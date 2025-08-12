النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/النرويج-تتعهد-بمواصلة-تقليص-محفظة-صندوقها-السيادي-في-إسرائيل-1103626596.html
النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل
النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا من حيث الأصول، يوم أمس الاثنين، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T07:52+0000
2025-08-12T07:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/70/1014737074_0:105:2684:1615_1920x0_80_0_0_75542208b53cc2e3cfb6bae89b51818a.jpg
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في نحو 8 آلاف و700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية 2024.وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
https://sarabic.ae/20240406/أيرلندا-تسحب-استثمارات-من-إسرائيل-بقيمة-نحو-3-مليون-يورو--1087746312.html
https://sarabic.ae/20240808/النرويج-إلغاء-إسرائيل-الصفة-الدبلوماسية-لأعضاء-في-سفارتنا-تصرف-متطرف-سيكون-له-عواقب-1091538379.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/70/1014737074_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_0d4903010287a8135ef611dc1c17514b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل

07:52 GMT 12.08.2025
© AP Photoالأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا من حيث الأصول، يوم أمس الاثنين، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
أيرلندا تسحب استثمارات من إسرائيل بقيمة نحو 3 ملايين يورو
6 أبريل 2024, 12:58 GMT
وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".

ومن جانبه، رحب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، بالقرار، وقال إنه "من المهم ألا يستثمر الصندوق في شركات تسهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة"، متوقعًا اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلًا.

وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في نحو 8 آلاف و700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية 2024.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
النرويج: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا تصرف متطرف سيكون له عواقب
8 أغسطس 2024, 11:11 GMT
وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، ضمن مساع لدفع حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала