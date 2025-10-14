عربي
ترامب يحذر الأرجنتين من التعاون العسكري مع الصين
واشنطن –سبوتنيك. وأجاب الرئيس على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب، كجزء من حزمة مساعداتها المالية، في إنهاء تبادل العملات بين بوينس آيرس وبكين، بالإضافة إلى إغلاق قاعدة الفضاء في نيوكوين الأرجنتينية التي تديرها إدارة الفضاء الوطنية الصينية.وأضاف: "إذا كان هذا ما يحدث، فسأكون منزعجًا للغاية".صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال الاجتماع بأن الولايات المتحدة لم تشترط إنهاء اتفاقية مبادلة العملات الأرجنتينية الصينية لتقديم حزمة مساعداتها المالية الأخيرة للأرجنتين.وأشار بيسنت إلى أن "المساعدة الأمريكية ليست مشروطة بهذه الاتفاقية مع إغلاق الصين. أي تقارير بهذا الشأن غير صحيحة".في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قامت بعملية شراء مباشرة للبيزو الأرجنتيني في محاولة لدعم البلاد في خضم الأزمة المالية، وأبرمت اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي للبلاد.يشهد الوضع الاقتصادي في الأرجنتين وضعًا صعبًا، حيث اتسم بارتفاع حاد في التضخم وانخفاض قيمة العملة وتراكم ديون ضخمة.وفي الآونة الأخيرة، شهدت البلاد تراجعًا في الاستقرار المالي، مما أدى إلى زيادة مستويات الفقر والاضطرابات الاجتماعية.
ترامب يحذر الأرجنتين من التعاون العسكري مع الصين

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من أن أي مستوى من التعاون العسكري بين الأرجنتين والصين سيُثير "انزعاجه الشديد".
واشنطن –سبوتنيك. وأجاب الرئيس على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب، كجزء من حزمة مساعداتها المالية، في إنهاء تبادل العملات بين بوينس آيرس وبكين، بالإضافة إلى إغلاق قاعدة الفضاء في نيوكوين الأرجنتينية التي تديرها إدارة الفضاء الوطنية الصينية.
وقال ترامب للصحفيين في بداية اجتماعه الثنائي مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي: "لا أعتقد أنه ينبغي عليكم القيام بأعمال تجارية.. يمكنكم القيام ببعض المعاملات التجارية، ولكن بالتأكيد لا ينبغي عليكم القيام بأكثر من ذلك. بالتأكيد لا ينبغي لكم القيام بأي شيء له علاقة بالجيش أو الصين".
وأضاف: "إذا كان هذا ما يحدث، فسأكون منزعجًا للغاية".
صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال الاجتماع بأن الولايات المتحدة لم تشترط إنهاء اتفاقية مبادلة العملات الأرجنتينية الصينية لتقديم حزمة مساعداتها المالية الأخيرة للأرجنتين.
وأشار بيسنت إلى أن "المساعدة الأمريكية ليست مشروطة بهذه الاتفاقية مع إغلاق الصين. أي تقارير بهذا الشأن غير صحيحة".
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة قامت بعملية شراء مباشرة للبيزو الأرجنتيني في محاولة لدعم البلاد في خضم الأزمة المالية، وأبرمت اتفاقية مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار مع البنك المركزي للبلاد.
يشهد الوضع الاقتصادي في الأرجنتين وضعًا صعبًا، حيث اتسم بارتفاع حاد في التضخم وانخفاض قيمة العملة وتراكم ديون ضخمة.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت البلاد تراجعًا في الاستقرار المالي، مما أدى إلى زيادة مستويات الفقر والاضطرابات الاجتماعية.
