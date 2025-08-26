روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرئايلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة.
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يدعو الجانب الروسي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الوضع (في قطاع غزة)، ووقف إطلاق النار، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين".ونوه بيان الخارجية الروسية إلى أن "غوتيريش قد وصف ما يحدث في غزة بـ"الجحيم"، وذكّر مجددًا بالتزامات إسرائيل، كقوة احتلال، بتوفير الغذاء للسكان. وأكد توماس فليتشر أن المجاعة تُستخدم كسلاح حرب، وكان من الممكن تجنبها لو لم تمنع إسرائيل إيصال الإمدادات الإنسانية".وبينت الخارجية الروسية، أنه "ووفقًا للتوقعات، ستمتد المجاعة إلى محافظتي خان يونس ودير البلح بحلول نهاية سبتمبر. وقد يُهدد التدهور السريع للوضع في القطاع الفلسطيني حياة 132 ألف طفل دون سن الخامسة، منهم 41 ألف طفل يعانون من أشكال حادة من سوء التغذية (وقد تضاعف هذا الرقم منذ مايو من هذا العام). ولا شك أن التقييمات المُقلقة للوضع في غزة، التي أصدرها ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، تُثير الصدمة".واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالغشارة إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، تعتزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة القيام بمحاولة أخرى للاتفاق على مشروع قرار بشأن غزة، يركز على تجاوز الكارثة الإنسانية. وتتوقع موسكو اعتماد مثل هذه الوثيقة هذه المرة".
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

07:35 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 08:07 GMT 26.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرئايلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يدعو الجانب الروسي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الوضع (في قطاع غزة)، ووقف إطلاق النار، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين".

وأشار بيان الخارجية الروسية، إلى أنه، "بتاريخ 22 أغسطس/آب، وفي خضم نشر بيانات جديدة عن النطاق القياسي للمجاعة في قطاع غزة، والتي تشير إلى أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيله للشؤون الإنسانية، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، توماس فليتشر، تصريحاتٍ انتقاديةٍ لاذعة".

ونوه بيان الخارجية الروسية إلى أن "غوتيريش قد وصف ما يحدث في غزة بـ"الجحيم"، وذكّر مجددًا بالتزامات إسرائيل، كقوة احتلال، بتوفير الغذاء للسكان. وأكد توماس فليتشر أن المجاعة تُستخدم كسلاح حرب، وكان من الممكن تجنبها لو لم تمنع إسرائيل إيصال الإمدادات الإنسانية".

وتطرق البيان إلى أن "المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى قد تطرق خلال إحاطته الإعلامية في جنيف في 21 أغسطس/آب، إلى الوضع المتردي لسكان غزة، الذين وجدوا أنفسهم "بلا أمل في الخلاص". ووصف الوضع في القطاع بأنه "يكاد يُشبه الإبادة الجماعية"، واصفًا التهجير القسري للسكان بالتطهير العرقي".

وبينت الخارجية الروسية، أنه "ووفقًا للتوقعات، ستمتد المجاعة إلى محافظتي خان يونس ودير البلح بحلول نهاية سبتمبر. وقد يُهدد التدهور السريع للوضع في القطاع الفلسطيني حياة 132 ألف طفل دون سن الخامسة، منهم 41 ألف طفل يعانون من أشكال حادة من سوء التغذية (وقد تضاعف هذا الرقم منذ مايو من هذا العام). ولا شك أن التقييمات المُقلقة للوضع في غزة، التي أصدرها ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، تُثير الصدمة".
واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالغشارة إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، تعتزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة القيام بمحاولة أخرى للاتفاق على مشروع قرار بشأن غزة، يركز على تجاوز الكارثة الإنسانية. وتتوقع موسكو اعتماد مثل هذه الوثيقة هذه المرة".
