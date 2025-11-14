https://sarabic.ae/20251114/علماء-روس-يكتشفون-علاجا-يبطئ-شيخوخة-الخلايا-1107119102.html
علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا
أعلنت حكومة مقاطعة ياروسلافل الروسية، أن علماء من المدينة ابتكروا فئة من الجزيئات قادرة على تدمير مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية وإبطاء... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
ياروسلافل - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن حكومة المقاطعة، اليوم الجمعة: "ابتكرت جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية "بيروكومانوبيريميدينات" (جزيئات معقدة ذات بنية حلقية مركبة، تستخدم في الأبحاث الطبية كمضادات للبكتيريا والشيخوخة)، قادرة على معالجة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وإبطاء شيخوخة الخلايا، ولها خصائص مضادة للأكسدة".ووصف وزير الشؤون الاجتماعية والتطوير العلمي والتكنولوجي في مقاطعة ياروسلافل دميتري يونسوف هذا الابتكار بأنه ثمرة العمل الناجح وحسن استعمال الإمكانيات والموارد العلمية المتوفرة في المقاطعة.وأضاف الوزير أن "العمل يجرى بالتعاون مع مختبرات بحثية رائدة، وأن نتائجه تنطوي على إمكانات عملية ملموسة، تتمثل في ابتكار أدوية جديدة وفعالة".وأشارت رئيسة جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، يلينا ستيبانوفا، إلى أن "الجزيئات الجديدة التي تم ابتكارها ذات آلية عمل فريدة ضد مسببات الأمراض وستوفر للبشرية بلا شك مستقبلا أكثر أمانا، فالعلماء في الجامعة بذلوا جهودا كبيرة في تطوير فئة جديدة من الجزئيات النشطة بيولوجيًا، والتي قد تمثل إنجازا مهما في مجال الأدوية الروسية".وصرحت مديرة معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، غالينا ريبينا أن الجزيئات المصنعة أظهرت نشاطا مضادا للبكتيريا ومضادا للأكسدة قويا.وبحسب بيان حكومة المقاطعة، فإن الخطوة التالية ستكون الدراسات ما قبل السريرية.وساعدت التجارب الأولية في تقييم نشاط الجزيئات الجديدة ضد مجموعة من السلالات البكتيرية، بينما قيمت النمذجة تأثيرها المحتمل على جسم الإنسان.وأجريت الأبحاث في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية بالتعاون مع ممثلين من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومركز نقل التقنيات الدوائية في جامعة ياروسلافل التربوية الحكومية.
