النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا من حيث الأصول، يوم أمس الاثنين، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في نحو 8 آلاف و700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية 2024.وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.

