة في العاصمة كاراكاس

© Getty Images / NurPhoto/MD Abu Sufian Jewel

اختباء أحد المتظاهرين، خلال قيام الشرطة البنغلاديشية، باستخدام قنابل الصوت ومدافع المياه والهراوات لتفريق المعلمين، أثناء توجههم نحو الأمانة العامة للمطالبة بإدراجهم في نظام الأجور الشهرية في دكا

اختباء أحد المتظاهرين، خلال قيام الشرطة البنغلاديشية، باستخدام قنابل الصوت ومدافع المياه والهراوات لتفريق المعلمين، أثناء توجههم نحو الأمانة العامة للمطالبة بإدراجهم في نظام الأجور الشهرية في دكا - سبوتنيك عربي
19/20
© Getty Images / NurPhoto/MD Abu Sufian Jewel

اختباء أحد المتظاهرين، خلال قيام الشرطة البنغلاديشية، باستخدام قنابل الصوت ومدافع المياه والهراوات لتفريق المعلمين، أثناء توجههم نحو الأمانة العامة للمطالبة بإدراجهم في نظام الأجور الشهرية في دكا

© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

صورة تظهر لحظة مرور حمامة أمام القمر، حيث تبدو وكأنها تمسك بالقمر بين جناحيها، في ساعات الصباح الأولى، العاصمة التركية أنقرة

صورة تظهر لحظة مرور حمامة أمام القمر، حيث تبدو وكأنها تمسك بالقمر بين جناحيها، في ساعات الصباح الأولى، العاصمة التركية أنقرة - سبوتنيك عربي
20/20
© Getty Images / Anadolu/Evrim Aydin

صورة تظهر لحظة مرور حمامة أمام القمر، حيث تبدو وكأنها تمسك بالقمر بين جناحيها، في ساعات الصباح الأولى، العاصمة التركية أنقرة

