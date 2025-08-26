https://sarabic.ae/20250826/صندوق-الثروة-السيادية-النرويجي-يسحب-استثماراته-من-5-بنوك-إسرائيلية-بسبب-الانتهاكات-في-غزة-1104133598.html

صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"

صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"

سبوتنيك عربي

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الخروج من شركة معدات البناء الأمريكية "كاتربيلر" وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب اعتبرها "أخلاقية". 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T07:23+0000

2025-08-26T07:23+0000

2025-08-26T07:23+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:87:2588:1543_1920x0_80_0_0_7b3d64d1009202857ddafe20831b44e0.jpg

وقال الصندوق، الأكبر عالميا بأصول تبلغ تريليوني دولار، إن "هذه الشركات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والصراع"، مشيرا إلى أن "البنوك المستبعدة هي هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد أن "منتجات "كاتربيلر" تستخدم في هدم غير قانوني وواسع لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مع استمرار استلام إسرائيل لهذه المعدات، مما يشكل خطرا على حقوق الأفراد في النزاعات".كما أكد الصندوق، أن "البنوك الإسرائيلية شاركت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية عن طريق تقديم خدمات مالية ضرورية للبناء في تلك المناطق، وهي انتهاكات اعتبرها الصندوق مخاطر غير مقبولة".وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأسبوع الماضي، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.ويأتي هذا القرار بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، ضمن مساع لدفع حل الدولتين في الشرق الأوسط.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

https://sarabic.ae/20250812/النرويج-تتعهد-بمواصلة-تقليص-محفظة-صندوقها-السيادي-في-إسرائيل-1103626596.html

https://sarabic.ae/20250811/النرويج-تنهي-عقود-إدارة-الأصول-الإسرائيلية-1103612645.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم