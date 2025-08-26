https://sarabic.ae/20250826/روسيا-ندعو-إسرائيل-إلى-اتخاذ-إجراءات-عاجلة-لمنع-تدهور-الوضع-في-قطاع-غزة---عاجل-1104134003.html

روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

روسيا: ندعو إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرئايلي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T07:35+0000

2025-08-26T07:35+0000

2025-08-26T08:07+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "يدعو الجانب الروسي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تفاقم الوضع (في قطاع غزة)، ووقف إطلاق النار، وإعادة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين".ونوه بيان الخارجية الروسية إلى أن "غوتيريش قد وصف ما يحدث في غزة بـ"الجحيم"، وذكّر مجددًا بالتزامات إسرائيل، كقوة احتلال، بتوفير الغذاء للسكان. وأكد توماس فليتشر أن المجاعة تُستخدم كسلاح حرب، وكان من الممكن تجنبها لو لم تمنع إسرائيل إيصال الإمدادات الإنسانية".وبينت الخارجية الروسية، أنه "ووفقًا للتوقعات، ستمتد المجاعة إلى محافظتي خان يونس ودير البلح بحلول نهاية سبتمبر. وقد يُهدد التدهور السريع للوضع في القطاع الفلسطيني حياة 132 ألف طفل دون سن الخامسة، منهم 41 ألف طفل يعانون من أشكال حادة من سوء التغذية (وقد تضاعف هذا الرقم منذ مايو من هذا العام). ولا شك أن التقييمات المُقلقة للوضع في غزة، التي أصدرها ممثلون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، تُثير الصدمة".واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالغشارة إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، تعتزم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة القيام بمحاولة أخرى للاتفاق على مشروع قرار بشأن غزة، يركز على تجاوز الكارثة الإنسانية. وتتوقع موسكو اعتماد مثل هذه الوثيقة هذه المرة".

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة