علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251114/علماء-روس-يكتشفون-علاجا-يبطئ-شيخوخة-الخلايا-1107119102.html
علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا
علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة مقاطعة ياروسلافل الروسية، أن علماء من المدينة ابتكروا فئة من الجزيئات قادرة على تدمير مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية وإبطاء... 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T19:11+0000
2025-11-14T19:11+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:159:1000:722_1920x0_80_0_0_b01fadfe6eb741b47b4b078eefb1e786.jpg
ياروسلافل - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن حكومة المقاطعة، اليوم الجمعة: "ابتكرت جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية "بيروكومانوبيريميدينات" (جزيئات معقدة ذات بنية حلقية مركبة، تستخدم في الأبحاث الطبية كمضادات للبكتيريا والشيخوخة)، قادرة على معالجة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وإبطاء شيخوخة الخلايا، ولها خصائص مضادة للأكسدة".ووصف وزير الشؤون الاجتماعية والتطوير العلمي والتكنولوجي في مقاطعة ياروسلافل دميتري يونسوف هذا الابتكار بأنه ثمرة العمل الناجح وحسن استعمال الإمكانيات والموارد العلمية المتوفرة في المقاطعة.وأضاف الوزير أن "العمل يجرى بالتعاون مع مختبرات بحثية رائدة، وأن نتائجه تنطوي على إمكانات عملية ملموسة، تتمثل في ابتكار أدوية جديدة وفعالة".وأشارت رئيسة جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، يلينا ستيبانوفا، إلى أن "الجزيئات الجديدة التي تم ابتكارها ذات آلية عمل فريدة ضد مسببات الأمراض وستوفر للبشرية بلا شك مستقبلا أكثر أمانا، فالعلماء في الجامعة بذلوا جهودا كبيرة في تطوير فئة جديدة من الجزئيات النشطة بيولوجيًا، والتي قد تمثل إنجازا مهما في مجال الأدوية الروسية".وصرحت مديرة معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، غالينا ريبينا أن الجزيئات المصنعة أظهرت نشاطا مضادا للبكتيريا ومضادا للأكسدة قويا.وبحسب بيان حكومة المقاطعة، فإن الخطوة التالية ستكون الدراسات ما قبل السريرية.وساعدت التجارب الأولية في تقييم نشاط الجزيئات الجديدة ضد مجموعة من السلالات البكتيرية، بينما قيمت النمذجة تأثيرها المحتمل على جسم الإنسان.وأجريت الأبحاث في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية بالتعاون مع ممثلين من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومركز نقل التقنيات الدوائية في جامعة ياروسلافل التربوية الحكومية.
https://sarabic.ae/20251004/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-المتينة-تبطئ-الشيخوخة-1105622080.html
https://sarabic.ae/20251002/دراسة-قلة-النوم-تهدد-الدماغ-بـالشيخوخة-المبكرة-1105539555.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103592091_0:66:1000:816_1920x0_80_0_0_395142c0a1b0a6dbfcc55ee2f2d68593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منوعات, الصحة, روسيا, أخبار روسيا اليوم

علماء روس يكتشفون علاجا يبطئ شيخوخة الخلايا

19:11 GMT 14.11.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Francoالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2025
© Photo / Unsplash/ Danie Franco
تابعنا عبر
أعلنت حكومة مقاطعة ياروسلافل الروسية، أن علماء من المدينة ابتكروا فئة من الجزيئات قادرة على تدمير مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية وإبطاء شيخوخة الخلايا، وتمتلك أيضا خصائص مضادة للأكسدة.
ياروسلافل - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن حكومة المقاطعة، اليوم الجمعة: "ابتكرت جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية "بيروكومانوبيريميدينات" (جزيئات معقدة ذات بنية حلقية مركبة، تستخدم في الأبحاث الطبية كمضادات للبكتيريا والشيخوخة)، قادرة على معالجة الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية الحالية، وإبطاء شيخوخة الخلايا، ولها خصائص مضادة للأكسدة".
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية والتطوير العلمي والتكنولوجي في مقاطعة ياروسلافل دميتري يونسوف هذا الابتكار بأنه ثمرة العمل الناجح وحسن استعمال الإمكانيات والموارد العلمية المتوفرة في المقاطعة.
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية المتينة تبطئ الشيخوخة
4 أكتوبر, 19:48 GMT
وأضاف الوزير أن "العمل يجرى بالتعاون مع مختبرات بحثية رائدة، وأن نتائجه تنطوي على إمكانات عملية ملموسة، تتمثل في ابتكار أدوية جديدة وفعالة".
وأشارت رئيسة جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، يلينا ستيبانوفا، إلى أن "الجزيئات الجديدة التي تم ابتكارها ذات آلية عمل فريدة ضد مسببات الأمراض وستوفر للبشرية بلا شك مستقبلا أكثر أمانا، فالعلماء في الجامعة بذلوا جهودا كبيرة في تطوير فئة جديدة من الجزئيات النشطة بيولوجيًا، والتي قد تمثل إنجازا مهما في مجال الأدوية الروسية".
الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مجتمع
دراسة: قلة النوم تهدد الدماغ بـ"الشيخوخة المبكرة"
2 أكتوبر, 12:34 GMT
وصرحت مديرة معهد الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية، غالينا ريبينا أن الجزيئات المصنعة أظهرت نشاطا مضادا للبكتيريا ومضادا للأكسدة قويا.
وبحسب بيان حكومة المقاطعة، فإن الخطوة التالية ستكون الدراسات ما قبل السريرية.
وساعدت التجارب الأولية في تقييم نشاط الجزيئات الجديدة ضد مجموعة من السلالات البكتيرية، بينما قيمت النمذجة تأثيرها المحتمل على جسم الإنسان.
وأجريت الأبحاث في جامعة ياروسلافل التقنية الحكومية بالتعاون مع ممثلين من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ومركز نقل التقنيات الدوائية في جامعة ياروسلافل التربوية الحكومية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала