صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"
وقال الصندوق، الأكبر عالميا بأصول تبلغ تريليوني دولار، إن "هذه الشركات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والصراع"، مشيرا إلى أن "البنوك المستبعدة هي هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأكد أن "منتجات "كاتربيلر" تستخدم في هدم غير قانوني وواسع لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مع استمرار استلام إسرائيل لهذه المعدات، مما يشكل خطرا على حقوق الأفراد في النزاعات".كما أكد الصندوق، أن "البنوك الإسرائيلية شاركت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية عن طريق تقديم خدمات مالية ضرورية للبناء في تلك المناطق، وهي انتهاكات اعتبرها الصندوق مخاطر غير مقبولة".وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأسبوع الماضي، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.ويأتي هذا القرار بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، ضمن مساع لدفع حل الدولتين في الشرق الأوسط.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 5 بنوك إسرائيلية بسبب "الانتهاكات في غزة"

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الخروج من شركة معدات البناء الأمريكية "كاتربيلر" وخمسة بنوك إسرائيلية لأسباب اعتبرها "أخلاقية".
وقال الصندوق، الأكبر عالميا بأصول تبلغ تريليوني دولار، إن "هذه الشركات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مناطق الحرب والصراع"، مشيرا إلى أن "البنوك المستبعدة هي هبوعليم، ولئومي، ومزراحي طفحوت، والبنك الدولي الأول لإسرائيل، وإف.آي.بي.آي هولدينجز"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد أن "منتجات "كاتربيلر" تستخدم في هدم غير قانوني وواسع لممتلكات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأن الشركة لم تتخذ إجراءات لمنع هذا الاستخدام، مع استمرار استلام إسرائيل لهذه المعدات، مما يشكل خطرا على حقوق الأفراد في النزاعات".
كما أكد الصندوق، أن "البنوك الإسرائيلية شاركت في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية عن طريق تقديم خدمات مالية ضرورية للبناء في تلك المناطق، وهي انتهاكات اعتبرها الصندوق مخاطر غير مقبولة".
وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأسبوع الماضي، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".
وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، ضمن مساع لدفع حل الدولتين في الشرق الأوسط.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
