انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية وتتسبب بحريق كبير
وقال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن انفجارات قوية هزّت منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.وأضاف غرانادوس: "الانفجارات والحريق الذي اندلع في عدد من المصانع هائل".وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا جراء الانفجار، فيما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل ضمن دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات. وارتفعت سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا في السماء، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة، فيما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى موقع الحادث لمحاصرة النيران والسيطرة على الوضع.
03:33 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 03:41 GMT 15.11.2025)
اندلع حريق ضخم، صباح اليوم السبت، في منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إثر انفجارات هائلة تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن ارتطام طائرة خفيفة بالموقع.
