عربي
أمساليوم
بث مباشر
انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية وتتسبب بحريق كبير
انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية وتتسبب بحريق كبير
2025-11-15T03:33+0000
2025-11-15T03:41+0000
الأرجنتين
صوت انفجار
انفجار ضخم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087162_0:113:1079:720_1920x0_80_0_0_d41fd8ea83a88fcb9a84170ffdad6a9c.jpg
وقال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن انفجارات قوية هزّت منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.وأضاف غرانادوس: "الانفجارات والحريق الذي اندلع في عدد من المصانع هائل".وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا جراء الانفجار، فيما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل ضمن دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات. وارتفعت سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا في السماء، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة، فيما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى موقع الحادث لمحاصرة النيران والسيطرة على الوضع.
انفجارات هائلة تهز منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية وتتسبب بحريق كبير

03:33 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 03:41 GMT 15.11.2025)
© Photo / Пресс-служба МЧС РФ / الانتقال إلى بنك الصورانفجار محطة وقود في داغستان
انفجار محطة وقود في داغستان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Пресс-служба МЧС РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
اندلع حريق ضخم، صباح اليوم السبت، في منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، إثر انفجارات هائلة تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن ارتطام طائرة خفيفة بالموقع.
وقال غاستون غرانادوس، رئيس بلدية إيزيزا، إن انفجارات قوية هزّت منطقة صناعية جنوب العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، صباح اليوم السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
وأضاف غرانادوس: "الانفجارات والحريق الذي اندلع في عدد من المصانع هائل".
وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة ما لا يقل عن 15 شخصًا جراء الانفجار، فيما أدى ضغط الموجة التفجيرية إلى تحطّم نوافذ المنازل ضمن دائرة نصف قطرها أربعة كيلومترات.
وارتفعت سُحب الدخان لأكثر من 20 مترًا في السماء، بينما كانت ألسنة اللهب والانفجارات المتتالية مرئية من مسافات بعيدة، فيما سارعت فرق الأمن والطوارئ إلى موقع الحادث لمحاصرة النيران والسيطرة على الوضع.
