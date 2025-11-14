https://sarabic.ae/20251114/عودة-الحضور-الدبلوماسي-الصيني-في-ليبيا-رسائل-سياسية-وتطلعات-اقتصادية-1107114506.html

عودة الحضور الدبلوماسي الصيني في ليبيا.. رسائل سياسية وتطلعات اقتصادية

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات الليبية الصينية مرحلة جديدة من الانفتاح والتقارب بعد إعلان عودة عمل السفارة الصينية رسميا في ليبيا، في خطوة تعد من أبرز مؤشرات استعادة الثقة... 14.11.2025, سبوتنيك عربي

وتمثل عودة البعثة الدبلوماسية الصينية رسالة إيجابية حول استعداد بكين لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في البلاد، ودعم فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة وإعادة الإعمار والاستثمار.وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه ليبيا إلى استقطاب الشركاء الدوليين للإسهام في دفع عجلة الاستقرار والتنمية، ما يجعل القرار الصيني محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.خطوة إيجابيةيرى الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أن استئناف عمل السفارة الصينية في طرابلس يحمل دلالات سياسية واقتصادية واضحة، ويعكس قراءة صينية جديدة للوضع في غرب ليبيا لأن عودة التمثيل الدبلوماسي تمثل خطوة رمزية وواقعية في آن واحد، تشير إلى وجود قدر من الثقة في التحسن النسبي للأوضاع الأمنية والسياسية، وهو ما يعتبره الخبراء مؤشرا على أن تقديرات بكين باتت ترى المخاطر في حدود المقبول. وافتتاح سفارة فعالة لا يتم إلا بناء على تقييم دقيق للأمن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح دولة كبرى.ويضيف الباروني في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن هذه الخطوة تعكس تحول الصين من سياسة حياد حذر اتبعته خلال سنوات الأزمة الليبية إلى انخراط ينطوي على بعد عملي أكثر. فقد اكتفت بكين لفترة طويلة بالحفاظ على مصالح اقتصادية دون حضور دبلوماسي نشط، بينما يعطي استئناف نشاط السفارة اليوم إشارة بأن المرحلة المقبلة ستشهد علاقات أكثر انتظاما وشراكات يمكن تحويلها إلى تعاون مباشر على الأرض.ويرى أن هذا التطور بمثابة رسالة إقليمية ودولية إلى الأطراف الفاعلة في شمال أفريقيا والخليج، بأن الصين تعود بثقل اقتصادي وسياسي، وأنها تسعى إلى تعزيز حضورها في التوازنات القائمة، خصوصا في ظل منافسة دولية على النفوذ في المنطقة. كما أن التوقيت يعكس ارتباطا بفرص اقتصادية تتعلق بمبادرات البنية التحتية والمنتديات الاستثمارية التي توليها بكين أهمية كبيرة.ويشير الباروني إلى أن فتح السفارة سيعيد تفعيل قنوات الاتصال الرسمية، ويسهل الإجراءات الإدارية والتجارية، بما في ذلك التأشيرات واعتماد الشركات، ودخول بعثات استثمارية وبحثية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة من الاتفاقيات المالية ومشاريع إعادة الإعمار. كما أن وجود تمثيل دبلوماسي دائم يسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للشركات الصينية الكبرى العاملة في مجالات البناء والطاقة والاتصالات، ويمنحها ثقة أكبر في الاستقرار القانوني والمؤسسي.وبحسب الباروني، فإن ليبيا بدورها ستسعى للحصول على حزمة تعاون شاملة تشمل تمويلات ميسرة ودعما تقنيا، واتفاقيات لحماية الاستثمار، وبرامج لتطوير القدرات المحلية، بما يضمن تحقيق فائدة اقتصادية واسعة. لكنه يؤكد أن نجاح هذه المرحلة مرهون بتوفير إطار قانوني واضح، وتوزيع متوازن للمشاريع، وتفادي أي احتكاكات داخلية قد تنشأ عن سوء إدارة العوائد أو العقود.وأكد أهمية إعداد رؤية ليبية متكاملة لإدارة العلاقة مع الصين، تقوم على التنسيق المؤسسي، والشفافية، وتوازن العلاقات الخارجية، بما يضمن تحويل هذا الحضور الدبلوماسي إلى مكسب استراتيجي طويل الأمد للبلاد.دلالات كبيرةمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن عودة افتتاح السفارة الصينية في طرابلس تحمل دلالات سياسية مهمة، تعكس مكانة الصين على الساحة الدولية، وكذلك ثقة بكين في تحسن الأوضاع داخل ليبيا.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن استئناف عمل السفارة يعد مؤشرا واضحا على استقرار الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، إذ تعتمد الدول الكبرى عادة على تقييمات دقيقة للوضع الميداني قبل اتخاذ قرار بإعادة تمثيلها الدبلوماسي. وأضاف أن أي اضطرابات أمنية كانت ستشكّل عائقًا أمام هذه الخطوة.