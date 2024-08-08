https://sarabic.ae/20240808/النرويج-إلغاء-إسرائيل-الصفة-الدبلوماسية-لأعضاء-في-سفارتنا-تصرف-متطرف-سيكون-له-عواقب-1091538379.html

النرويج: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا تصرف متطرف سيكون له عواقب

النرويج: إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا تصرف متطرف سيكون له عواقب

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، عن تلقيها رسالة من الحكومة الإسرائيلية مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T11:11+0000

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وقالت الخارجية النرويجية، في بيان لها، إن "إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا سيكون له عواقب"، مؤكدة أنه "تصرف متطرف من الحكومة الإسرائيلية يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا على مساعدة الفلسطينيين".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بتنسيق العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام، مشيرا إلى تدابير معادية لإسرائيل اتخذتها الحكومة النروجية منذ بدء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل أثناء حربها الطاحنة ضد "حماس" في غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240716/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرفض-الموافقة-على-زيارة-نظيره-النرويجي-لاعتراف-بلاده-بدولة-فلسطين-1090845245.html

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