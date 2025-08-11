https://sarabic.ae/20250811/النرويج-تنهي-عقود-إدارة-الأصول-الإسرائيلية-1103612645.html
النرويج تنهي عقود إدارة الأصول الإسرائيلية
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد الأكبر عالميا، اليوم الاثنين، عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي على خلفية استمرار الصراع في غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج المسؤول عن إدارة الصندوق، أن هذا القرار جاء استجابة لـ"ظروف استثنائية"، وفقا لوسائل إعلام غربية. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية عزلة متزايدة على الساحة الدولية.وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أعلنت، يوليو/تموز الماضي، أن النرويج وفلسطينن، وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بينهما.وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على عقد اجتماعات سنوية بين النرويج وفلسطين، لبحث قضايا التعاون والمبادرات الجديدة، التي يمكن للبلدين تنفيذها بشكل مشترك.ونقل البيان كلمات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، الذي قال: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".
16:27 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 16:29 GMT 11.08.2025)
أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي يُعد الأكبر عالميا، اليوم الاثنين، عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي على خلفية استمرار الصراع في غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.
وأوضح نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج المسؤول عن إدارة الصندوق، أن هذا القرار جاء استجابة لـ"ظروف استثنائية"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار تانغن إلى أن "الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، إلى جانب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، دفعا الصندوق لإعادة تقييم استثماراته في شركات تعمل في إسرائيل وسط الحرب الدائرة".
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الدولية
على إسرائيل، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية عزلة متزايدة على الساحة الدولية.
وكانت وزارة الخارجية النرويجية قد أعلنت، يوليو/تموز الماضي، أن النرويج وفلسطينن، وقّعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بينهما.
وقالت الوزاراة النرويجية في بيان: "وقّعت النرويج وفلسطين، مذكرة تفاهم في نيويورك. تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة، في مايو (أيار) 2024، وتشكّل علامة بارزة أخرى في العلاقات طويلة الأمد بين البلدين... تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون والحوار الأوثق بين النرويج وفلسطين، على المستويين الثنائي والدولي".
وأشارت الخارجية النرويجية إلى أن الاتفاقية تنص أيضا على عقد اجتماعات سنوية بين النرويج
وفلسطين، لبحث قضايا التعاون والمبادرات الجديدة، التي يمكن للبلدين تنفيذها بشكل مشترك.
ونقل البيان كلمات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي، الذي قال: "هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية".