انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
خبراء في أمريكا اللاتينية: خطاب لافروف في الأمم المتحدة يعكس تحولات عميقة في النظام العالمي
خبراء في أمريكا اللاتينية: خطاب لافروف في الأمم المتحدة يعكس تحولات عميقة في النظام العالمي
أشاد خبراء من أمريكا اللاتينية بكلمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنها تعكس التحولات الجارية في النظام الدولي
وفي تعليقات مطولة لعدد من الخبراء في الشؤون الدولية، بثها راديو "سبوتنيك موندو"، تناول محللون من الأرجنتين والبرازيل والبيرو مواقف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنها تعكس تحولات كبرى في النظام العالمي وصعود قوى جديدة في مواجهة النهج الغربي.الغرب يتجاهل جرائمهقال مارسيليو مونتيس، دكتور في العلاقات الدولية من الأرجنتين، إن ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الأغلبية العالمية الجديدة" التي تمثل نحو 80% من سكان العالم، لا تشارك الغرب في المسار الذي اختاره منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي.وأضاف أن "الرئيس بوتين أدرك تدريجياً أن الغرب يتصرف وفق مصالحه الخاصة، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لذلك".وأكد مونتيس أن خطاب لافروف يشكل محطة جديدة ومهمة في الأحداث الدولية، قبل أن يتساءل:وختم بالقول إن هذا الخطأ الأساسي للغرب "ينتهي دائماً بنتائج كارثية".أزمة الأمم المتحدةمن جانبه، اعتبر رافائيل ماشادو، المحلل الدولي من البرازيل، أن خطاب لافروف يلتقي مع مواقف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن التعددية القطبية وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي قامت عليها المنظمة الدولية.وقال ماشادو: "أعتقد أن هذا التناغم يظهر بشكل خاص في انتقاد ما آلت إليه الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن لولا نفسه شكك في فاعلية المنظمة "لأننا نشهد إبادة جماعية في غزة".وأضاف أن "من الضروري التساؤل حول فعالية الأمم المتحدة، فحتى بعض المسؤولين البرازيليين لم يتمكنوا من المشاركة في اجتماعاتها، والعديد من الدول واجهت المشكلة ذاتها بسبب كون مقر المنظمة في الولايات المتحدة".توازن استراتيجي أما كارلوس ماماني ألياغا، عالم الاجتماع والمحلل الجيوسياسي من بيرو، فأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة شهدت تقلبات، وبلغت إحدى ذرواتها في لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا قبل فترة ليست بعيدة.وأوضح أن هذا اللقاء "لم يكن دبلوماسية كاملة بالمعنى التقليدي، لكنه أيضاً لم يكن مواجهة على غرار الحرب الباردة ذات الثنائية القطبية الصارمة".وفي هذا السياق، شدد ماماني ألياغا على أن ما طرحه لافروف في الأمم المتحدة جاء "بطريقة واقعية للغاية"، مشيراً إلى أنه تحدث بوضوح عن أن "روسيا سترد بشكل حاسم – في البعد الاستراتيجي – على أي تهديد تواجهه".وأكد أن هذا الطرح "لا يمثل تهديداً بقدر ما يعكس محاولة لإعادة التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي".صعود قوى جديدةبدوره، اعتبر سابينو فاكا نارفاها، المحلل السياسي الأرجنتيني والسفير السابق في الصين، أن العالم يشهد حالياً "مرحلة إعادة تشكّل مهمة للغاية"، لافتاً إلى أن أوروبا تعاني من غياب قادة بارزين يتمتعون برؤية استراتيجية، وكان آخرهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.وقال:وأضاف: "لكن المفارقة أن الاقتصاد الروسي يزداد قوة، والمنظمات الإقليمية تتوسع، والعلاقات بين الصين وروسيا ودول جنوب شرق آسيا تزداد متانة، إضافة إلى حضور خطاب لافروف".وختم نارفاها بالقول: "أعتقد أن الصورة الحقيقية باتت تتضح الآن: نظام جديد تتقدمه دول نامية صاعدة تسعى إلى إعادة تشكيل الأمم المتحدة باتجاه تعددية أطراف أكبر"، مؤكدا أنه:وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.
خبراء في أمريكا اللاتينية: خطاب لافروف في الأمم المتحدة يعكس تحولات عميقة في النظام العالمي

22:11 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 22:35 GMT 27.09.2025)
أشاد خبراء من أمريكا اللاتينية بكلمة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنها تعكس التحولات الجارية في النظام الدولي وتكشف أزمة عميقة في بنية المؤسسات العالمية.
وفي تعليقات مطولة لعدد من الخبراء في الشؤون الدولية، بثها راديو "سبوتنيك موندو"، تناول محللون من الأرجنتين والبرازيل والبيرو مواقف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنها تعكس تحولات كبرى في النظام العالمي وصعود قوى جديدة في مواجهة النهج الغربي.

