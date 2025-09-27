https://sarabic.ae/20250927/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-كلمة-لافروف-بالأمم-المتحدة-قوية-وتعبر-عن-الموقف-الروسي-الثابت-تجاه-فلسطين-1105356707.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": كلمة لافروف بالأمم المتحدة قوية وتعبر عن الموقف الروسي الثابت تجاه بلادنا

ثمّن الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنشاء... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T20:52+0000

2025-09-27T20:52+0000

2025-09-27T20:56+0000

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "حديث لافروف عن محاولة الانقلاب على النظام السياسي بهدف إبطال قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، صحيح"، مؤكدًا أن "الكلمة تؤكد على الموقف الروسي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية".وتابع: "تؤكد روسيا دائما على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وعلى ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".وأضاف أبو يوسف أن "الحديث الروسي عن الدولة الفلسطينية كان واضحا تماما"، ويؤكد أن "الاستقرار والأمن في المنطقة مرهون بقيام هذه الدولة، لا سيما في مطالبة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بالمضي قدما في هذا المسار، وقيام باقي الدول بالاعتراف بها".وشدد على أن "حديث لافروف يؤكد على وضع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويؤكد أنها المسؤولة عن جميع الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية والقدس أو قطاع غزة، التي تعتبر وحدة جغرافية واحدة".وثمّن القيادي الفلسطيني جرأة وقوة الكلمة الروسية، وقال إن "موسكو دائما ما تقف بجانب الشعب الفلسطيني وتلتزم بالقانون الدولي"، مشددًا على "ضرورة وقف حرب الإبادة التي تقوم بها حكومة الاحتلال منذ عامين، وأن تكون هناك مسؤولية للسلطة في هذا الإطار بعد وقف هذه الحرب".وبيّن أبو يوسف أهمية الكلمة الروسية، قائلا إن "روسيا الاتحادية تقف دائما إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني وموقفها واضح تماما من إقامة الدولة الفلسطينية، وهي من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين".وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إلى أن "روسيا، بما لها من ثقل كدولة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، فإن هذه الكلمة تحتل أهمية كبيرة في سبيل المضي قدمًا نحو تحقيق استقرار المنطقة على قاعدة حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء ما يجري من خلال وقف الحرب والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني".وحذّر وزير الخارجية الروسي من أن "العالم يواجه محاولة لدفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين، من خلال ما يشبه الانقلاب".وقال لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إننا نواجه محاولة انقلابية بهدف دفن قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطين".وأوضح وزير الخارجية الروسي أن خطط "الإدارة الجماعية" لقطاع غزة، التي ظهرت في وسائل الإعلام، تشبه إنشاء محمية جديدة، وأن هناك من يريد أن يضفي طابعا مهذبا على المحميات".ونوّه لافروف إلى أن "هنالك شائعات كثيرة الآن حول التوصل إلى اتفاق (بشأن غزة) قيد الإعداد"، مضيفًا: "أعتقد أن الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب، صرح أمس بأن القرار وشيك. لا نعرف بعد ما يعنيه ذلك. نعم، ولكن هناك تكهنات حول خطة من 21 نقطة، قرأناها جميعا. شيء يشبه الإدارة الجماعية".وأكد أنه "لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون حرمان الفلسطينيين من الأرض اللازمة لقيام الدولة والاعتراف بها".