وأشار العبدلي إلى أن عودة السفارة الصينية تمثل بريق أمل وتعزز الانطباع بأن الأوضاع تتجه نحو مزيد من الاستقرار، وهو ما يشكل حافزا مهما لرجال الأعمال والتجار الليبيين، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية الكبيرة بين ليبيا والصين، التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين عبر استيراد مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.وأوضح أن الصين تعد سوقا تجاريا ضخما ومتنوعا من حيث الأسعار والمنتجات، وتمتاز بقدرتها على تلبية احتياجات مختلف الشرائح التجارية، وهو ما يجعلها وجهة مهمة للتجار الليبيين مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.وأكد أن استئناف عمل السفارة سيسهل بشكل كبير إجراءات استخراج التأشيرات لليبيين، ويُيسر عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية.كما لفت إلى أن الصين، باعتبارها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق النقض (الفيتو)، تحظى بثقل سياسي ودولي كبير، ما يجعل عودة تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا خطوة ذات قيمة عالية على المستويين السياسي والاقتصادي.أبعاد سياسية واقتصاديةمن جانبه، قال المحلل الصيني إلهام لي، إن الصين، وبعد سنوات من الإغلاق نتيجة الأوضاع الأمنية، أعلنت عودة سفارتها للعمل في ليبيا، في خطوة تحمل أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز الجانب البروتوكولي. فإعادة فتح السفارة لا تعكس فقط تبدلا في تقدير بكين لمستوى الاستقرار الأمني، بل تشير أيضا إلى رغبة واضحة في استعادة الحضور المباشر داخل بلد يعد أحد أهم محاور شمال أفريقيا وركائز مبادرة "الحزام والطريق".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن هذه العودة الدبلوماسية تمثل قبل كل شيء استعادة للثقة بين الجانبين، إذ باتت الصين تنظر إلى ليبيا باعتبارها شريكا يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة، ما يحول العلاقات من مجرد متابعة عن بعد إلى حضور فعلي ومباشر في الملفات السياسية والتنموية. هذا الحضور يتيح إعادة تفعيل قنوات الاتصال، وتوسيع نطاق التفاهم السياسي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.وأشار لي، إلى أن هذه الخطوة تمهد أيضًا لعودة الشركات الصينية التي كانت قبل عام 2011 من أكبر المنفذين في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطرق والطاقة داخل ليبيا. فانسحاب تلك الشركات ترك مشاريع ضخمة معلّقة، وعودة السفارة اليوم تعني بدء إعادة تقييم العقود السابقة واستكشاف فرص جديدة ضمن عملية إعادة الإعمار. وتمتلك الصين خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى بمعايير عالية وكلفة تنافسية، ما يجعل عودتها إلى ليبيا مسألة وقت، بمجرد توفر الضمانات اللازمة.وأوضح أن وجود السفارة على الأرض يوفر إطارا رسميا للتنسيق الأمني وحماية الرعايا والمشاريع، وهو مؤشر على تقييم الصين بأن البيئة الأمنية في ليبيا تشهد تحسنا يسمح بإعادة الوجود الدبلوماسي، ويبعث برسالة مفادها أن ليبيا مستعدة لتقديم ضمانات عملية للشركاء الدوليين الراغبين في المشاركة في إعادة البناء.وفي سياق متصل، أكد أن بكين تنظر إلى ليبيا باعتبارها نقطة مركزية في منطقة المتوسط وشمال أفريقيا، وموقعا محوريا ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، وبالتالي، فإن عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية من شأنها تعزيز فرص الدمج بين خطط التنمية الليبية ومتطلبات المبادرة الصينية، سواء عبر تطوير الموانئ أو شبكات النقل أو مشاريع الطاقة المتجددة والاتصالات.وأكد لي أن مستقبل العلاقات بين البلدين يتجه نحو مرحلة أكثر نشاطا على المستويات الاقتصادية والسياسية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة تدريجية للشركات الصينية لاستئناف المشاريع المتوقفة، إلى جانب توسع التعاون في ملفات إعادة الإعمار التي تمثل أولوية ملحة لليبيين. كما قد تشهد المرحلة القادمة زيادة في الزيارات الرسمية وتنسيقا أكبر داخل المنظمات الدولية، ما يعزز الدور الصيني في دعم الاستقرار والمسار السياسي الليبي.وقال "إن عودة عمل السفارة الصينية في ليبيا ليست خطوة إدارية بسيطة، بل تحول استراتيجي يعيد العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، ويفتح آفاقا واسعة للتعاون في الإعمار والطاقة والاستثمار. وبقدر ما يستمر التحسن الأمني في ليبيا، ستتقدم الشراكة الصينية–الليبية نحو دور أكثر تأثيرا في شمال أفريقيا والمنطقة".

