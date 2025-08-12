https://sarabic.ae/20250812/النرويج-تتعهد-بمواصلة-تقليص-محفظة-صندوقها-السيادي-في-إسرائيل-1103626596.html
النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل
النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا من حيث الأصول، يوم أمس الاثنين، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T07:52+0000
2025-08-12T07:52+0000
2025-08-12T07:52+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/70/1014737074_0:105:2684:1615_1920x0_80_0_0_75542208b53cc2e3cfb6bae89b51818a.jpg
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا داخل إسرائيل".وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في نحو 8 آلاف و700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية 2024.وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
https://sarabic.ae/20240406/أيرلندا-تسحب-استثمارات-من-إسرائيل-بقيمة-نحو-3-مليون-يورو--1087746312.html
https://sarabic.ae/20240808/النرويج-إلغاء-إسرائيل-الصفة-الدبلوماسية-لأعضاء-في-سفارتنا-تصرف-متطرف-سيكون-له-عواقب-1091538379.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101473/70/1014737074_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_0d4903010287a8135ef611dc1c17514b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
النرويج تتعهد بمواصلة تقليص محفظة صندوقها السيادي في إسرائيل
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا من حيث الأصول، يوم أمس الاثنين، بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت على خلفية الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي، الذي يدير الصندوق، أن القرار تم اتخاذه استجابة لظروف استثنائية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وأكد تانغن أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية، "شهدت تدهورًا حادًا، ما استدعى إعادة النظر في استثماراتنا
داخل إسرائيل".
ومن جانبه، رحب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ، بالقرار، وقال إنه "من المهم ألا يستثمر الصندوق في شركات تسهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة"، متوقعًا اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلًا.
وبحسب بيانات الصندوق، فإنه يمتلك حصصا في نحو 8 آلاف و700 شركة حول العالم، وكان قد استثمر في 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار بنهاية 2024.
وخلال العام الماضي، باع صندوق الثروة السيادي النرويجي حصصه في شركتين إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويبحث حاليا بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية
.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان النرويج، في مايو/ أيار الماضي، اعترافها بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، ضمن مساع لدفع حل الدولتين في الشرق الأوسط.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على قطاع غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما تواصل إسرائيل خطواتها التصعيدية، التي كان آخرها الموافقة على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.