الغرب يتجاهل جرائمه

قال مارسيليو مونتيس، دكتور في العلاقات الدولية من الأرجنتين، إن ما وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"الأغلبية العالمية الجديدة" التي تمثل نحو 80% من سكان العالم، لا تشارك الغرب في المسار الذي اختاره منذ سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفيتي.
وأضاف أن "الرئيس بوتين أدرك تدريجياً أن الغرب يتصرف وفق مصالحه الخاصة، وما نراه اليوم هو نتيجة مباشرة لذلك".
وأكد مونتيس أن خطاب لافروف يشكل محطة جديدة ومهمة في الأحداث الدولية، قبل أن يتساءل:
"لماذا تنسى الولايات المتحدة، الدولة التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية، وأوروبا التي تعتبر نفسها حضارية، جميع جرائمها ومجازرها التي ارتكبت داخل القارة وخارجها، وتمنح نفسها الحق في تقرير شكل العالم وفق رؤيتها بدلاً من إظهار مزيد من الاحترام للثقافات الأخرى؟"
وختم بالقول إن هذا الخطأ الأساسي للغرب "ينتهي دائماً بنتائج كارثية".

أزمة الأمم المتحدة

من جانبه، اعتبر رافائيل ماشادو، المحلل الدولي من البرازيل، أن خطاب لافروف يلتقي مع مواقف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خصوصاً فيما يتعلق بالدفاع عن التعددية القطبية وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي قامت عليها المنظمة الدولية.
وقال ماشادو: "أعتقد أن هذا التناغم يظهر بشكل خاص في انتقاد ما آلت إليه الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن لولا نفسه شكك في فاعلية المنظمة "لأننا نشهد إبادة جماعية في غزة".
وأضاف أن "من الضروري التساؤل حول فعالية الأمم المتحدة، فحتى بعض المسؤولين البرازيليين لم يتمكنوا من المشاركة في اجتماعاتها، والعديد من الدول واجهت المشكلة ذاتها بسبب كون مقر المنظمة في الولايات المتحدة".

توازن استراتيجي

أما كارلوس ماماني ألياغا، عالم الاجتماع والمحلل الجيوسياسي من بيرو، فأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة شهدت تقلبات، وبلغت إحدى ذرواتها في لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا قبل فترة ليست بعيدة.
وأوضح أن هذا اللقاء "لم يكن دبلوماسية كاملة بالمعنى التقليدي، لكنه أيضاً لم يكن مواجهة على غرار الحرب الباردة ذات الثنائية القطبية الصارمة".
وفي هذا السياق، شدد ماماني ألياغا على أن ما طرحه لافروف في الأمم المتحدة جاء "بطريقة واقعية للغاية"، مشيراً إلى أنه تحدث بوضوح عن أن "روسيا سترد بشكل حاسم – في البعد الاستراتيجي – على أي تهديد تواجهه".
وأكد أن هذا الطرح "لا يمثل تهديداً بقدر ما يعكس محاولة لإعادة التوازن الاستراتيجي في النظام الدولي".

صعود قوى جديدة

بدوره، اعتبر سابينو فاكا نارفاها، المحلل السياسي الأرجنتيني والسفير السابق في الصين، أن العالم يشهد حالياً "مرحلة إعادة تشكّل مهمة للغاية"، لافتاً إلى أن أوروبا تعاني من غياب قادة بارزين يتمتعون برؤية استراتيجية، وكان آخرهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.
وقال:
"نلاحظ تراجع نموذج القيادة والرؤية في أوروبا، وهو ما يضعف العلاقات الدولية بشكل كبير. وعندما لا يخدم النظام القائم مصالح الولايات المتحدة، فإنها تسعى إلى تدميره من خلال إثارة النزاعات وفرض الرسوم والعقوبات والحصار".
وأضاف: "لكن المفارقة أن الاقتصاد الروسي يزداد قوة، والمنظمات الإقليمية تتوسع، والعلاقات بين الصين وروسيا ودول جنوب شرق آسيا تزداد متانة، إضافة إلى حضور خطاب لافروف".
وختم نارفاها بالقول: "أعتقد أن الصورة الحقيقية باتت تتضح الآن: نظام جديد تتقدمه دول نامية صاعدة تسعى إلى إعادة تشكيل الأمم المتحدة باتجاه تعددية أطراف أكبر"، مؤكدا أنه:

"عندما تظهر أطراف تسعى إلى زعزعة استقرار العالم، يبرز لاعبون أكثر مسؤولية مثل مجموعة "بريكس"، التي تطرح حلولاً سلمية ومستقرة".

وألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، كلمة روسيا الاتحادية، في اليوم الـ5 من أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة الأممية بمدينة نيويورك.
